Haku kansainvälisille kuraattoreille EMMA-Saastamoinen Curatorial Fellowship -ohjelmaan 2026–2027

EMMA Zone on EMMA – Espoon modernin taiteen museon digitaalinen ulottuvuus. Zine-kulttuurista inspiroitunut alusta kokoaa yhteen artikkeleita, taiteilijahaastatteluja, keskusteluja ja tarinoita kulissien takaa, jotka kutsuvat yleisön pohtimaan ja oivaltamaan. Taiteilijoiden työhuonevierailujen ja prosessivideoiden kautta EMMA Zone tarjoaa kurkistuksia taiteen ja muotoilun luomiseen. Maksuton ja kaikille avoin EMMA Zone syventää museokokemusta museon seinien ulkopuolella – ja on aina avoinna taiteelle.