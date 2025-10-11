Antti Kaikkonen: Hallitus ja EK eivät voi päättää, mistä suomalaiset tekevät työnsä
Viime viikkoina on käyty vilkasta keskustelua etätyön hyödyistä ja haitoista. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkosen mukaan keskustelussa on unohtunut, että etätyö on monelle suomalaiselle arjen mahdollistaja.
– Etätyö helpottaa työn ja perheen yhteensovittamista ja tuo joustoa arkeen. Kun työmatkoihin ei kulu tunteja päivässä, jää enemmän aikaa muulle elämälle, kuten lapsille, harrastuksille ja palautumiselle. Samalla vähenevät ruuhkat ja päästöt, Kaikkonen toteaa.
Kaikkosen mukaan väite siitä, että etätyö heikentäisi tuottavuutta, on virheellinen.
– Suomen talouden ongelmat eivät johdu etätyöstä, vaan epävarmuudesta, joka estää kuluttamista ja investointeja. Etätyö lisää hyvinvointia ja työn imua – ja sitä kautta myös tuottavuutta, Kaikkonen sanoo.
Etätyö tukee myös koko Suomen elinvoimaa. Se mahdollistaa työnteon kaupunkien lisäksi maakunnissa ja maaseudulla. Kun työn ei tarvitse sitoa ihmistä yhteen paikkaan, voi elämä ja työ olla eri puolilla maata.
Kaikkonen kritisoi hallituksen suunnitelmaa poistaa etätyötä tukevia verovähennyksiä.
– On ristiriitaista, että samalla kun puhutaan työn joustavoittamisesta ja digitalisaation hyödyntämisestä, tehdään päätöksiä, jotka vaikeuttavat etätyötä, Kaikkonen huomauttaa.
Hänen mukaansa yrityksiä ja työntekijöitä ei tule sitoa jäykkään sääntelyyn siitä, mistä käsin työ tehdään.
– Paras ratkaisu löytyy työn ja tehtävän mukaan – olipa se läsnätyötä, etätyötä tai niiden yhdistelmä. Maan hallituksen tai Elinkeinoelämän keskusliiton tehtävä ei ole määrätä, mistä käsin suomalaiset tekevät työnsä. Työelämä ei enää palaa aikaan, jolloin kaikki istuivat toimistoissa kahdeksasta neljään, Kaikkonen painottaa.
– Etätyö on tulevaisuutta, jota ei pidä jarruttaa menneen ajan ajattelulla, Kaikkonen kiteyttää.
Antti KaikkonenKeskustan puheenjohtaja, kansanedustajaantti.kaikkonen@eduskunta.fi
