I love me 17.–19.10.2025

OHJELMAN TEEMOJA JA PUHEENVUOROJA

Uusi terveyden alue ja Health Hub -lava , joka vastaa kasvavaan kiinnostukseen omaa terveyttä kohtaan. Ohjelmassa muun muassa Emili Kumpuniemi murtaa myyttejä suolistovaivoista, pääyhteistyökumppani MIELI ry:n asiantuntijat puhuvat mielen hyvinvoinnista ja House of Therapyn terapeutit käsittelevät trauman vaikutusta arkeen.

Kauneus ja muoti

Tukes ja STUK pureutuvat halpakauppojen kosmetiikkailmiöön ja turvallisuusriskeihin.

Komea Skin Oy:n Lassi Ikonen kertoo miesten ihonhoidon uusista trendeistä.

Oslo Skin Lab avaa hormonaalisten muutosten vaikutuksia ihoon, Twistbe jakaa vinkit syksyn ihonhoitoon. Ohjelmassa myös laajasti puheenvuoroja eri ikäisten ihojen hoidosta ja ehostuksesta.

I love me Muodin ystävä Sami Sykkö valitsee jälleen I love me:n kiinnostavimmat ilmiöt, uutuudet, tuotteet ja nousevat trendit. Kategorioina toimivat Vuoden himotus, vuoden kestävä, vuoden näkijä, vuoden yllättäjä sekä vuoden suomalainen.





Hyvinvointi ja terveys

Noora Hautakangas jakaa kokemuksiaan huijarisyndroomasta ja itsensä johtamisesta, Mari Huhtiniemi jakaa vinkkejä huijarisyndroomasta eroon pääsemiseen.

Joni Martikainen ja Julia Sangervo kertovat puheenvuoroissaan herkkyydestä ja arjen glimmereistä – pienistä hetkistä, jotka ylläpitävät hyvinvointia.

Bruksismi eli narskuttelu – mistä se kertoo ja miten sitä voi hoitaa?

Kasvojen täyteainehoitojen riskit ja ennaltaehkäisy – asiantuntijat avaavat aihetta tutkitun tiedon valossa.

Uni ja palautuminen – miten rakentaa itselle toimiva iltarutiini?





I love me:ssä avajaispäivänä 17.10. jaettavat palkinnot ja muut tilaisuudet

Muodin kiertotalouskilpailun 2025 palkintojenjako / Fashion Lounge -lava klo 10.30

Kestävän elämän siirtymäliike Jalotus ry:n kanssa järjestettävässä, Suomen Messusäätiön tukemassa kilpailussa etsitään muodin ja tekstiilialan toimijoita, jotka hyödyntävät ja edistävät toiminnassaan kiertotaloutta.

Muodin ja kauneudenalan ammattilaisseminaari / kokoustila 203 klo 10–18

Tapahtuman tarjonta ammattilaisille kasvaa ja tuo mukanaan seminaarin sekä näyttelyalueen. Fashion Finlandin ja I love me -messujen järjestämässä ammattilaisseminaarissa teemana on kasvu ja kansainvälisyys.

Puhujina seminaarissa:

Laura Paananen (Luv North) – kuinka suomalainen korubrändi nousi kasvuun ja tähtää kansainvälisille markkinoille.

Karri Jalkanen (FabPatch) – vastuullinen innovaatio, joka pidentää tekstiilien elinkaarta.

Jenni Homer (Nanso) – asiakasymmärryksen voima ja Vuoden verkkokauppa 2025 -palkinnon taustat.

Cilla Eklund (Stockmann) – digitaalinen asiakaskokemus monikanavaisen kaupan kasvun moottorina.

Päivä huipentuu paneelikeskusteluun, jossa mukana ovat kansanedustaja Noora Fagerström, Business Finlandin yksikön johtaja Sami Heikkiniemi, Fashion Finlandin hallituksen jäsen, muotiyrittäjä Anne Niemi ja Onar Studiosin perustaja Irene Kostas. Keskustelua vetää Erikoiskaupan liiton toimitusjohtaja Ulla Pöllänen.

Median edustajat ovat tervetulleita seminaariin. Katso koko ohjelma täältä.

POIMINTOJA I LOVE ME:N OHJELMASTA

Perjantai 17.10.

Kuinka olla oma itsensä työelämässä ja välttää huijarisyndrooma? Mieli ry:n asiantuntijapsykologi Mari Huhtiniemi, Health Hub -lava klo 12 ja klo 14.30

Käsin tehty muoti – persoonallisuus, tarinat ja tulevaisuus. Mitä tapahtuu, kun muoti syntyy käsin, sydämellä ja omilla ehdoilla? Tässä inspiroivassa paneelikeskustelussa kohtaavat kolme uniikkia tekijää: Aarne Lehti, Marjut Uotila ja Paula Kasurinen, jotka luovat muotia omista lähtökohdistaan, käsityönä ja vahvalla visiolla. Keskustelua johdattaa muodin ystävä Sami Sykkö, joka vie yleisön syvemmälle tekijyyden, identiteetin ja käsintehdyn muodin merkitykseen. Tule kuulemaan, miten syntyy muoti, joka ei seuraa trendejä – vaan luo niitä. Fashion Lounge -lava klo 12.30

Unen Biohakkerointi – Kauneus alkaa hyvistä yöunista. Koulutettu nukkumisergonomian ja palautumisen asiantuntija Janika Halonen ja Sami Sundvik, Health Hub -lava klo 14

Bruksismi eli narskuttelu ja sen hoitomuodot. Hammaslääkäri Sakari Ebeling Health Hub -lava klo 15.30

Sami & Jorma - keikareiden tyylitunti. Sami Sykkö ja Jorma Uotinen, Arena-lava klo 15.30

Arjen valinnat osana kokonaisvaltaista hyvinvointia. Rita Jokinen, Arena-lava klo 16

Lauantai 18.10.

