Helsingin lumikuormien siirtoja optimoidaan tänä talvena paikkatiedon avulla – ensilumikisassa voit nyt veikata, milloin se lumi sataa

Stara on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos – rakentamisen, ympäristönhoidon ja logistiikan moniosaaja. Se huolehtii Helsingin siisteydestä, toimivuudesta ja vehreydestä. Staran hoidossa on 47 prosenttia Helsingin kaduista ja puistoista. Liikelaitoksessa on yli 1 200 työntekijää ja sen liikevaihto on noin 238 miljoonaa euroa vuodessa. stara.hel.fi