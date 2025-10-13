Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa henkilökuljetuspalvelujen kilpailutuksen
Hyvinvointialue kilpailuttaa taksiliikenteen kuljetuspalvelutuottajia lain mukaisiin asiakas- ja potilaskuljetuksiin. Aluehallitus käsittelee kilpailutusta 14.10.2025.
Aluehallitukselle ehdotetaan, että hyvinvointialue aloittaa taksiliikenteen kuljetuspalvelutuottajien kilpailutuksen. Kilpailutus sisältää vammaispalvelulain, sosiaalihuoltolain sekä muut hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien lakien mukaiset taksiliikenteen henkilökuljetukset. Kilpailutus ei sisällä Kelan korvaamia taksikuljetuksia.
Käynnistyvän hankinnan arvon ennakkoarvio on 8,8 miljoonaa euroa vuodessa. Uudet kuljetuspalvelusopimukset tulevat voimaan 1.3.2026.
Yhteyshenkilöt
Mia Niemi-AhoTulosaluejohtaja, vammaispalvelutKymenlaakson hyvinvointialuePuh:0400 987 022mia.niemi-aho@kymenhva.fi
Kymenlaakson hyvinvointialue
Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.
