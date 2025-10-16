Uudistuva Maailma kylässä -festivaali järjestetään ensi vuonna 16.–17.5. Lasipalatsikorttelissa

Ensi vuonna Maailma kylässä -festivaali on tiiviimpi ja saavutettavampi kulttuuri- ja asiatapahtuma, joka tuo globaalit teemat keskelle kaupunkia.

– Tapahtuma rakentuu yhteiskunnallisen keskustelun ja elämyksellisen kulttuuriohjelman ympärille. Ohjelma toteutetaan osittain verkostomaisesti; järjestöillä ja muilla kumppaneilla on keskeinen rooli kokonaisuuden toteuttamisessa. Festivaali tarjoaa alustan, jossa yhteisöt, taiteilijat ja aktivistit kohtaavat ja luovat yhdessä sisältöjä yleisölle, kertoo festivaalin ohjelmapäällikkö Johanna Eurakoski.

Festivaalin ydinarvot eli monimuotoisuus, yhteisöllisyys, vastuullisuus, yhdenvertaisuus ja innostavuus säilyvät. Tapahtuma kutsuu rakentamaan yhdessä tulevaisuutta, jossa maailmanlaajuisiin haasteisiin vastataan yhteisillä teoilla.

Maailma kylässä on jatkossakin kaikille avoin ja ilmainen, innostava areena koko maailmaa koskettavien ilmiöiden ja kestävän kehityksen äärellä.

Uudistumisella halutaan turvata perinteikkään ja rakastetun festivaalin tulevaisuus

Festivaalin uudistumisen taustalla on muun muassa vuosia jatkunut voimakas kustannusten nousu ja tarve siirtyä kestävämpään toimintamalliin.

– Tämän kokoluokan järjestöpohjaisen ilmaisfestivaalin tuottaminen nykyisessä maailmantilanteessa on haastavaa. Erityisesti järjestö- ja kulttuurikenttää koskettava epävarmuus vaikuttaa merkittävästi myös Maailma kylässä -festivaaliin, sanoo festivaalia järjestävän Fingon viestintäjohtaja Salla Peltonen.

Fingolle on tärkeää, että jatkossa ohjelmassa painottuvat erityisesti asiasisällöt, joissa korostuvat kestävän kehityksen teemat. Tavoitteena on välittää ihmisille niistä tietoa ja kannustaa heitä edistämään kestävää tulevaisuutta omassa arjessaan.

Vuoden 2026 festivaalin teema on Vapaus

Festivaalin ohjelma ja sisällöt rakentuvat vuosittain ajankohtaisen teeman ympärille ja ensi vuoden teemaksi on valittu Vapaus. Elämme ajassa, jossa ihmisten oikeuksia ja vapauksia kavennetaan joka puolella maailmaa.

Vapaus on mahdollisuutta tehdä valintoja ja toimia yksilöinä ja yhteiskuntina itsenäisesti sekä ilmaista itseään ja osallistua yhteiskunnan toimintaan. Vapaus elää kansalaisyhteiskunnassa, vapaassa mediassa sekä tieteessä, taiteessa ja kulttuurissa.

Tarkempia tietoja tulevasta festivaalista on luvassa syksyn aikana ja ensimmäisiä ohjelmia julkaistaan alkuvuodesta.

Maailma kylässä -festivaali teemalla Vapaus 16.–17.5.2026 Lasipalatsikorttelissa Helsingin keskustassa.