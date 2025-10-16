Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry

Uudistuva Maailma kylässä -festivaali järjestetään ensi vuonna 16.–17.5. Lasipalatsikorttelissa

22.10.2025 08:30:00 EEST | Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry | Tiedote

Maailma kylässä -festivaali uudistuu ja siirtyy Suvilahdesta Helsingin keskustaan. Perinteikäs ilmaistapahtuma järjestetään viikkoa totuttua aiemmin 16.–17.5.2026 Bio Rexissä sekä Lasipalatsin ja Mauno Koiviston aukioilla. Kestävän kehityksen festivaalin teemana on Vapaus.

Maailma kylässä -festarin Musiikkilavan tunnelmaa 2025
Maailma kylässä -festarin Musiikkilavan tunnelmaa 2025 Camilla Hanhirova Maailma kylässä

Ensi vuonna Maailma kylässä -festivaali on tiiviimpi ja saavutettavampi kulttuuri- ja asiatapahtuma, joka tuo globaalit teemat keskelle kaupunkia.

– Tapahtuma rakentuu yhteiskunnallisen keskustelun ja elämyksellisen kulttuuriohjelman ympärille. Ohjelma toteutetaan osittain verkostomaisesti; järjestöillä ja muilla kumppaneilla on keskeinen rooli kokonaisuuden toteuttamisessa. Festivaali tarjoaa alustan, jossa yhteisöt, taiteilijat ja aktivistit kohtaavat ja luovat yhdessä sisältöjä yleisölle, kertoo festivaalin ohjelmapäällikkö Johanna Eurakoski.

Festivaalin ydinarvot eli monimuotoisuus, yhteisöllisyys, vastuullisuus, yhdenvertaisuus ja innostavuus säilyvät. Tapahtuma kutsuu rakentamaan yhdessä tulevaisuutta, jossa maailmanlaajuisiin haasteisiin vastataan yhteisillä teoilla.

Maailma kylässä on jatkossakin kaikille avoin ja ilmainen, innostava areena koko maailmaa koskettavien ilmiöiden ja kestävän kehityksen äärellä.

Uudistumisella halutaan turvata perinteikkään ja rakastetun festivaalin tulevaisuus

Festivaalin uudistumisen taustalla on muun muassa vuosia jatkunut voimakas kustannusten nousu ja tarve siirtyä kestävämpään toimintamalliin.

– Tämän kokoluokan järjestöpohjaisen ilmaisfestivaalin tuottaminen nykyisessä maailmantilanteessa on haastavaa. Erityisesti järjestö- ja kulttuurikenttää koskettava epävarmuus vaikuttaa merkittävästi myös Maailma kylässä -festivaaliin, sanoo festivaalia järjestävän Fingon viestintäjohtaja Salla Peltonen.

Fingolle on tärkeää, että jatkossa ohjelmassa painottuvat erityisesti asiasisällöt, joissa korostuvat kestävän kehityksen teemat. Tavoitteena on välittää ihmisille niistä tietoa ja kannustaa heitä edistämään kestävää tulevaisuutta omassa arjessaan.

Vuoden 2026 festivaalin teema on Vapaus

Festivaalin ohjelma ja sisällöt rakentuvat vuosittain ajankohtaisen teeman ympärille ja ensi vuoden teemaksi on valittu Vapaus. Elämme ajassa, jossa ihmisten oikeuksia ja vapauksia kavennetaan joka puolella maailmaa.

Vapaus on mahdollisuutta tehdä valintoja ja toimia yksilöinä ja yhteiskuntina itsenäisesti sekä ilmaista itseään ja osallistua yhteiskunnan toimintaan. Vapaus elää kansalaisyhteiskunnassa, vapaassa mediassa sekä tieteessä, taiteessa ja kulttuurissa.

Tarkempia tietoja tulevasta festivaalista on luvassa syksyn aikana ja ensimmäisiä ohjelmia julkaistaan alkuvuodesta.

Maailma kylässä -festivaali teemalla Vapaus 16.–17.5.2026 Lasipalatsikorttelissa Helsingin keskustassa.

Maailma kylässä -festarin Musiikkilavan tunnelmaa 2025
Maailma kylässä -festarin Musiikkilavan tunnelmaa 2025
Camilla Hanhirova Maailma kylässä
Lataa
Puhelava 2025 festivaalilla
Puhelava 2025 festivaalilla
Tanja Ryhänen Maailma kylässä
Lataa
Järjestöjä Mahdollisuuksien torilla 2025
Järjestöjä Mahdollisuuksien torilla 2025
Sami Sorasalmi Maailma kylässä
Lataa
Maailma kylässä 2025 banderolli
Maailma kylässä 2025 banderolli
Camilla Hanhirova Maailma kylässä
Lataa

Maailma kylässä on vuodesta 1995 alkaen järjestetty kestävän kehityksen festivaali, joka käy keskustelua ajankohtaisista globaaleista aiheista ja herättelee ihmisiä toimimaan kestävämmän maailman puolesta. Kansainvälinen ilmaistapahtuma järjestetään 16.–17.5.2026 Helsingin keskustan Lasipalatsikorttelissa teemalla Vapaus. Festivaalin arvot ovat monimuotoisuus, innostavuus, yhdenvertaisuus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys. Festivaalia järjestää Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo.

