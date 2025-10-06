MEDIAKUTSU 22.10.: Suomen vientiyritysten ja EU:n näkymät Ukrainan jälleenrakennukseen  – huomiot Kiovasta ja Brysselistä

Yrityskysely: Ukrainan jälleenrakennus kiinnostaa jo puolta Suomen vientiyrityksistä 24.9.2025 10:01:00 EEST | Tiedote

Suomen vientiyritykset ovat aktivoitumassa Ukrainan suhteen: puolet pitää Ukrainan jälleenrakennusta itselleen varteenotettavana markkinana. Joka viides vientiyritys valmistelee jo nyt konkreettisia toimia Ukrainaan pääsemiseksi, mihin EK:n elokuussa käynnistynyt Pro Ukraina -hanke tarjoaa apua. Myös Suomen viennin kokonaisnäkymät ovat kohentuneet keväästä, ilmenee EK:n yrityskyselystä. EK:n Vientibarometrilla selvitettiin myös suomalaisyritysten kiinnostusta Ukrainan markkinoita kohtaan: Kaiken kaikkiaan 51 prosenttia vientiyrityksistä pitää Ukrainaa itselleen varteenotettavana liiketoimintamahdollisuutena. 19 prosenttia on jo Ukrainassa tai valmistelee sinne menoa ja 32 prosenttia seuraa markkinan kehittymistä aktiivisesti. 45 prosenttia vientiyrityksistä ei vielä pidä Ukrainaa ajankohtaisena tai kiinnostavana kohdemarkkinana. Myös viennin kokonaisnäkymät ovat kohentuneet kevään jälkeen: Nyt 38 prosenttia yrityksistä uskoo viennin kasvuun seuraavan kuuden kuukauden aikana, kun kevääl