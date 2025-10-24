Bubblypink Music

Kummeli-mies Heikki Hela: uutta musiikkia sekä videotribuutti ystävälleen Heikki Silvennoiselle

31.10.2025 10:01:01 EET | Bubblypink Music | Tiedote

Jaa

30 vuotta sitten muusikko-näyttelijä Heikki Helan Uneton yö -kappale nousi koko kansan hitiksi. Nyt Heikki Hela paljastaa jälleen jotain uutta yöelämästään – tämä selviää tänään, perjantaina 31.10. julkaistavasta Magneetti-kappaleesta.

Lisäksi nähdään musiikkivideo, jossa on ennen julkaisematonta videomateriaalia Heikki Helan ja viime vuonna menehtyneen Heikki Silvennoisen yhteisistä äänityksistä.

Tänään julkaistavan Magneetti-kappaleen mottona on Heikki Helan mukaan ikiaikainen totuus: siellä missä on aarteesi, on sydämesi.
Tänään julkaistavan Magneetti-kappaleen mottona on Heikki Helan mukaan ikiaikainen totuus: siellä missä on aarteesi, on sydämesi. Kuva: Harri Hinkka

Viime vuonna tuli kuluneeksi 30 vuotta Heikki Helan Kaikista kaikkein -debyyttialbumin julkaisusta. Sen tiimoilta alkoi juhlakiertue, joka Helan mukaan on saanut hienon vastaanoton. Levyn tuottaja ja kitaralegenda Heikki Silvennoinen ehti vielä olla mukana kiertueen ensimmäisellä keikalla ennen poismenoaan. 

”Vuosi on ollut haikeaa aikaa”, Hela kertoo. ”Ystävää ja kollegaa on ollut kova ikävä. Heikki Silvennoista on muisteltu konserteissa, haastatteluissa ja Kummeli-videoiden katseluilloissakin.”

Heikki Hela julkaisi lokakuun alussa uuden tribuuttivideon Heikki Silvennoisen muistolle. Videolla nähdään ennen julkaisematonta videomateriaalia Helan ja Silvennoisen vuonna 2021 julkaistun Kanelipuun alla -yhteissinglen äänityksistä. Video sai ensimmäisen viikon aikana jo noin 20 000 katselukertaa.


Uutta musiikkia julkaistaan tänään

Tänään perjantaina 31.10.2025 julkaistava, Helan laulama, säveltämä ja sanoittama Magneetti-niminen single puolestaan kertoo vetovoimasta, magneettisesta suhteesta. Kappaleen sovituksesta vastaa Okke Komulainen.

Kuuntele uusi Magneetti-single täältä!

”Mulla on salainen öinen ystävä”, Hela kertoo. ”Hän valaisee yötäni. Hän antaa auliisti kiinnitellä rintapieleensä magneettisia muistoja merellisistä kaupungeista. Kun maailma hiljenee, hän antaa valoaan yöhön. Uskollinen ystäväni on nimeltään Electrolux!”, kertoo Hela hymyillen.

Magneetti-kappaleen mottona on Helan mukaan ikiaikainen totuus: siellä missä on aarteesi, on sydämesi. ”Hämäryys synnyttää kappaleen kertojassa kaipuuta ja valo vetää puoleensa. Yksinäinen valvoja kuljeskelee muistoissaan kuumissa kaupungeissa. Semmoisesta haaveilee helposti aika moni täällä Suomen syksyn koleudessa,” Hela summaa. 

Uudella kappaleella soittavat Helan luottomuusikot Anssi Nykänen (rummut), Jarmo Nikku (kitara) ja Okke Komulainen (koskettimet, Moog-basso).

Heikki Helan Kaikista kaikkein -30-vuotisjuhlakiertue jatkuu nyt syksyllä. Livenä kuullaan uusi Magneetti-single, Kanelipuun alla sekä Kaikista kaikkein -kultalevyn klassikkokappaleet.

Oman juhlakiertueensa lisäksi Heikki Hela nähdään lavalla muun muassa 1.8.2026 Tampereen Tammelan stadionilla, Manserock stadionilla -konsertissa.

