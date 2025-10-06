Olympiapurjehdus: Keskinen ja Roihu purjehtivat uudistuneessa MM-finaalissa Sardiniassa

Akseli Keskinen ja Katariina Roihu sijoittuivat Nacra 17 -luokan kultafinaalissa 11:nneksi ja olivat kokonaiskilpailun 16. Suomen 49er-tiimit kilpailivat pronssifinaaleissa sijoille 58 ja 72.

– Kisaviikko meni ihan hyvin. Joka päivän jälkeen jäi tunne, että taas oppi ja kehittyi. Meillä on pian yhteistä taivalta takana vuosi, ja tämä on ollut meille molemmille iso hyppy tuntemattomaan. Projektin perustukset alkavat pikkuhiljaa asettua paikoilleen – niiden päälle on hyvä lähteä rakentamaan ja kehittämään jatkoa, Akseli Keskinen kertoo.

Maittain laskettuna tulos toi tiimille 11. sijan, mikä kertoo hyvästä suunnasta teknisesti vaativassa luokassa. Keskisen ja Roihun katseet suuntautuvat kuitenkin jo pitkälle tulevaan.

– Tähän asti olemme harjoitelleet pääosin omissa oloissamme. Nyt pidämme noin viikon tauon purjehduksesta ja palaamme sitten Cagliariin treenaamaan. Tarkoitus on harjoitella läpi talven ruotsalaisten kanssa – kovaa treeniä siis luvassa. Talvitreenien jälkeen palaamme ensi keväänä entistä vahvempina Palman regattaan, Keskinen jatkaa.

Uusi kilpailuformaatti testissä

Sardiniassa purjehdittu MM-regatta tarjosi paitsi tasaiset olosuhteet myös katsauksen purjehduksen tulevaisuuteen. Kilpailussa testattiin uutta finaaliformaattia, jossa perinteisen kymmenen veneen mitalilähdön sijaan purjehdittiin ensin 20 veneen finaalilähtö, ja neljä parasta etenivät mitalilähtöön, jonka voittajat kruunattiin mestareiksi.

Nacra 17 -luokan maailmanmestaruus meni Iso-Britanniaan, ja 49er-luokkien miesten ja naisten mestaruudet Espanjaan. Suomen 49er-tiimit Juuso Roihu / Lasse Lindell ja Aatos Kylävainio / Onni Kylävainio purjehtivat pronssifinaaleissa sijoille 58 ja 72. Lasse Lindell kuvailee tiimin kisaviikkoa haastavaksi, mutta samalla arvokkaaksi oppikokemukseksi.

– Löysimme ihan konkreettisia kohtia, joissa voimme kehittyä – esimerkiksi veneiden välisissä erikoistilanteissa, niiden kommunikoinnissa ja toimintatavoissa. Tiedämme siis hyvin, mitä teemme talvella, Lasse Lindell summaa.

Nacra 17- ja 49er-tiimien katseet kääntyvät nyt kohti talven harjoitusjaksoa sekä kevään kansainvälisiä regattoja, mutta Sailing Team Finlandin kisakausi jatkuu vielä talveen. Ohjelmassa ovat iQFoilien EM-kilpailut marraskuussa, sekä Youth Worlds, eli U19-nuorten MM-kilpailut joulukuussa.

Nacra 17 - ja 49er-luokkien MM-tulokset löytyvät tästä.

Julkaisuvapaita kuvia löytyy tästä.