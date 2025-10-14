Oululaisen esikoiskirjailija Saara Pasasen ja indieartisti Lydianin uniikki yhteistyö vie lukukokemuksen uudelle tasolle

Totuus vai onko se tehtävä on intensiivinen kertomus, joka flirttailee mahdollisuuksilla. Nooran ja Venlan tarinassa sekoittuvat vaihtoehtojen lisäksi kirjoittaminen, päihteet, orastava ihastus, nähdyksi tulemisen tarve sekä voimakas eroottinen lataus.

Noora pakenee paikoilleen jämähtänyttä elämäänsä tylsään työhön, päihteisiin ja satunnaiseen irtoseksiin. Hän haaveilee näyttelijän urasta, ja tulee valituksi Teatterikorkeakouluun vuosia kestäneen hakuprosessin jälkeen. Tutuista rutiineista luopuminen ja muutto Helsinkiin edustavat Nooralle yhtä aikaa uhkaa ja mahdollisuutta, ja muutos pakottaa hänet tarkastelemaan elämänvalintojaan uudesta näkökulmasta. Nooran toimintaa ohjaa vahva nähdyksi tulemisen tarve, joka laimenee vasta, kun hän tapaa Venlan.

Venla on aktiiviuraansa lopetteleva kirjailija, joka hakee elämälleen uutta suuntaa ja tarkoitusta ottamalla vastaan kahden vuoden vierailevan professuurin viran Teatterikorkeakoulun kirjoittamisen maisteriohjelmassa. Hän elää tavallista, normaalia ja onnellista perhe-elämää päiväkoti-ikäisen lapsen ja työkseen paljon matkustavan miehen kanssa. Vaikka Venlan elämän ulkoiset puitteet ovat kohdallaan, hän tuntee itsensä tyhjäksi – kunnes tutustuu Nooraan.

Päähenkilöiden tarinat kulkevat tekstissä kahdessa eri aikatasossa. Kehyskertomuksen ohessa kursiivilla kirjoitetut osuudet antavat lukijalle mahdollisuuden muodostaa tarinaan haluamansa kronologian. Aikatasojen tarkoituksena on myös herättää lukijaa miettimään, mitä olisi voinut tapahtua vai tapahtuiko niin todella. Vai ovatko kursiivilla kirjoitetut luvut sittenkin eräänlaisia päähenkilöiden heijastumia?

Teoksen introna, outrona, äänimaisemana, lukujen tausta- tai välimusiikkina – mihin lukija haluaa ja valitsee biisin tunnelman sijoittaa – soi indieartisti Lydianin syyskuussa julkaistu kappale Oot mun Jumala. Se voi aloittaa, jatkaa tai täydentää tarinaa, olla tai olla olematta osa sitä.

Totuus vai onko se tehtävä ja Oot mun Jumala ovat kaksi erillistä teosta, jotka ovat syntyneet tekijöidensä käsistä itsenäisesti, toisistaan tietämättä.

”Musiikki on ollut olennainen osa Totuus vai onko se tehtävä -teoksen kirjoitusprosessia. Tiesin alusta asti, että haluan kirjalleni musiikillisen seinän, jota vasten se voi nojata siinä vaiheessa, kun sanoista loppuu teho tai rivien välit eivät enää riitä."

Oot mun jumala -kappaleen soundimaailma osuu kirjan tunnelmaan ja teemaan täydellisesti. Biisi on täynnä samanlaista vimmaa, halua, epätoivoa ja vinoutunutta latausta, jota olen halunnut kuvata Nooran ja Venlan tarinoiden kautta. Toivon, että musiikin ja tekstin yhdistelmä ahdistaa, kiihottaa, venyttää rajoja ja saa lukijan nuolaisemaan huulia tahtomattaan.”

Saara Pasanen (s. 1981) on oululainen toimittaja ja kirjoittaja. Pasasen tekstejä on julkaistu useissa eri medioissa.

PASANEN, SAARA : Totuus vai onko se tehtävä

196 sivua

Nidottu, pehmeäkantinen

ISBN 9789524172349

Ilmestymisaika: Lokakuu 2025

