Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Uudenmaan RKP ja RKP-Nuoret Uudellamaalla: Oppilaiden yhteys kuraattoriin ja koulupsykologiin vaikeutuu – lopettakaa oppilashuollon muuntaminen hyvinvointialueen tarpeen mukaan!

13.10.2025 12:14:56 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

Jaa

Sosiaali- ja terveydenhuoltouudistuksen yhteydessä oppilashuolto siirrettiin kunnilta hyvinvointialueille. Oppilashuoltoon kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut. RKP suhtautui siirtoon huolestuneesti, sillä oppilashuoltoa ei voida rinnastaa perinteiseen terveydenhuoltoon. Oppilashuolto antaa oppilaille työkaluja voida hyvin koulussa ja on keskeinen osa koulun kokonaisuutta.

– Valitettavasti suuri osa huolenaiheista on osoittautunut oikeiksi. Oppilashuolto ja koulu ovat etääntyneet toisistaan, sanoo Uudenmaan RKP:n puheenjohtaja Karin Cederlöf. Tämän todistavat monet oppilashuollon työntekijät.

Kuntien ja hyvinvointialueiden välinen jako aiheuttaa myös käytännön ongelmia. Ohjeiden mukaan Wilma, joka on tuttu kouluympäristössä, ei enää ole käytössä Länsi-Uudenmaan oppilashuollon henkilöstön keskuudessa. Itä-Uudellamaalla tietyt toiminnot Wilmassa on poistettu.

– Oppilaiden kynnys ottaa yhteyttä kuraattoreihin tai psykologeihin nousee yhä korkeammaksi. Oppilaat joutuvat käyttämään uusia sovelluksia ja järjestelmiä, joihin he eivät ole tottuneet. Oppilashuollon tulisi olla matalan kynnyksen palvelu ja helposti oppilaiden saatavilla. Nyt vaikutus on täysin päinvastainen, Cederlöf sanoo. 

– Oppilashuollon henkilökunta on ratkaisevassa asemassa lasten ja nuorten henkisen hyvinvoinnin kannalta, sanoo Ida Flemmich, joka edustaa RKP:n nuorisojärjestöä Uudenmaan piirihallituksessa. Kunnan ja hyvinvointialueen välinen jako ei vastaa koulujen todellisuutta.

Oppilashuollon saatavuus on monin paikoin Uudellamaalla puutteellista. Uudenmaan RKP korostaa, että resurssien on oltava riittävät jokaisen oppilaan tarpeiden huomioon ottamiseksi.

Yhteyshenkilöt

Karin CederlöfSFP i Nylands kretsordförande - RKP Uudenmaan piirin puheenjohtaja

Puh:050 494 9780

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Adlercreutz och Wickström: Mer arbete krävs för att bekämpa psykisk ohälsa10.10.2025 14:09:38 EEST | Pressmeddelande

Idag den 10 oktober firas Världsdagen för psykisk hälsa. Dagen firas för att öka medvetenheten om frågor kopplade till psykisk hälsa, och sporra till åtgärder för att bekämpa den psykiska ohälsan i samhället. Årets tema är “Tillgång till vård – psykisk hälsa i katastrofer och nödsituationer.”, alltså vikten av att psykisk hälsa prioriteras och stödet finns tillgängligt även i krissituationer.

Adlercreutz ja Wickström: Mielenterveyden ongelmien torjumiseksi tarvitaan lisää työtä10.10.2025 14:09:38 EEST | Tiedote

Tänään 10. lokakuuta vietetään Maailman mielenterveyspäivää. Päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta mielenterveyteen liittyvistä kysymyksistä ja kannustaa toimiin mielenterveyden ongelmien ehkäisemiseksi yhteiskunnassa. Tämän vuoden teemana on “Hoitoon pääsy – mielenterveys kriiseissä ja hätätilanteissa”, mikä korostaa sitä, kuinka tärkeää on, että mielenterveyttä tuetaan ja apua on saatavilla myös poikkeustilanteissa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye