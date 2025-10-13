Kymenlaakson hyvinvointialue

Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa henkilökuljetuspalvelujen kilpailutuksen

13.10.2025 11:45:13 EEST | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote

Hyvinvointialue kilpailuttaa taksiliikenteen kuljetuspalvelutuottajia lain mukaisiin asiakas- ja potilaskuljetuksiin. Aluehallitus käsittelee kilpailutusta 14.10.2025.

Aluehallitukselle ehdotetaan, että hyvinvointialue aloittaa taksiliikenteen kuljetuspalvelutuottajien kilpailutuksen. Kilpailutus sisältää vammaispalvelulain, sosiaalihuoltolain sekä muut hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevien lakien mukaiset taksiliikenteen henkilökuljetukset. Kilpailutus ei sisällä Kelan korvaamia taksikuljetuksia.

Käynnistyvän hankinnan arvon ennakkoarvio on 8,8 miljoonaa euroa vuodessa. Uudet kuljetuspalvelusopimukset tulevat voimaan 1.3.2026.

Asia aluehallituksen esityslistalla

Kymenlaakson hyvinvointialue

Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.

