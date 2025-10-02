Helsinkiläisen Tomi Pyyhtiän esikoisrunokokoelmassa kuljetaan koiraystävän vierellä
Odota minua niityllä on intiimi ja rehellinen runokokoelma miehestä, joka vanhenee yhdessä parhaan ystävänsä kanssa, koiran, joka kulkee rinnalla ilman ehtoja, ilman sanoja, mutta aina oikeaan aikaan.
Tomi Pyyhtiän runokokoelma Odota minua niityllä on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.
Runot kertovat elämästä kahden olennon välillä, jotka ymmärtävät toisiaan hiljaisuudessa, ja jakavat arjen, vanhuuden, hyvästit ja toivon. Suru ei tässä kirjassa ole raskas, vaan rakkauden mittainen. Epilogi johdattaa lempeästi uuteen alkuun: siihen hetkeen, kun sydän saattaa olla valmis taas, ei korvaamaan, vaan rakastamaan uudelleen.
Tämä runokokoelma on kirjoitettu jokaiselle, joka on saanut elää koiran tai kissan kanssa, ja jokaiselle, joka on joutunut päästämään irti.
Tomi Pyyhtiä (s. 1976) on helsinkiläinen tietokirjailija ja yrittäjä. Hän on kirjoittanut ja tuottanut kuusi tietokirjaa, mm. Vihaan myyntiä! (Alma Talent 2023) ja Suomen selkäranka (Tammi 2025). Odota minua niityllä on hänen ensimmäinen runokokoelmansa.
PYYHTIÄ, TOMI : Odota minua niityllä
112 sivua
Nidottu, pehmeäkantinen
ISBN 9789524172509
Ilmestymisaika: Lokakuu 2025
