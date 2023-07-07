Pohjois-Savon riistanhoitoyhdistykset ja poliisi palasivat yhteistyöhön suurriistavirka-avussa
Pohjois-Savon kaikki riistanhoitoyhdistykset ovat palanneet takaisin suurriistavirka-aputoimintaan.
Viime vuosien aikana osa alueen riistanhoitoyhdistystä irtisanoi poliisin kanssa sovitun suurriistavirka-apusopimuksen. Irtisanomisen syinä olivat muun muassa pettymys suurpetopolitiikkaan ja poliisin toimintaan kohdistunut luottamuspula. Nyt toiminta jatkuu koko Pohjois-Savossa.
– SRVA-toiminta on poliisille tärkeä kumppanuus, joka varmistaa nopean ja asiantuntevan avun suurriistaan liittyvissä tilanteissa. On erittäin myönteistä, että Pohjois-Savon kaikki riistanhoitoyhdistykset ovat jälleen mukana, sanoo vanhempi konstaapeli Jaakko Heikkinen Itä-Suomen poliisista.
SRVA on riistanhoitoyhdistysten ylläpitämä organisaatio, joka välittää poliisille metsästäjien virka-apua suurriistakonflikteissa. Tavallisimpia SRVA-tehtäviä ovat kolareissa loukkaantuneiden hirvieläinten, suurpetojen ja villisikojen jäljestäminen sekä suurpetojen karkotukset taajaan asutulta alueelta. Toiminta perustuu poliisin ja riistanhoitoyhdistysten välisiin sopimuksiin sekä riistahallintolakiin.
– SRVA-toiminta on vapaaehtoisten metsästäjien tekemää arvokasta ja yhteiskunnallisesti merkittävää työtä. Yhteistyö metsästäjien, poliisin ja riistakeskuksen välillä jatkuu hyvässä hengessä, kertoo Piia Ikonen, Pohjois-Savon riistasuunnittelija Suomen riistakeskuksesta.
Pohjois-Savossa on 23 riistanhoitoyhdistystä. Vuosittain SRVA-toimijat hoitavat alueella parisataa SRVA-tehtävää, joista valtaosa liittyy hirvieläinkolareihin. Kukin riistanhoitoyhdistys on luonut oman toimintamallinsa ja verkostonsa tehtävien hoitoon.
Riistakolarin sattuessa:
- Huolehdi loukkaantuneista
- Estä lisäonnettomuudet ja varoita muuta liikennettä varoituskolmiolla
- Soita 112
- Merkitse onnettomuuspaikka, jotta SRVA löytää kolaripaikan
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kervinen Matti, riistapäällikkö, Pohjois-Savo
puh. 029 431 2234
matti.kervinen@riista.fi
Heikkinen Jaakko, vanhempi konstaapeli
puh. 050 5700 513
jaakko.heikkinen@poliisi.fi
Linkit
Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.
