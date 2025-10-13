Kymenlaakson hyvinvointialue

Keskussairaalan uusi pääovi avautuu pian – näin sairaalalle saavutaan 20.10.2025 alkaen

13.10.2025 12:39:35 EEST | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote

Kymenlaakson keskussairaalan uusi pääovi otetaan käyttöön maanantaina 20.10.2025 kello 6. Uuden pääoven nauhanleikkuutilaisuus järjestetään kello 9.

Kymenlaakson keskussairaalan uuden pääoven edusta aurinkoisena päivänä.
Vanha ambulanssiramppi purettiin uuden pääoven tieltä. Kymenlaakson hyvinvointialue

Kymenlaakson keskussairaalan uusi pääovi sijaitsee Kotkantien puolella vanhan ambulanssirampin tilalla. Nykyinen, sairaalan eteläpäädyssä sijaitseva sisäänkäynti on käytössä viimeistä päivää 19.10.2025. Tämän jälkeen ovesta ei pääse kulkemaan sairaalaan.

Sairaalan pääovelle ajetaan 20.10.2025 kello 6 alkaen vain Kotkantien kautta. Autolla tulevia pyydetään huomaamaan, että liikenne sairaalan edustalla on yksisuuntaista. Pääoven läheisyydessä on runsaasti parkkitilaa sekä useita 15 minuutin saattopaikkoja. Niin kutsuttu kallioparkki sairaalan eteläpäädyssä poistuu asiakaskäytöstä, kun uusi pääovi avataan.

Jalankulkijat pääsevät kulkemaan uudelle pääovelle sekä Kotkantien että Paatelantien suunnasta. Pääovea lähimmät bussipysäkit sijaitsevat Kotkantiellä ja palvelulinjan pysäkki pääoven edessä.

Päivystykseen, synnyttämään, dialyysiin, lastensairaalaan tai konttisairaalaan kulkeminen ei muutu, vaan yksiköihin kuljetaan jatkossakin omista sisäänkäynneistään.

Avajaispäivänä nauhanleikkuutilaisuus

Uuden pääoven lisäksi yleisölle avautuvat uudet aulatilat, jossa sijaitsevat asiakaspalvelupiste ja kahvio. Pääovella järjestetään 20.10.2025 kello 9 perinteinen juhlava avajaishetki nauhanleikkuineen.

– Uusi pääovi parantaa merkittävästi sekä keskussairaalan saavutettavuutta että viihtyisyyttä. Erityiseen päivään kuuluu tietynlainen arvokkuus, johtajaylilääkäri Tuula Rajaniemi kertoo.

Nauhanleikkuun lisäksi avajaispäivänä pääsee tutustumaan uusiin tiloihin, joissa järjestetään kello 9–11 palveluiden esittelyjä ja kuullaan musiikkiesityksiä.

Palvelut muuttavat perusparannettuun C-osaan vaiheittain

Kymenlaakson keskussairaalan uusi pääovi ja aulatilat sijaitsevat rakennuksen C-osassa, jonka perusparannus on valmistunut. Tällä hetkellä C-osaa kalustetaan ja varustellaan hoitolaitteistolla.

Perusparannettuun C-osaan muuttaa syksyn aikana useita sairaalan yksiköitä. Yksiköt aloittavat toimintansa uusissa tiloissa seuraavassa järjestyksessä.

  • Maanantaina 20.10.2025: Asiakaspalvelu, kahvio, rekisteröintipiste, asiakasapteekki ja OLKA-piste (P-kerros)
  • Torstaina 30.10.2025: Kardiologian poliklinikka ja suu- ja leukasairauksien poliklinikka (2. kerros)
  • Perjantaina 1.11.2025: Sydäntutkimusyksikkö (2. kerros)
  • Torstaina 6.11.2025: Kirurgian poliklinikka (1. kerros)
  • Perjantaina 7.11.2025: Leiko-yksikkö (1. kerros)
  • Perjantaina 14.11.2025: Toiko-yksikkö (1. kerros)
  • Maanantaina 17.11.2025: Kaksi päiväkirurgista leikkaussalia (1. kerros)
  • Keskiviikkona 19.11.2025: Hoitokeskukset 2–3 (P-kerros)
  • Torstaina 20.11.2025: Hoitokeskus 1, tähystysyksikkö ja hematologian vastaanotot (P-kerros)
  • Perjantaina 21.11.2025: Haavahoitajan, plastiikkakirurgian ja jalkahoitajan vastaanotot (P-kerros)

Muuton yhteydessä hoitokeskukset 1, 2 ja 3 yhdistyvät yhdeksi hoitokeskukseksi. Sairaalan C-osaan siirtyy edellä mainittujen lisäksi henkilöstön tiloja ja arkisto.

Asiakkaat ja potilaat ilmoittautuvat vastaanotolle tullessaan aulan ilmoittautumisautomaatilla. Ilmoittautumisautomaatti ohjaa oikeaan odotusaulaan ja

antaa vuoronumeron, jolla vastaanotolle kutsutaan.

Muutokset aikatauluihin ovat mahdollisia.

Kymenlaakson keskussairaalan uuden pääoven edusta aurinkoisena päivänä.
Vanha ambulanssiramppi purettiin uuden pääoven tieltä.
Kymenlaakson hyvinvointialue
Kymenlaakson keskussairaalan sisäänkäynti. Etualalla suojatie ja liikennemerkki.
Tältä uusi pääovi näyttää.
Kymenlaakson hyvinvointialue
Kaksitasoinen pysäköintialue, jossa on autoja ja polkupyörätelineitä.
Tilaa asiakaspysäköinnille on kahdessa tasossa.
Kymenlaakson hyvinvointialue
Kartta Kymenlaakson keskussairaalasta Kotkassa, jossa näkyvät sisäänkäynnit, pääsisäänkäynti, pysäköintialueet.
Keskussairaalan ulkokartta 20.10.2025 alkaen.
Kymenlaakson hyvinvointialue
Kartta Kymenlaakson keskussairaalan alueesta, jossa näkyvät pääsisäänkäynti, sisäänkäynnit, pysäköintialueet ja kulkureitit.
Ajo-ohje uudelle pääovelle.
Kymenlaakson hyvinvointialue
