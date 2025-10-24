Kummeli-mies Heikki Hela: uutta musiikkia sekä videotribuutti ystävälleen Heikki Silvennoiselle

Viime vuonna tuli kuluneeksi 30 vuotta Heikki Helan Kaikista kaikkein -debyyttialbumin julkaisusta. Sen tiimoilta alkoi juhlakiertue, joka Helan mukaan on saanut hienon vastaanoton. Levyn tuottaja ja kitaralegenda Heikki Silvennoinen ehti vielä olla mukana kiertueen ensimmäisellä keikalla ennen poismenoaan.

”Vuosi on ollut haikeaa aikaa”, Hela kertoo. ”Ystävää ja kollegaa on ollut kova ikävä. Heikki Silvennoista on muisteltu konserteissa, haastatteluissa ja Kummeli-videoiden katseluilloissakin.”

Heikki Hela julkaisi lokakuun alussa uuden tribuuttivideon Heikki Silvennoisen muistolle. Videolla nähdään ennen julkaisematonta videomateriaalia Helan ja Silvennoisen vuonna 2021 julkaistun Kanelipuun alla -yhteissinglen äänityksistä. Video sai ensimmäisen viikon aikana jo noin 20 000 katselukertaa.



Uutta musiikkia julkaistaan tänään

Tänään perjantaina 31.10.2025 julkaistava, Helan laulama, säveltämä ja sanoittama Magneetti-niminen single puolestaan kertoo vetovoimasta, magneettisesta suhteesta. Kappaleen sovituksesta vastaa Okke Komulainen.



Kuuntele uusi Magneetti-single täältä!

”Mulla on salainen öinen ystävä”, Hela kertoo. ”Hän valaisee yötäni. Hän antaa auliisti kiinnitellä rintapieleensä magneettisia muistoja merellisistä kaupungeista. Kun maailma hiljenee, hän antaa valoaan yöhön. Uskollinen ystäväni on nimeltään Electrolux!”, kertoo Hela hymyillen.

Magneetti-kappaleen mottona on Helan mukaan ikiaikainen totuus: siellä missä on aarteesi, on sydämesi. ”Hämäryys synnyttää kappaleen kertojassa kaipuuta ja valo vetää puoleensa. Yksinäinen valvoja kuljeskelee muistoissaan kuumissa kaupungeissa. Semmoisesta haaveilee helposti aika moni täällä Suomen syksyn koleudessa,” Hela summaa.



Uudella kappaleella soittavat Helan luottomuusikot Anssi Nykänen (rummut), Jarmo Nikku (kitara) ja Okke Komulainen (koskettimet, Moog-basso).

Heikki Helan Kaikista kaikkein -30-vuotisjuhlakiertue jatkuu nyt syksyllä. Livenä kuullaan uusi Magneetti-single, Kanelipuun alla sekä Kaikista kaikkein -kultalevyn klassikkokappaleet.



Oman juhlakiertueensa lisäksi Heikki Hela nähdään lavalla muun muassa 1.8.2026 Tampereen Tammelan stadionilla, Manserock stadionilla -konsertissa.





Heikki Hela: Magneetti

Säv.,San.: Heikki Hela, Sov.: Okke Komulainen

Julkaisupäivä 31.10.2025



Heikki Hela, Laulu, kitara

Anssi Nykänen, rummut

Okke Komulainen, koskettimet, Moog-basso

Jarmo Nikku, kitara

Speedy Saarinen, äänitys ja mixaus – Mediagents

Jorma Hämäläinen, masterointi – Mediagents

Kuva: Harri Hinkka, Studio Harri Hinkka

Graafinen suunnittelu: Kari Lahtinen, Karin workshop

Julkaisu: Mediagets Oy

Jakelija: Playground Music

ISRC: FI-M6A-25-00001

Levykoodi: MEGD-007

Kesto: 3:59