Heikki Hela: Magneetti
Säv.,San.: Heikki Hela, Sov.: Okke Komulainen
Julkaisupäivä 31.10.2025

Heikki Hela, Laulu, kitara
Anssi Nykänen, rummut
Okke Komulainen, koskettimet, Moog-basso
Jarmo Nikku, kitara
Speedy Saarinen, äänitys ja mixaus – Mediagents
Jorma Hämäläinen, masterointi – Mediagents

Kuva: Harri Hinkka, Studio Harri Hinkka
Graafinen suunnittelu: Kari Lahtinen, Karin workshop
Julkaisu: Mediagets Oy
Jakelija: Playground Music
ISRC: FI-M6A-25-00001
Levykoodi: MEGD-007
Kesto: 3:59

Avainsanat

heikki helaheikki silvennoinenmusiikkikulttuurimanserockmagneettikanelipuun allakummeli

Yhteyshenkilöt

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Jutta Vetter / Bubblypink Music
press@bubblypink.fi
050 546 6000

Kuvat

Tänään julkaistava, Helan laulama, säveltämä ja sanoittama Magneetti-niminen single kertoo vetovoimasta, magneettisesta suhteesta.
Tänään julkaistava, Helan laulama, säveltämä ja sanoittama Magneetti-niminen single kertoo vetovoimasta, magneettisesta suhteesta.
Kuva: Harri Hinkka, Studio Harri Hinkka Graafinen suunnittelu: Kari Lahtinen, Karin workshop
Lataa

Linkit

Bubblypink Music tarjoaa musiikkialan toimijoille kokonaisvaltaista artisti-, julkaisu- ja tapahtumapromootiota

Bubblypink Music 
Keskustori 1 A
33100 TAMPERE

https://bubblypink.fi

Bubblypink Music on vahvaan viestintäosaamiseen nojaava moderni ja kokonaisvaltainen musiikkialan viestintätoimisto.

Yhtiön perustaja Jutta Vetter on pitkän linjan viestinnän ammattilainen, joka on erikoistunut musiikkiteollisuuteen. Hänellä on johtamansa kansainvälisen Vetter Communications Oy -viestintätoimiston myötä vankka ymmärrys yritysmaailmasta, ja vuosien työkokemus muun muassa levy-yhtiöstä ja ohjelmatoimistosta.

Bubblypinkin ydin perustuu alan liiketoimintamallien tuntemukseen, raudanlujaan kokemukseen viestintä- ja mediatiedotustehtävistä, rohkeaan ideointiin sekä brändäysosaamiseen. Yhtiö hoitaa niin pienet kuin suuret kokonaisuudet – yksittäisen single-julkaisun promosta aina isoon festivaalitiedotukseen.

Yhteys: press@bubblypink.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Bubblypink Music

Pohjoismaiden vanhin flamencofestivaali järjestetään poikkeuksellisesti syyskuussa – tapahtuma tuo lavalle harvinaisen naiskokoonpanon12.9.2025 08:50:00 EEST | Tiedote

Tampereen Flamencoviikko tuo tänä vuonna uniikin suomalais-ruotsalais-espanjalaisen naiskokoonpanon festivaalin pääesiintyjäksi. Perinteisesti maskuliinisena pidetty flamencokitarointi kokee nyt uudenlaisen muodon, kun täysin naisista koostuva Tres de Corazones valloittaa festivaalin laulaen, tanssien ja kitaraa soittaen. Tapahtuma järjestetään tänä vuonna uutena ajankohtana, kesäkuun sijaan syyskuussa.

20-kertainen Grammy-voittaja Kirk Franklin esiintyy Helsingissä 14.9.20253.9.2025 09:30:00 EEST | Tiedote

Yhdysvaltalainen muusikko Kirk Franklin kuuluu maailman menestyneisimpiin gospel-artisteihin ja on viimeksi esiintynyt Suomessa lähes 30 vuotta sitten. Nyt Kirk Franklin konsertoi jälleen Suomessa, Helsingin Kulttuuritalolla sunnuntaina 14. syyskuuta 2025. Franklin on palkittu urallaan 20 Grammy-palkinnolla – enemmän kuin esimerkiksi Taylor Swift (14 Grammya), Lady Gaga (13 Grammya) tai Eminem (15 Grammya).

Suomen suurin kristillisen pop-rockin tapahtuma Glow Festival valloitti Nokia Arenan23.8.2025 09:20:00 EEST | Tiedote

Suomen suurin kristillisen pop-rockin musiikkifestivaali järjestettiin toisena peräkkäisenä vuonna Tampereen Nokia Arenalla perjantaina 22. elokuuta 2025. Tämän vuoden festivaali koostui viidestä konserttikokonaisuudesta ja yli 20 artistin esiintymisestä, ja tarjosi siten laajan katsauksen kotimaisen gospelmusiikin kärkinimiin. Tapahtuma huipentui kls.-yhtyeen paluukeikkaan.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye