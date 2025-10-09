Diakonissalaitos ja valtiovarainministeriön Avoin hallinto yhteistyöhön tulevaisuusvallan laajentamiseksi

Tammikuussa käynnistyvän Demokratia tarvitsee kaikkien ääntä - Tulevaisuusvalta ja ennakointi päätöksenteossa -hankkeen tavoitteena on laajentaa tulevaisuusvaltaa ja sen vaikuttavuutta päätöksenteossa. Samalla Diakonissalaitoksen Ilmiöasemamenetelmä linkitetään osaksi valtionhallinnon ennakointityötä. Hankkeen rahoittaa Sitra.

”On tärkeää, että yhteisestä tulevaisuudestamme keskusteltaessa ääneen pääsee mahdollisimman moni”, Diakonissalaitoksen osallistavan tulevaisuustyön asiantuntija ja hankkeen projektipäällikkö Maiju Lehto toteaa.

”Tulevaisuudesta keskusteleminen ei kuitenkaan riitä, vaan on tärkeää, että ihmisten mielipiteet kuuluvat päätösten valmistelussa ja päätöksenteossa ylipäätään”, Lehto sanoo.

Haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten ääni osaksi päätöksentekoa

Hanke toteutetaan yhteistyössä valtiovarainministeriön Avoimen hallinnon kanssa. Diakonissalaitos ja Avoin hallinto ovat tehneet yhteistyötä jo usean vuoden ajan. Molempien organisaatioiden visio on yhteinen: rakentaa kansalaisten luottamusta ja uskoa tulevaisuuteen.

Avoimen hallinnon työllä pyritään varmistamaan, että myös hiljaisimmat äänet huomioidaan päätöksenteon valmistelussa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa eli jo siinä kohtaa, kun tulevaisuutta hahmotellaan.

Vuoden 2026 aikana toteutettavan hankkeen tavoitteena on, että eri järjestöt, kunnat, hyvinvointialueet ja muut toimijat ryhtyisivät keräämään systemaattisesti ilmiöasemamenetelmillä haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten ajatuksia tulevaisuudesta. Kerätyistä aineistoista tehtävät raportit ovat julkisesti kaikkien hyödynnettävissä.

”Tavoitteenamme on, että raportit vakiintuvat käyttöön osaksi valtionhallinnon päätöksenteon prosesseissa sekä ennakointityötä. Sitä kautta haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten ääni on osa valtionhallinnon päätöksentekoa ja sen valmistelua”, finanssineuvos Katju Holkeri valtiovarainministeriöstä toteaa.

”Samalla ihmisten tulevaisuusvalta vahvistuu”, Diakonissalaitoksen Maiju Lehto huomauttaa.

Jo vuonna 2023 Avoin hallinto tunnisti tarpeen kansalaisten keskustelun lisäämiseksi demokratian kriisin, kansalaisissa lisääntyneet pettymyksen ja epäluottamuksen sekä osallistumismahdollisuuksien puutteen vuoksi.

Diakonissalaitoksella oltiin liikkeellä samaan aikaan.

”Kaikki tähänastinen työmme tulevaisuusvallan äärellä on tähdännyt siihen, että ihmisten jakamat ajatukset tulevaisuudesta tulevat osaksi päätöksentekoprosesseja,” toteaa Maiju Lehto.

”Tavoitteenamme on ollut lisätä osallisuutta kansalaisten kuulemisessa ja aineiston hyödyntämisessä valtionhallinnon päätöksentekoprosesseissa, ja nyt pääsemme tätä kehittämään,” toteaa Katju Holkeri.

Diakonissalaitoksen ja valtiovarainministeriön yhteishanke alkaa tammikuussa 2026.



*********************************

Tulevaisuustyö on ollut kiinteä osa Diakonissalaitoksen toimintaa vuodesta 2023 saakka





Diakonissalaitos aloitti osallistavan tulevaisuustyönsä vuonna 2023. Kuluneiden kolmen vuoden aikana on järjestetty 74 tulevaisuustyöpajaa, joihin on osallistunut lähes 500 ihmistä. Samalla tulevaisuustyön kehittämishankkeissa on kehitetty uudenlaisia esteettömämpiä ja saavutettavampia menetelmiä, jotta mahdollisimman moni voisi osallistua, kun keskustelemme yhteisestä tulevaisuudestamme.

”Aloitettuamme tulevaisuustyömme asiakkaidemme ja kävijöidemme parissa huomasimme pian, että perinteinen dialogimuotoinen osallistuminen eli osallistuminen pitkään vuoropuhelukeskusteluun ryhmässä on monelle asiakkaistamme haastavaa esimerkiksi vammaisuuden, mielenterveyden haasteiden, neuroepätyypillisten piirteiden, kielitaidon tai näköalattomuuden vuoksi. Samalla havaitsimme suuren tarpeen tulevaisuuskeskusteluille: osallistujamäärät ja kiittävä palaute ylittivät odotukset”, Maiju Lehto kertoo.

”Haluamme haastaa vallalla olevia, usein kapeitakin, tulevaisuuskuvia ja luoda tulevaisuuskuvia ja skenaarioita, joissa mahdollisimman monenlaiset ihmiset voisivat nähdä itsensä ja joissa ihmisarvo toteutuu”, Lehto jatkaa.

Tulevaisuustyöpajoista laadittuja raportteja ja analyyseja sekä opas ja materiaaleja esteettömien ja saavutettavampien tulevaisuustyöpajojen järjestämiseen on koottu Diakonissalaitoksen verkkosivuille: hdl.fi/tulevaisuustyö.