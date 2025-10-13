Haku kansainvälisille kuraattoreille EMMA-Saastamoinen Curatorial Fellowship -ohjelmaan 2026–2027
EMMA – Espoon modernin taiteen museo ja Saastamoisen säätiö käynnistävät haun kansainvälisen EMMA-Saastamoinen Curatorial Fellowship -ohjelman toiselle kaudelle. Puolen vuoden palkallinen työskentelyjakso järjestetään syyskuusta 2026 helmikuun 2027 loppuun. Se tarjoaa yhdelle kansainväliselle kuraattorille ainutlaatuisen mahdollisuuden syventyä Saastamoisen säätiön taidekokoelman tutkimukseen ja työskennellä osana EMMAn asiantuntijayhteisöä. Haku on avoinna torstaihin, 30. lokakuuta 2025 klo 23:59 (UTC+02:00) asti!
Kolmivuotisen EMMA-Saastamoinen Curatorial Fellowship -ohjelman aikana EMMA ja Saastamoisen säätiö kutsuvat vuosittain avoimen haun kautta yhden kuraattorin palkalliselle tutkimusjaksolle Suomeen. Ohjelman aikana valittu kuraattori pääsee syventymään yhden Suomen merkittävimmän taidekokoelman tutkimukseen, työskentelemään EMMAn näyttely- ja kokoelmatiimeissä sekä luomaan verkostoja Suomen taidekentällä.
Kuraattoritutkimusohjelman tavoitteena on vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä ja tuoda uusia näkökulmia taidekokoelmien kuratointiin ja tutkimukseen. Mukaan voivat hakea sekä kokeneet että uransa alkuvaiheessa olevat kuraattorit. Työskentelyjakson päätteeksi kuraattori kirjoittaa tutkimukseensa perustuvan artikkelin Saastamoisen säätiön taidekokoelmaan liittyen. Artikkeli julkaistaan museon EMMA Zone -verkkosivulla ja myöhemmin kuraattoriohjelmaa käsittelevässä julkaisussa.
Huom. EMMA-Saastamoinen Curatorial Fellowship -ohjelma on suunnattu ainoastaan Suomen ulkopuolelta tuleville tai Suomessa asuville hakijoille, jotka eivät ole Suomen kansalaisia.
Haku on avoinna torstaihin, 30. lokakuuta 2025 klo 23:59 (UTC+02:00) asti.
Lisätietoa ohjelmasta ja hakuohjeet löytyvät englanniksi ohjelman verkkosivuilta. Kuraattoriohjelman hakuprosessiin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä osoitteeseen rekry@emmamuseum.fi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Iris Suomivastaava markkinointiviestinnän asiantuntijaEMMA – Espoon modernin taiteen museoPuh:+358447601930iris.suomi@emmamuseum.fi
Linkit
EMMA Zone
EMMA Zone on EMMA – Espoon modernin taiteen museon digitaalinen ulottuvuus. Zine-kulttuurista inspiroitunut alusta kokoaa yhteen artikkeleita, taiteilijahaastatteluja, keskusteluja ja tarinoita kulissien takaa, jotka kutsuvat yleisön pohtimaan ja oivaltamaan. Taiteilijoiden työhuonevierailujen ja prosessivideoiden kautta EMMA Zone tarjoaa kurkistuksia taiteen ja muotoilun luomiseen. Maksuton ja kaikille avoin EMMA Zone syventää museokokemusta museon seinien ulkopuolella – ja on aina avoinna taiteelle.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta EMMA – Espoo Museum of Modern Art
Öppen utlysning: EMMA-Saastamoinen Curatorial Fellowship 2026–202713.10.2025 11:00:00 EEST | Pressmeddelande
EMMA – Esbo moderna konstmuseum och Saastamoinen stiftelsen öppnar nu ansökan till den andra perioden av det internationella programmet EMMA-Saastamoinen Curatorial Fellowship. Den sex månader långa, avlönade arbetsperioden äger rum från september 2026 till slutet av februari 2027. Programmet erbjuder en internationell kurator en unik möjlighet att fördjupa sig i forskning kring Saastamoinen stiftelsens konstsamling och arbeta som en del av EMMAs expertgemenskap. Ansökningen är öppen fram till torsdag 30 oktober 2025 kl. 23:59 (UTC+02:00).
Call for applications: EMMA-Saastamoinen Curatorial Fellowship Programme 2026-2027 in Finland!13.10.2025 11:00:00 EEST | Press release
EMMA – Espoo Museum of Modern Art and Saastamoinen Foundation invite applications for the second edition of the international EMMA-Saastamoinen Curatorial Fellowship Programme: a six-month paid curatorial research period taking place in Finland from September 2026 to February 2027. Applications are open until Thursday 30 October at 11:59pm Finnish time!
New display completes Saastamoinen Foundation’s Dialogues exhibition at EMMA23.9.2025 10:00:00 EEST | Press release
The third part of Saastamoinen Foundation’s Dialogues collection exhibition is opening at EMMA – Espoo Museum of Modern Art. This new display completes the selection that has gradually replaced the earlier Touch exhibition. More than 40 new works will now be on display, including internationally recognised names not previously seen in Finland, as well as emerging Finnish artists. The works will be on view from 24 September onwards.
Ny hängning fullständigar Saastamoinen stiftelsens utställning Dialoger på EMMA23.9.2025 10:00:00 EEST | Pressmeddelande
På EMMA – Esbo moderna konstmuseum öppnas den tredje delen av utställningen Dialoger med verk ur Saastamoinen stiftelsens samlingar. Den nya hängningen fullbordar den helhet som stegvis har ersatt den tidigare utställningen Beröring. Nu visas mer än 40 nya verk, bland dem verk av unga finländska konstnärer och utländska konstnärer som inte tidigare har visats i Finland. Verken kan upplevas från och med 24 september.
Uusi ripustus viimeistelee Saastamoisen säätiön Dialogeja-näyttelyn EMMAssa23.9.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
EMMA – Espoon modernin taiteen museossa avautuu Saastamoisen säätiön Dialogeja-kokoelmanäyttelyn kolmas osio. Uusi ripustus täydentää kokonaisuuden, joka on vaiheittain korvannut aiemman Kosketus-näyttelyn. Esille tulee nyt yli 40 uutta teosta, joiden joukossa nähdään sekä Suomessa ennennäkemättömiä kansainvälisiä nimiä että nuoria kotimaisia taiteilijoita. Teokset ovat koettavissa 24. syyskuuta lähtien.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme