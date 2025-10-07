Järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa tehostetaan – työryhmä kehittämään Suomen satamien turvallisuutta

Järjestäytynyt rikollisuus horjuttaa satamien turvallisuutta jo muualla Euroopassa, joten Suomessa on aika toimia viimeistään nyt. Tulli on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on vahvistaa satamaturvallisuutta ja varmistaa satamien häiriötön toiminta estämällä järjestäytyneen rikollisuuden toimijoiden toiminta satamissa. Keskiössä on itse satamien turvallisuus, kriittisen infrastruktuurin turvaaminen ja satamien käytön estäminen järjestäytyneen rikollisuuden toiminnassa.

Valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden selonteossa viranomaisilta edellytetään vahvaa varautumista ja valmiutta, ja siihen me toimillamme vastaamme. Toimenpiteemme vastaavat erityisesti selonteon tavoitteisiin: panostetaan järjestäytyneen ja vakavan rikollisuuden torjuntaan ja suojataan kriittistä infrastruktuuria, kertoo uuden työryhmän puheenjohtaja ja Tullin valvontaosaston päällikkö Samy Gardemeister.

Rikollisilla toimijoilla on yhä enemmän kytköksiä Suomen satamiin ja meriliikenteen kuljetusketjuihin etenkin huolintaan ja muihin logistiikan tehtäviin keskittyvissä yrityksissä.

Tulli tekee jo ennestään tiivistä asiakasyhteistyötä yritysten kanssa laillisen tavarakaupan sujuvoittamiseksi. Nyt yhteistyötä tiivistetään ja kehitetään entisestään turvallisuuden näkökulmasta. Yhteisillä tavoitteilla ja kumppanuuksilla meillä on mahdollisuus aidosti parantaa satamaturvallisuutta, kertoo Tullin asiakkuus- ja veronkantojohtaja Juha Lempiäinen.

Työryhmässä kattava edustus turvallisuusviranomaisista, ministeriöistä ja satamatoimijoista

Tulli on ainoa kansallinen turvallisuusviranomainen, joka on läsnä kaikilla Suomen rajanylityspaikoilla ja valvoo kaikkia rajat ylittäviä liikennevirtoja. Tulli johtaa satamaturvallisuushankkeita Suomessa, mutta onnistuneen toteutuksen kannalta on keskeistä tehdä tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden – sekä yksityisten että julkisten – kesken, painottaa Gardemeister.

Työryhmän puheenjohtajana toimii Tullin valvontaosaston päällikkö Samy Gardemeister. Tullin lisäksi työryhmään ovat nimenneet omat edustajansa oikeusministeriö, sisäministeriö, valtiovarainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, poliisihallitus, rajavartiolaitos, huoltovarmuuskeskus, Suomen satamat ry ja Suomen huolinta- ja logistiikkaliitto. Työryhmä kuulee tarvittaessa myös muita asiantuntijoita.

Parhaan lopputuloksen kannalta on tärkeää, että työryhmän jäsenet yhdessä tunnistavat satamaturvallisuuteen vaikuttavia ilmiöitä ja haasteita. Tavoitteena on poikkihallinnollinen yhteistyö, jossa edustettujen organisaatioiden tiedot ja toimivaltuudet yhteensovitetaan yhteisen päämäärän saavuttamiseksi, kertoo Gardemeister työryhmän työskentelyn lähtökohdista.

Lisätietoja

Tulli torjuu järjestäytynyttä rikollisuutta vahvistamalla satamaturvallisuutta - yhteistyö, lainsäädäntömuutokset ja kansainvälinen toiminta turvaavat meriliikenteen solmukohtia (tiedote 16.6.2025)