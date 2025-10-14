Jo puoli tuntia vähemmän istumista päivässä voi parantaa energia-aineenvaihduntaa
Uusi tutkimus osoittaa, että jo 30 minuuttia vähemmän istumista päivässä voi parantaa elimistön kykyä hyödyntää rasvoja ja hiilihydraatteja energiantuottoon. Istumisen vähentämisestä voi olla hyötyä erityisesti niille, jotka liikkuvat vähän ja joilla on kohonnut sydänsairauksien ja tyypin 2 diabeteksen riski.
Runsaan istumisen ja epäterveellisen ruokavalion seurauksena energiansaanti voi ylittää energiankulutuksen, mikä lisää riskiä sairastua sydän- ja verisuonitauteihin sekä tyypin 2 diabetekseen. Elintavat vaikuttavat myös elimistön kykyyn vaihtaa energianlähdettä rasvojen ja hiilihydraattien välillä eri tilanteissa. Tätä kutsutaan aineenvaihdunnalliseksi joustavuudeksi.
– Terve elimistö polttaa levossa enemmän rasvaa, mutta ruokailun jälkeen ja kovatehoisessa liikunnassa pääasiallinen energianlähde vaihtuu hiilihydraatteihin. Jos aineenvaihdunnallinen joustavuus on heikentynyt, verensokeri ja rasva-arvot voivat kohota ja energiantuoton sijaan ylimääräinen rasva ja sokerit voivat ohjautua varastoitavaksi, selittää tutkijatohtori Taru Garthwaite Turun yliopistosta.
Valtakunnallisen PET-keskuksen ja UKK-instituutin tutkimukseen osallistui 64 runsaasti istuvaa ja vähän liikkuvaa aikuista, joilla oli useita sydän- ja verisuonisairauksien ja tyypin 2 diabeteksen riskitekijöitä. Koeryhmä sai ohjeen vähentää istumista tunnilla päivässä lisäämällä seisomista ja arkiliikkumista, ilman varsinaisen liikuntaharjoittelun aloittamista. Verrokkiryhmää ohjeistettiin jatkamaan tavanomaista paljon istumista sisältävää elämäntapaansa. Istumista ja liikkumista seurattiin liikemittareilla puolen vuoden ajan.
– Tuloksemme viittaavat rohkaisevasti siihen, että istumisen vähentäminen ja kevyenkin arkiliikkumisen lisääminen – esimerkiksi seisomaan nousu puhelun ajaksi tai lyhyet jaloittelut – voivat tukea aineenvaihdunnan terveyttä ja mahdollisesti auttaa ennaltaehkäisemään elintapasairauksia riskiryhmillä, sanoo Garthwaite.
Erityisesti vähän liikkuvat hyötyvät jo pienestäkin liikunnan määrän lisäämisestä
Istumisen vähentämiseen tähdännyt koeryhmä onnistui vähentämään istumista keskimäärin 40 minuuttia päivässä. Kaikki koeryhmäläiset eivät kuitenkaan onnistuneet tavoitteessa, kun taas osa verrokeista vähensi istumistaan.
Tutkijat eivät havainneet eroja koe- ja verrokkiryhmän välillä osallistujien aineenvaihdunnallisessa joustavuudessa puolen vuoden jälkeen. Koska ryhmien sisällä osallistujien välillä oli kuitenkin huomattavia eroja istumisen vähentämisessä, tutkijat tarkastelivat tuloksia myös toteutuneen muutoksen perusteella.
Niillä, jotka onnistuneesti vähensivät istumista vähintään puoli tuntia, havaittiin parannuksia aineenvaihdunnallisessa joustavuudessa ja kevyen liikunnan aikaisessa rasvanpoltossa verrattuna runsasta istumista jatkaneisiin. Lisäksi aineenvaihdunnallinen joustavuus parani sitä enemmän, mitä enemmän osallistuja lisäsi seisomisaikaa.
– Istumisen vähentämisen positiivinen vaikutus aineenvaihduntaan koskee todennäköisesti kuitenkin lähinnä niitä, jotka liikkuvat vähän ja joilla paino ja sairastumisriski ovat jo koholla. Vielä enemmän hyötyjä saa liikkumalla liikkumissuositusten mukaisesti 2,5 tuntia reippaasti viikoittain, mutta pienikin liikunnan lisäys on hyödyllistä erityisesti vähän liikkuville, Garthwaite kannustaa.
Tutkimus on julkaistu Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports -lehdessä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Taru GarthwaiteTutkijatohtoriValtakunnallinen PET-keskus, Turun yliopistoPuh:040 5121355taru.garthwaite@utu.fiwww.utu.fi/fi/ihmiset/taru-garthwaite
Kuvat
Linkit
Turun yliopisto on 25 000 opiskelijan ja työntekijän innostava ja kansainvälinen akateeminen yhteisö. Rakennamme kestävää tulevaisuutta monitieteisellä tutkimuksella, koulutuksella ja yhteistyöllä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Turun yliopisto
Väitös: Formiiniproteiinit avaavat uusia näkökulmia syövän hoitoon14.10.2025 08:30:42 EEST | Tiedote
FM Minna Peipon väitöstutkimus tuo lisätietoa siitä, miten aktiinitukiranka ja formiiniproteiinit vaikuttavat syöpäsolujen toimintaan ja taudin etenemiseen melanoomassa ja HER2-positiivisessa rintasyövässä.
Uudistunut humanistinen aikakausmedia Soihtu on julkaistu – ensimmäinen teemanumero pohtii ihmisen ja luonnon suhdetta13.10.2025 14:14:49 EEST | Tiedote
Soihtu valaisee tutkittuun tietoon perustuvia humanistisia näkökulmia. Syksyn ensimmäisen numeron teemana on Ihminen ja luonto, kertoo päätoimittaja Heidi Salmi.
Yliopistokollegio valitsi Turun yliopiston hallituksen yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet10.10.2025 09:09:05 EEST | Tiedote
Yliopistokollegio on valinnut Turun yliopiston hallitukseen 1.1.2026 alkavalle nelivuotiskaudelle kaupunginjohtaja Laura Leppäsen, johtaja Veli-Pekka Nurmen, varapääjohtaja Ilkka Salmen ja toimitusjohtaja Anne-Mari Virolaisen.
Tutkijat saivat ensimmäistä kertaa kuvan kahdesta toisiaan kiertävästä mustasta aukosta9.10.2025 11:02:58 EEST | Tiedote
Tutkijat ovat ensimmäistä kertaa onnistuneet ottamaan radiokuvan, jossa näkyy kaksi toisiaan kiertävää mustaa aukkoa. Havainto toi vahvistuksen sille, että musta-aukkopareja on olemassa. Aiemmin tähtitieteilijät ovat onnistuneet kuvaamaan vain yksittäisiä mustia aukkoja.
Kutsu: Fulbright Suomi -säätiön American Voices -seminaari Turun yliopistolla 10.–11.10.9.10.2025 07:30:00 EEST | Tiedote
Medialle avoin seminaari päivänpolttavista yhdysvaltalaisen kulttuurin teemoista tuo tutkija- ja opetusvaihdossa olevat stipendiaatit Turun yliopistolle. Perinteikäs American voices -seminaari järjestetään nyt jo 32. kerran.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme