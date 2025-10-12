SDP:n Paula Werning: Mikä muuttui, ministeri Rantanen? – puheet ja teot ristiriitaisia
SDP:n kansanedustaja Paula Werning ihmettelee, miten sisäministeriön linja sopimuspalokuntia kohtaan on kääntynyt täysin ympäri vain puolessatoista vuodessa.
– Vielä keväällä 2024 ministeri vakuutti eduskunnalle, ettei sopimuspalokuntien asemaa heikennetä eikä tehtäviä vaikeuteta. Nyt samasta ministeriöstä tulee luonnos, joka tekee sopimuspalokuntien osallistumisesta entistä raskaampaa ja monin paikoin jopa mahdotonta. Kysyn suoraan: mikä muuttui, Werning sanoo.
Werning viittaa kirjalliseen kysymykseensä KK 71/2024 vp ja siihen annettuun ministerin vastaukseen, jossa korostettiin, että fyysisiä vaatimuksia kehitetään vain todelliseen tarpeeseen ja että vaikutukset pelastushenkilöstön saatavuuteen olisivat neutraaleja.
– Missä on se tietoon perustuva arviointi, josta ministeri puhui? Nyt ollaan tekemässä päätöksiä, jotka eivät nojaa onnettomuustilastoihin, vaan oletuksiin, epärealististen verrokkimaiden malleihin ja hallinnon mukavuuteen. Kenttä ei ansaitse tällaista, Werning toteaa.
Hänen mukaansa ministeri lupasi myös, että sopimuspalokuntien erityisluonne otetaan huomioon.
– Nyt sitä ei ole otettu lainkaan. Sama testipakko halutaan ulottaa myös vapaaehtoisiin, vaikka heidän työnsä luonne ja tausta ovat täysin erilaisia kuin päätoimisilla pelastajilla. Tämä ei ole “huomioimista”, tämä on unohtamista, Werning painottaa.
Werning muistuttaa, että ministeri itse totesi viime vuonna, ettei muutoksilla saa olla kielteisiä vaikutuksia pelastushenkilöstön saatavuuteen.
– Jokainen sopimuspalokuntalainen tietää, että tällaiset kohtuuttoman tiukat ja perusteettomat kuntoisuusvaatimukset karkottavat ihmisiä. Se on matematiikkaa, ei politiikkaa. Kentän ääni kuuluu jo, nyt on ministeriön vuoro kuunnella, Werning sanoo.
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto SSPL on jättänyt oman muistionsa ministeriölle ja esittänyt, että luonnos palautetaan uudelleenvalmisteluun. Werning tukee vaatimusta ja peräänkuuluttaa avoimuutta.
– Jos hallitus aikoo muuttaa pelastustoimen perusrakenteita, se on tehtävä rehellisesti ja yhdessä alan kanssa. Puheet ja teot eivät voi kulkea eri suuntiin, ei edes pisimmillä suorilla, Werning tiivistää.
Yhteyshenkilöt
Paula WerningKansanedustajaPuh:050 514 4887
