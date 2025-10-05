Eerikkilä

15-vuotiaat pojat ratkovat jalkapallon Suomen mestaruuden Eerikkilässä

14.10.2025 16:54:38 EEST | Eerikkilä | Tiedote

Tervetuloa seuraamaan 15-vuotiaiden poikien jalkapallon SM-lopputurnausta torstaista sunnuntaihin Eerikkilään.

Suomen jalkapallohistorian väriläiskän ja armoitetun maalitykin Kai Pahlmanin mukaan nimetty P15-ikäluokan (2010 synt.) SM-lopputurnaus pelataan 16.-19.10. Eerikkilässä.

Turnaukseen osallistuu 16 ikäluokan parasta joukkuetta. Mukana ovat EPS, FC Espoo, FC Honka, FC Lahti, FF Jaro, IF Gnistan, Hercules, HJK, HoDy, Ilves, KuPS, KäPa, OLS, PKKU, RoPS ja TPS.

Turnauksessa on käytössä kolme tekonurmikenttää: Eerikkilä-halli, tekonurmi ja uusi tekonurmi. Turnauksen loppuottelu pelataan Jari Litmanen Areenalla sään ja kentän kunnon sen salliessa (su 19.10. klo 11.30). 

Turnaus pelattiin ensimmäisen kerran Eerikkilässä viime vuonna, jolloin mestaruuteen ylsi HJK.

Tervetuloa seuraamaan suomalaisia tulevaisuuden huippuja!

Kai Pahlman -turnaus Eerikkilän sivuilla. Turnauksen otteluohjelman ja tulospalvelun löydät Palloliiton tulospalvelusta. Ottelut striimataan livenä maksutta Matsi.TV-palvelun kautta.Eerikkilän aluekartan näet tästä. Seuraa myös turnaustunnelmia Eerikkilän Instagramissa.

Me Eerikkilässä vaalimme Erik von Frenckellin unelmaa paikasta, jossa voi luonnon keskellä kehittyä ja levähtää kaukana maailman melusta. Tätä unelmaa olemme vaalineet niin pelaajien, valmentajien, johtajien kuin joukkueiden ja työyhteisöjen kanssa. Autamme jokaista löytämään oman ainutlaatuisen pelipaikkansa.

Eerikkilä on jalkapallon, futsalin ja salibandyn valtakunnallinen valmennuskeskus ja maajoukkueiden koti. Vastuulliset toimintatavat ohjaavat arkeamme joka päivä. Yleishyödyllisenä säätiönä ohjaamme kaikki tuotot takaisin lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun edistämiseen.

Tutustu meihin paremmin: eerikkila.fiFacebookInstagramLinkedIn, TikTok  ja YouTube.