Katri Niskanen Sami Sykön haastattelussa. Fashion Lounge -lava klo 11

Nuorten ihonhoidon haasteet kosmetiikkatrendien maailmassa. Kuinka ohjata nuorta kosmetiikan käytössä, kun some-trendit luovat ostotarpeet ihonhoidollisten tarpeiden sijaan? Mitä vaikutuksia voi olla vääränlaisen kosmetiikan käytöllä, ja mihin nuorten ihonhoidon tulisi perustua? Katja Rantala, koulutuspäällikkö ACO Beauty Stage -lava klo 11

Julia Sangervo: Arjen glimmerit – miten palautua kuormittavassa arjessa sekä löytää iloa ja kohokohtia. Mieli ry:n asiantuntijapsykologi Julia Sangervo avaa, mitä tarkoittavat glimmerit – pienet arjen hetket, jotka voivat tuoda iloa, rauhaa ja merkityksellisyyttä kuormittavan arjen keskelle. Health Hub-lava klo 12.30 ja klo 15.30

Karita Tykkä - Kaikki rohkeus meissä. Arena-lava klo 13

Arena-lava klo 13 Minna Parikan 20-juhlavuosi - haastattelijana Joanna Kuvaja. Fashion Lounge -lava klo 13

Fashion Lounge -lava klo 13 Miten luoda aikaa kestävä, kaupallisesti menestyvä ja suunnittelijan näköinen muotibrändi? Miten syntyy muotibrändi, joka kestää aikaa, menestyy kaupallisesti ja kantaa suunnittelijan oman kädenjäljen? Paneelissa vaatesuunnittelija Katri Niskanen, muotisuunnittelija Mert Otsamo ja Vuoden nuori suunnittelija 2025 Enni Lähderinne avaavat näkemyksiään brändin rakentamisesta, luovuuden ja liiketoiminnan tasapainosta sekä siitä, mitä menestyminen suomalaisessa ja kansainvälisessä muotimaailmassa todella vaatii. Keskustelua johdattaa muodin sanansaattaja Sami Sykkö, joka haastattelee panelisteja heidän urastaan, brändin kehityksestä ja muodin muutoksista. Fashion Lounge -lava klo 14

Miesten ihonhoidon trendit. Miesten ihonhoito on noussut uudelle tasolle: yksinkertaiset rutiinit siirtyvät kohdennettuun ihonhoitoon ja laadukkaisiin ainesosiin. Suosiossa ovat monikäyttöiset tuotteet, tyylikkäät pakkaukset sekä tehokkaat, mutta hellävaraiset ratkaisut mm. puhdistukseen, kosteutukseen ja ikääntymisen merkkeihin. Lassi Ikonen, Komea Skin Oy, Beauty Stage klo 15.30

Sunnuntai 19.10.

Nyt meni tunteisiin. Miten vanhempi pysyy kasassa, kun kotona tuulee? Mieli ry asiantuntijapsykologit Elina Marjamäki ja Janette Vesterinen, Health Hub -lava klo 12 ja klo 14.30

Metsämikrobit ihonhoidossa – mitä luontoaltistus tutkimus kertoo ja miksi se koskee meitä kaikkia.

Tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että luonnon monimuotoisuuden puute ihmisen arjessa saattaa lisätä immuunijärjestelmän häiriöitä. Suomen maaperän mikrobien monimuotoisuus ja rikkaus taas edistävät terveyttä ja hyvinvointia. Molekyylivirologian dosentti ja Uute Scientific Oy:n tieteellinen johtaja Olli Laitinen, haastatelijana Moi Forestin perustajan Karita Sainio. Beauty Stage -lava klo 13.30

OHJEITA MEDIAN EDUSTAJILLE



I love me järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 17.–19.10.2025. Tapahtuma on avoinna pe klo 10–20, la–su klo 10–18.

Akkreditoidu tapahtumaan: https://messukeskus.com/akkreditointi/

Mediakeskus

Messukeskuksen mediakeskus (pääsisäänkäynti, 2. krs) on avoinna pe klo 8.30–20, la–su 10–18. Esitäthän tullessasi voimassa olevan SJL:n toimittajakortin tai muun todistuksen siitä, että saavut messuille työtehtävissä. Mediakeskuksesta saat tapahtuman press-kortin.



I love me:n tiedotteet >> I love me:n näytteilleasettajien tiedotteet >>

Messuilla mukana olevat yritykset >>

I love me:n ohjelma >> Tapahtuman kuvat >>



Pysäköintijärjestelyt: Pysäköinti on Helsingin Messukeskuksen tapahtumiin akkreditoituneille toimittajille maksutonta. Ilmoitathan autosi rekisterinumeron saapuessasi Mediakeskukseen, niin pysäköinti kuitataan maksetuksi.



Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Terhi Laine, markkinointiviestinnän asiantuntija, puh. 040 626 6447 terhi.laine@messukeskus.com

I love me järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 17.–19.10.2025. Pohjois-Euroopan suurin ja energisin hyvän olon tapahtuma tuo yhteen kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden kiinnostavimmat brändit ja tuoreimmat ilmiöt. iloveme.fi I @iloveme_official I #iloveme2025