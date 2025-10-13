Kustannusosakeyhtiö Siltala

Sukututkimuksen uranuurtajan uusi teos johdattaa digitaalisen sukututkimuksen pariin

14.10.2025 09:35:00 EEST | Kustannusosakeyhtiö Siltala | Tiedote

Marja Pirttivaaran Sukupolvien jäljet on selkeä ja kattava opas kaikille sukututkimuksesta kiinnostuneille.

Marja Pirttivaaran kuva: Miikka Pirinen / Sitra. // Kansi: Kari Lahtinen.
Sukupolvien jäljet yhdistää perinteisen ja modernin sukututkimuksen: DNA-testit ja analyysit, historialliset arkistot ja nykyaikaiset digitaaliset työkalut ja alustat, aina tekoälyä myöten.

Kirja selvittää DNA:n merkityksen ja sen eri testaustyyppien tarjoamat mahdollisuudet. Teoksessa tutustutaan sukututkimuksen historian peruspilareihin, kuten kirkonkirjoihin ja väestörekistereihin, ja tarjotaan käytännön neuvoja siitä, miten näitä dokumentteja voi hyödyntää omien juurien selvittämisessä. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten digitaaliset arkistot, tietokannat ja verkkotyökalut voivat avata aivan uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia sukututkijalle.

Pirttivaaran kirja opastaa askel askeleelta kuinka päästä käsiksi digitaalisiin lähteisiin, hyödyntää tekoälyä ja luoda sekä ylläpitää sukupuita verkossa. Teos on selkeästi kirjoitettu, käytännönläheinen opas, joka tarjoaa lukijalle kaikki tarvittavat perustiedot ja työkalut oman sukututkimuksen aloittamiseen ja syventämiseen.

Marja Pirttivaara on sukututkija, geneettisen sukututkimuksen asiantuntija ja tietokirjailija, joka on tehnyt uraauurtavaa työtä suomalaisen geneettisen sukututkimuksen kehittäjänä. Pirttivaaran aiempi teos Juuresi näkyvät (2017) oli kattava johdatus DNA-sukututkimukseen ja toi aiheen suuremman yleisön tietoisuuteen.

**

Marja Pirttivaara esiintyy Helsingin Kirjamessuilla sunnuntaina 26.10. klo 12.00 Arabia-lavalla.

Kansi: Kari Lahtinen
Marja Pirttivaara. Kuva: Miikka Pirinen / Sitra
Kustannusosakeyhtiö Siltala on Aleksi ja Touko Siltalan vuonna 2008 perustama riippumaton kustantamo, joka julkaisee laadukasta kauno- ja tietokirjallisuutta.

www.siltalapublishing.fi

