Helsingin lumikuormien siirtoja optimoidaan tänä talvena paikkatiedon avulla – ensilumikisassa voit nyt veikata, milloin se lumi sataa

Helsingin perinteinen ensilumikisa on nyt avattu! Kisassa yritetään arvata päivä, jolloin Staran aura-autot lähtevät lumitöihin. Aura-autoja tarvitaan, kun sulamatonta lunta kertyy maahan viitisen senttiä. Tänä talvena lumikuormia siirrellään Helsingissä paikkatiedon avulla. Uuden järjestelmän avulla voidaan vähentää ajokilometrejä ja tätä kautta päästöjä.

Lumitöiden tekoa Töölössä
Ensilumikisassa arvuutellaan päivää, jolloin Staran aura-autot lähtevät liikkeelle. Helsingissä lunta ajetaan yhdeksälle lumenvastaanottopaikalle, joista vilkkain on viime vuosina ollut Viikki. Veikko Somerpuro

Ensilumikisassa yritetään arvata päivä, jolloin Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran aura-autot lähtevät lumitöihin Helsingin kantakaupungissa ja sen lähialueilla. Lumentuloa seurataan Kehä ykkösen eteläpuoleisilla alueilla, joilla Stara toimii. Kisan sääntöjen mukaan ensilumi katsotaan sataneeksi, kun kaikki Staran kolme hoitopiiriä ryhtyvät lumitöihin.

Arvauksensa voi jättää osoitteessa stara.hel.fi/ensilumi. Oikean päivän arvanneiden kesken arvotaan suksipaketti.

Ensilumikisan vastausaika päättyy tänä vuonna 10. marraskuuta. Jos ensilumi sataa jo ennen vastausajan päättymistä, hyväksytään viimeistään lumisadetta edeltävänä päivänä saapuneet vastaukset. Jos vastaaja jättää useamman kuin yhden arvauksen, vain ensimmäinen arvaus otetaan huomioon.

Paikkatieto ohjaa ja tehostaa lumikuormien ajoa

Stara otti viime talvena käyttöön Helsingin lumenajoa tehostavan uuden lumenvastaanottojärjestelmän. Järjestelmä hyödyntää paikkatietoa lumikuormien kuljetusmatkojen optimoimiseen. Kaikki Helsingissä lunta ajavat yritykset käyttävät järjestelmää.

– Lumikuormat ajetaan aina lähimmälle avoinna olevalle lumenvastaanottopaikalle. Järjestelmä hyödyntää Google Maps -palvelun tietoja ja auttaa välttämään ruuhkaisia reittejä, sanoo projektiasiantuntija Rasmus Luopajärvi Staran kaupunki-infran kunnossapidosta.

Uusi järjestelmä tehostaa myös lumenvastaanottopaikkojen lumitilanteen seurantaa. 

Stara vastaa kaikista Helsingin lumenvastaanottopaikoista. Niitä on yhdeksän: Kivikko, Vuosaari, Maununneva, Malmi, Patola, Herttoniemi, Kyläsaari, Viikki ja Hernesaari.

Helsinki haluaa vähentää lumen kuljettamisesta kertyviä päästöjä

Lumenajosta kertyy ajokilometrejä ja päästöjä. Kaikelle Helsingin kaduilta auratulle lumelle on kuitenkin löydettävä sijoituspaikka.

– Runsaslumiset talvet ovat haaste etenkin kantakaupungin kapeilla ja täyteen pysäköidyillä kaduilla, kaupunki-infran kunnossapidon yksikönjohtaja Pyry Pennanen toteaa.

Viime talvena käyttöön otettu lumenvastaanottojärjestelmä on yksi tapa vähentää lumikuormien kuljettamisesta kertyviä ajokilometrejä. Lisäksi Helsinki hakee lumensulatus- ja puhdistuskokeiluilla ympäristöystävällisiä tapoja lumen käsittelyyn. Kaupungin tavoitteena on ottaa käyttöön 21 lumensulatusaseman verkosto vuoteen 2033 mennessä.

Talvi 2024–2025 oli melko vähäluminen. Sen aikana kaupungin lumenvastaanottopaikoille ajettiin reilut 19 000 lumikuormaa, kun esimerkiksi edeltävänä talvena 2023–2024 kuormia kertyi noin 96 000.

Stara hoitaa hieman alle puolet Helsingin katu- ja viheralueiden talvikunnossapidosta ja yksityiset urakoitsijat toisen puolen.

Lisätiedot:
yksikönjohtaja Pyry Pennanen / Stara, kaupunki-infran kunnossapito
pyry.pennanen@hel.fi, p. 040 868 0543

Kuvat

Lataa

