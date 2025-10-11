Gabriels Silins torjui FBC Turulle kauden avauspisteet

FBC Turku johti avauserässä 2-0, toisessa Valtteri Koskisen osumalla 3-2 ja kolmannessa vielä Marius Suomisen kahdeksan minuuttia ennen loppua laukomalla ylivoimamaalilla 4-3. Kotijoukkueen saatua viisi minuuttia ennen täyttä aikaa jäähyn OLS veti maalivahdin penkille, ja riskipeli tuotti tulosta Joona Karjulan laukoessa pelin tasoihin Eetu Ijäksen syötöstä. Jatkoajan jäätyä maalittomaksi haettiin voittaja rangaistuslaukauskisalla, jossa FBC Turun maalivahti Gabriels Silins torjui kolme oululaisten yritystä ja kisa päättyi hänen venytykseensä Kimi Vänttilän yritykseen. FBC Turun laukojista onnistuivat Valtteri Koskinen, Eero Kuutsa ja Marius Suominen.

Sunnuntain kahdessa muussa ottelussa ottivat kärkiryhmät selvät vierasvoitot nollakerholaisista, kun Oilers löi Nurmon Jymyn 7-3 ja Westend Indians LASBin 6-0.

Oilers vei Nurmon liikuntahallissa avauserän 3-1, ja toisessa Markus Markkola ja Lauri Eloluoto laukoivat Öljymiehet jo neljän maalin johtoon. Jymyn avausmaalinkin tehnyt Karri Vaarala kavensi vielä lukemiksi 2-5, mutta päätösjaksolla espoolaiset menivät menojaan. Oilersista löytyi tänään kuusi eri maalintekijää vain Markus Markkolan osuessa kahdesti.

Westend Indiansin voittomaaliksi Lahdessa jäi Ville Rautakouran jo pelin kolmannella minuutilla iskemä osuma, ja ensimmäisellä tauolla ”Heimo” johti 3-0 Samuli Junnilan onnistuttua ylivoimalla ja Christian Remeksen vielä kolme minuuttia ennen taukosummeria. Junnilan illan saalis oli kaksi maalia, ja Jere Niemelä kirjautti kaksi syöttöpistettä. Nemo Sipilän nollapeli irtosi kymmenellä torjunnalla.

F-liigan miesten sarja jatkuu keskiviikkona Espoossa jo klo 14 alkavalla pääkaupunkiseudun paikallisottelulla Oilers–EräViikingit.