Pohjois-Savon riistanhoitoyhdistykset ja poliisi palasivat yhteistyöhön suurriistavirka-avussa

Viime vuosien aikana osa alueen riistanhoitoyhdistystä irtisanoi poliisin kanssa sovitun suurriistavirka-apusopimuksen. Irtisanomisen syinä olivat muun muassa pettymys suurpetopolitiikkaan ja poliisin toimintaan kohdistunut luottamuspula. Nyt toiminta jatkuu koko Pohjois-Savossa.

– SRVA-toiminta on poliisille tärkeä kumppanuus, joka varmistaa nopean ja asiantuntevan avun suurriistaan liittyvissä tilanteissa. On erittäin myönteistä, että Pohjois-Savon kaikki riistanhoitoyhdistykset ovat jälleen mukana, sanoo vanhempi konstaapeli Jaakko Heikkinen Itä-Suomen poliisista.

SRVA on riistanhoitoyhdistysten ylläpitämä organisaatio, joka välittää poliisille metsästäjien virka-apua suurriistakonflikteissa. Tavallisimpia SRVA-tehtäviä ovat kolareissa loukkaantuneiden hirvieläinten, suurpetojen ja villisikojen jäljestäminen sekä suurpetojen karkotukset taajaan asutulta alueelta. Toiminta perustuu poliisin ja riistanhoitoyhdistysten välisiin sopimuksiin sekä riistahallintolakiin.

– SRVA-toiminta on vapaaehtoisten metsästäjien tekemää arvokasta ja yhteiskunnallisesti merkittävää työtä. Yhteistyö metsästäjien, poliisin ja riistakeskuksen välillä jatkuu hyvässä hengessä, kertoo Piia Ikonen, Pohjois-Savon riistasuunnittelija Suomen riistakeskuksesta.

Pohjois-Savossa on 23 riistanhoitoyhdistystä. Vuosittain SRVA-toimijat hoitavat alueella parisataa SRVA-tehtävää, joista valtaosa liittyy hirvieläinkolareihin. Kukin riistanhoitoyhdistys on luonut oman toimintamallinsa ja verkostonsa tehtävien hoitoon.

Riistakolarin sattuessa: