Pia Lohikoski: Opetusministerin olisi aika herätä ammatillisen koulutuksen kriisiin
Vasemmistoliiton kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Pia Lohikoski vaatii opetusministeriä puuttumaan ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen eriytymiskehitykseen.
Vasemmistoliiton kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Pia Lohikoski vaatii opetusministeriä puuttumaan ammatillisen koulutuksen kriisiin.
– Herätys opetusministeri Anders Adlercreutz! Sivistysvaliokunnan jäsenenä sekä ammattiin opiskelevan nuoren äitinä pidän käsittämättömänä, että ministeri ei ole huolissaan siitä, miten eriarvoisesti oppivelvollisia nuoria kohdellaan amiksissa ja lukioissa, Lohikoski sanoo.
YLEn MOT raportoi lähiopetuksen määrän romahtamisesta ammattikouluissa 2020-luvulla. Sekä Sipilän että Orpon hallituksen massiiviset leikkaukset ovat pakottaneet kolmanneksen kyselyyn osallistuneista oppilaitoksista karsimaan lähiopetusta, ja joka toinen ammattikoulu on joutunut irtisanomaan opettajia. Opettajien etujärjestön mukaan lähiopetusta on keskimäärin yli 300 tuntia vähemmän tutkintoa kohden kuin aiemmin.
Hallitus leikkasi ammatillisesta koulutuksesta 120 miljoonaa euroa, ja samanaikaisesti kuntien valtionosuuksia pienennetään. Pieni 10 miljoonan lisäys oppimisen tukeen ei muuta kokonaiskuvaa: opettajia irtisanotaan ja lähiopetusta vähennetään edelleen.
Lohikoski muistuttaa, että on jo alkuvuodesta 2025 tehnyt lakialoitteen, jonka tavoitteena on lisätä lähiopetuksen määrää ammatillisessa koulutuksessa. Lakialoitteessa esitetään laintasoista sääntelyä opetuksen määrästä ammatillisessa koulutuksessa. Tällä hetkellä asiasta säädetään asetuksella. Lakialoitteen tavoitteena on nostaa opetuksen ja ohjauksen vähimmäismäärä osaamispistettä kohti 12 tunnista 16 tuntiin.
– Koulutuksen eriarvoisuus kasvaa ja osaaminen eriytyy jokaisella oppiasteella. Haluan, että pysähdymme kysymään: miksi jotkut nuoret saavat toisen asteen koulutuksessa paljon, ja toiset niin vähän?
– Onko hallitus todella valmis hyväksymään sen, että ammattiin opiskelevien oppivelvollisuus on toisarvoinen lukiolaisiin nähden? Lohikoski kysyy.
Yhteyshenkilöt
Pia LohikoskikansanedustajaPuh:050 362 9496pia.lohikoski@eduskunta.fi
