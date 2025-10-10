Susi tappoi koiran peuran ajosta Kokemäellä

Kaksivuotias bretagnenbassetti Luna oli harjoittelemassa kuukauden päästä pidettäviin SM-kisoihin lauantaina alkuillasta. Koira oli ajanut jo sen verran, että sen kasvattaja Jari Virta ja omistaja Minna Furu päättivät ottaa sen kiinni. Koiran kulku keskeytyi kuitenkin ennen kuin he pääsivät paikalle.

– Olimme ajamassa autolla lähemmäs, noin puolen kilometrin päässä, kun näin, että Luna pysähtyi. Soitin tutkapantaan ja ensimmäinen puhelu meni vielä läpi, toinen ei, ja tutkapanta pimeni, Minna Furu kertoo.

Metsäautotie päättyi 200 metrin päähän koirasta. Välissä oleva maasto oli vaikeakulkuista ja ojien ylitykset vaikeita. Susi oli vielä saaliinsa ääressä ja katseli paikalle tulleita ihmisiä uhmakkaasti.

– Susi ei ollut pelokas. Se oli valtavan iso, ja tilanne oli niin järkyttävä, että jähmetyin vain paikoilleni. Jari onneksi osasi toimia, metelöi ja juoksi kohti käsiä huitoen. Peto vilkaisi meitä muutamaan kertaan ja lähti viimein. Mutta susi ei mennyt poispäin, kaarsi vain meidän sivuitse ja kulki läheisten talojen suuntaan.

– Olen aina itsekin uskonut, että susi kyllä väistää, mutta tämä vain seisoi paikoillaan meidät nähdessään. Jos joku ihmettelee, että tunnistaako suden, kun ei ole sellaista aiemmin nähnyt, niin kyllä sen tunnistaa, Minna Furu toteaa.

Luna oli arvokas jalostuskoira





Susi oli kymmenessä minuutissa ennättänyt syödä koiran miltei kokonaan. Käytännössä paikalle jääneessä pannassa oli vain pää ja muutamia luita kiinni. Tapahtumailtana poliisi kävi katsomassa koiran jäänteet ja kuulemassa tapahtuman Furun kotona, ja myös petoyhdyshenkilöön oltiin yhteydessä.

Luna oli suuri menetys. Se oli Minna Furun harrastuskoira ja hänen 15-vuotiaan poikansa lemmikki.

– Luna oli kaikki kaikessa pojalleni, jonka vieressä koira nukkuikin. Luna oli kiltti, säyseä, todella rakas kaikille. Metsästyskoirana se oli erittäin riistaverinen ja ajoi kaikkea paitsi hirveä ja suurpetoja. Luna oli myös sen verran nopea, että sitä piti olla kaksi ihmistä ottamassa kiinni, Minna Furu kertaa.

Kasvattajalle Luna oli sijoituskoirana arvokas jalostusyksilö.

– Luna ajoi ensimmäisen ykköstuloksen kauriilla viime vuonna 1,5-vuotiaana ja oli sen pohjalta menossa SM-kokeisiin tänä syksynä. Siitä olisi tullut helposti käyttövalio tänä vuonna. Luna oli ensimmäisen bretagnenbasset-pentueeni ainut narttupentu ja siksi arvokas nuori jalostuskoira, jolla kaikki oli vielä edessä, Jari Virta harmittelee.

Niin Suomen Ajokoirajärjestön kuin Suomen Kennelliiton palkitsema ajokoirakasvattaja kauhistelee Kokemäen susitilannetta.

– Olen pystynyt susien vuoksi treenaamaan koirilla vain noin kymmenen prosenttia siitä mitä aiempina vuosina. Toissavuonna oli läheltä piti tilanne ajokoiran ketunajokokeessa, kun susipari tuli Sääksjärven rantaan heti sen jälkeen, kun olin ottanut koirani sieltä kiinni. Kyllä koirametsästys on nyt ihan jäissä täällä.

Ikäviä kommentteja ja syyttelyä somessa





Susien ja metsästyskoirien kohtaamiset herättävät monenlaisia tunteita somessa. Minna Furu laittoi suden tappaman Lunan kuvan Facebookiin omalle sivulleen. Muutama kaveri jakoi kuvan Minnan luvalla, ja se sai nopeasti myös ikäviä kommentteja ulkopuolisilta.

– Vähän harmittaa, kun heti alkoi tulla kommentteja ”miksi viet koiran metsään” ja että tämmöiseen pitää tottua, kun kerran on valintansa tehnyt. Syyttely alkaa nopeasti kaiken surun ja järkytyksen keskellä.

– Ei ilmeisesti ymmärretä, millaista elämä maaseudulla on, eikä haluta ymmärtää tätä harrastusta. Veimme Lunaa mielestämme turvallisiin paikkoihin, missä oli tiestöä ja asutusta lähellä. Eikä tuolla alueella, missä sen nyt menetimme, olisi uskonut susien olevan niin lähellä asutusta.

Metsästäjät tekevät arvokasta luonnon- ja riistanhoitotyötä. Ilman metsästäjien tekemää hirvieläinkantojen verotusta eläinkolareissa loukkaantuisi ja kuolisi huomattavasti enemmän suomalaisia vuosittain.

Kyseessä 14. koiriin kohdistunut susihyökkäys, josta Metsästäjäliitto on uutisoinut tällä metsästyskaudella. Uutiset on koottu oheiselle kartalle.

Metsästäjäliitto: susien esitetty viitearvo kohtuuton





Maa- ja metsätalousministeriö linjasi 10.10.2025 susikannan suojelun viitearvoksi, että susia tulee olla Suomessa vähintään 273. Metsästäjäliiton mielestä se on liian paljon, sillä Ruotsissa viitearvo on 170.

Tieteilijöiden mukaan Ruotsin kannan geneettisen elinvoimaisuuden varmistamiseen riittää, että maahan tulee vähintään yksi susi joka kolmas vuosi. Suomeen susia tulee Venäjältä kymmenittäin joka vuosi, mitä ilmentää mm. poronhoitoalueella poistettujen susien alkuperä.

– Ei ole mitenkään perusteltavissa, että Suomen viitearvo on 103 sutta eli 60 prosenttia suurempi kuin Ruotsissa, kritisoi Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola.