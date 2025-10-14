Chola on kiharakampaamo – ja paljon enemmän
Helsingin Kalliossa sijaitseva Chola on Sumi Morenon perustama uusi kampaamo. Samassa tilassa toimii Urito Morenon Mama’s Empanadas, jossa voi nauttia käsintehdyistä argentiinalaisista piiraista, viinistä ja rennosta tunnelmasta.
30 vuotta kauneudenhoitoalalla työskennellyt Sumi Moreno halusi luoda paikan, jossa vahva ammattitaito yhdistyy moninaisuutta arvostavaan ilmapiiriin. Cholan värikkäässä tilassa soi usein salsa, ja palvelua saa suomeksi, englanniksi, espanjaksi, ranskaksi ja eestiksi.
Kiharat hiukset ovat Cholan ydinosaamista, mutta kaikki hiustekstuurit ovat kampaamoon tervetulleita.
”Asiakkaillamme on usein oma vahva tyyli. Me teemme sen viimeisen pisteen i:n päälle”, Moreno kuvailee.
Cholan tiimiin kuuluvat myös kampaajat Angel Gonzalez Eddie ja Timo Kuutti. Angel tekee paljon suosittuja permanentteja, kun taas Timo on erikoistunut kerrostettuihin leikkauksiin.
Lisäksi Cholassa tehdään kampauksia ja meikkejä, joita Moreno teki aiemmin maskeeraajana elokuva- ja mainosalalla.
Kiharoita ei enää piilotella
Morenon kiinnostus kiharoihin syttyi, kun hänen ystäviensä lapset tarvitsivat kampaajaa, joka ymmärtää kiharoiden erityispiirteet. Itsekin kiharahiuksinen Moreno alkoi syventää osaamistaan kiharoihin liittyvillä koulutuksilla.
”Suomalaisia on nykyään monenlaisia. On tärkeää, että kampaajat osaavat työskennellä erilaisten hiusten kanssa”, Moreno sanoo.
Kiharat nähdään nykyään yhä useammin ylpeyden aiheena: niitä halutaan korostaa eikä piilottaa. Cholassa hyvän mielen kiharakulttuuria edistetään joka päivä.
”Tämä ei ole vain bisnestä, vaan myös yhteiskunnallista työtä. Haluamme, että ihmiset rakastavat hiuksiaan sellaisina kuin ne ovat.”
Uusi alku, tuttu henki
Sumi Moreno on monille tuttu jo vuonna 2009 perustamastaan Hiushuone Dandystä. Dandyssä vaalittiin urbaania yhteisöllisyyttä ja kokeiltiin suomalaisittain omaperäisiä konsepteja. Kampaamon yhteydessä toimi ensin naisten lenkkarikauppa ja myöhemmin kahvila.
Kesällä 2024 Moreno päätti jättää Dandyn taakseen, sillä sen alkuperäinen idea oli muuttunut hänelle vieraaksi. Cholassa Dandyn henki elää nyt uudessa muodossa. Kampaamo jakaa liiketilan Morenon veljen, Urito Morenon ravintolan Mama’s Empanadasin kanssa.
Kampaamokäynnin jälkeen hemmottelua voi luontevasti jatkaa viininlasillisella tai Morenojen äidin reseptillä valmistetuilla argentiinalaisilla piirailla.
Kampaamo Chola
Vaasankatu 11
Helsinki
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sumi Moreno
040 578 1029
sumi.moreno@gmail.com
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.