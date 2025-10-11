Gabriels Silins torjui FBC Turulle kauden avauspisteet
FBC Turku avasi kymmenentenä joukkueena pistetilinsä kauden F-liigassa, kun OLS taipui Turussa rangaistuslaukauksilla 5-4.
FBC Turku johti avauserässä 2-0, toisessa Valtteri Koskisen osumalla 3-2 ja kolmannessa vielä Marius Suomisen kahdeksan minuuttia ennen loppua laukomalla ylivoimamaalilla 4-3. Kotijoukkueen saatua viisi minuuttia ennen täyttä aikaa jäähyn OLS veti maalivahdin penkille, ja riskipeli tuotti tulosta Joona Karjulan laukoessa pelin tasoihin Eetu Ijäksen syötöstä. Jatkoajan jäätyä maalittomaksi haettiin voittaja rangaistuslaukauskisalla, jossa FBC Turun maalivahti Gabriels Silins torjui kolme oululaisten yritystä ja kisa päättyi hänen venytykseensä Kimi Vänttilän yritykseen. FBC Turun laukojista onnistuivat Valtteri Koskinen, Eero Kuutsa ja Marius Suominen.
Sunnuntain kahdessa muussa ottelussa ottivat kärkiryhmät selvät vierasvoitot nollakerholaisista, kun Oilers löi Nurmon Jymyn 7-3 ja Westend Indians LASBin 6-0.
Oilers vei Nurmon liikuntahallissa avauserän 3-1, ja toisessa Markus Markkola ja Lauri Eloluoto laukoivat Öljymiehet jo neljän maalin johtoon. Jymyn avausmaalinkin tehnyt Karri Vaarala kavensi vielä lukemiksi 2-5, mutta päätösjaksolla espoolaiset menivät menojaan. Oilersista löytyi tänään kuusi eri maalintekijää vain Markus Markkolan osuessa kahdesti.
Westend Indiansin voittomaaliksi Lahdessa jäi Ville Rautakouran jo pelin kolmannella minuutilla iskemä osuma, ja ensimmäisellä tauolla ”Heimo” johti 3-0 Samuli Junnilan onnistuttua ylivoimalla ja Christian Remeksen vielä kolme minuuttia ennen taukosummeria. Junnilan illan saalis oli kaksi maalia, ja Jere Niemelä kirjautti kaksi syöttöpistettä. Nemo Sipilän nollapeli irtosi kymmenellä torjunnalla.
F-liigan miesten sarja jatkuu keskiviikkona Espoossa jo klo 14 alkavalla pääkaupunkiseudun paikallisottelulla Oilers–EräViikingit.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fliiga
TPS ainoana puhtaalla pelillä, Sanni Uimarihuhta upotti EräViikingit jatkoajalla11.10.2025 20:01:40 EEST | Tiedote
TPS jatkaa F-liigan naisten sarjassa ainoana puhtaan pelin joukkueena, kun se kaatoi tänään vieraissa ÅIF:n 12-1 ja EräViikingit koki kauden avaustappionsa taipuessaan Oulussa SSRA:lle jatkoajalla 4-3.
Hawks otti revanssin TPS:stä, Peliveljille toinen tappio11.10.2025 19:43:39 EEST | Tiedote
Hawks otti maukkaan revanssin Turussa koetusta jatkoaikatappiosta, kun TPS taipui tänään Helsingissä selvin lukemin 5-2. Lauantain toisessa ottelussa SPV koki kuuden voiton jatkoksi toisen perättäisen tappionsa mestari Oilersin viedessä pisteet Espooseen tuloksella 5-3.
Classic vei kärkiottelun – SPV:lle kauden avaustappio10.10.2025 21:42:54 EEST | Tiedote
Seinäjoen Peliveljet koki syksyn seitsemännessä ottelussaan kauden avaustappionsa, kun Classic oli kotonaan vahvempi 4-3 ja nousi samalla sarjataulukon kärkeen. Perjantain muissa otteluissa kaksi nollakerholaista jäi yhä ilman pisteitä, kun EräViikingit nousi kahden maalin takaa 5–4-kotivoittoon Nurmon Jymystä ja Westend Indians löi FBC Turun 7-2.
Noheva nousija jatkaa yllätyksiä – nipisti ensimmäisenä pisteen SPV:ltä5.10.2025 20:07:07 EEST | Tiedote
Seinäjoen Peliveljet koki viimeisenä joukkueena tällä kaudella pistemenetyksen, kun liiganousija Hawks taipui vasta jatkoajalla maalein 6-5. Sarjakärki joutui varsinaisella peliajalla kirimään neljästi tasoihin.
Helsingin paikallisottelusta trilleri – EräViikingit vahvempi rangaistuslaukauksissa4.10.2025 20:56:45 EEST | Tiedote
F-liigan lauantain tapaus oli ensimmäinen uudella F-liiga-areenalla Urhea-hallissa pelattu Helsingin derby. Nousija Hawks kasvatti pistetiliään jo kolmannen kerran, mutta kaksi pistettä vei EräViikingit voittamalla rangaistuslaukauskisan päätteeksi 4-3.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme