Kummeli-mies Heikki Hela: uutta musiikkia sekä videotribuutti ystävälleen Heikki Silvennoiselle
30 vuotta sitten muusikko-näyttelijä Heikki Helan Uneton yö -kappale nousi koko kansan hitiksi. Nyt Heikki Hela paljastaa jälleen jotain uutta yöelämästään – tämä selviää tänään, perjantaina 31.10. julkaistavasta Magneetti-kappaleesta.
Lisäksi nähdään musiikkivideo, jossa on ennen julkaisematonta videomateriaalia Heikki Helan ja viime vuonna menehtyneen Heikki Silvennoisen yhteisistä äänityksistä.
Viime vuonna tuli kuluneeksi 30 vuotta Heikki Helan Kaikista kaikkein -debyyttialbumin julkaisusta. Sen tiimoilta alkoi juhlakiertue, joka Helan mukaan on saanut hienon vastaanoton. Levyn tuottaja ja kitaralegenda Heikki Silvennoinen ehti vielä olla mukana kiertueen ensimmäisellä keikalla ennen poismenoaan.
”Vuosi on ollut haikeaa aikaa”, Hela kertoo. ”Ystävää ja kollegaa on ollut kova ikävä. Heikki Silvennoista on muisteltu konserteissa, haastatteluissa ja Kummeli-videoiden katseluilloissakin.”
Heikki Hela julkaisi lokakuun alussa uuden tribuuttivideon Heikki Silvennoisen muistolle. Videolla nähdään ennen julkaisematonta videomateriaalia Helan ja Silvennoisen vuonna 2021 julkaistun Kanelipuun alla -yhteissinglen äänityksistä. Video sai ensimmäisen viikon aikana jo noin 20 000 katselukertaa.
Uutta musiikkia julkaistaan tänään
Tänään perjantaina 31.10.2025 julkaistava, Helan laulama, säveltämä ja sanoittama Magneetti-niminen single puolestaan kertoo vetovoimasta, magneettisesta suhteesta. Kappaleen sovituksesta vastaa Okke Komulainen.
Kuuntele uusi Magneetti-single täältä!
”Mulla on salainen öinen ystävä”, Hela kertoo. ”Hän valaisee yötäni. Hän antaa auliisti kiinnitellä rintapieleensä magneettisia muistoja merellisistä kaupungeista. Kun maailma hiljenee, hän antaa valoaan yöhön. Uskollinen ystäväni on nimeltään Electrolux!”, kertoo Hela hymyillen.
Magneetti-kappaleen mottona on Helan mukaan ikiaikainen totuus: siellä missä on aarteesi, on sydämesi. ”Hämäryys synnyttää kappaleen kertojassa kaipuuta ja valo vetää puoleensa. Yksinäinen valvoja kuljeskelee muistoissaan kuumissa kaupungeissa. Semmoisesta haaveilee helposti aika moni täällä Suomen syksyn koleudessa,” Hela summaa.
Uudella kappaleella soittavat Helan luottomuusikot Anssi Nykänen (rummut), Jarmo Nikku (kitara) ja Okke Komulainen (koskettimet, Moog-basso).
Heikki Helan Kaikista kaikkein -30-vuotisjuhlakiertue jatkuu nyt syksyllä. Livenä kuullaan uusi Magneetti-single, Kanelipuun alla sekä Kaikista kaikkein -kultalevyn klassikkokappaleet.
Oman juhlakiertueensa lisäksi Heikki Hela nähdään lavalla muun muassa 1.8.2026 Tampereen Tammelan stadionilla, Manserock stadionilla -konsertissa.
Heikki Hela: Magneetti
Säv.,San.: Heikki Hela, Sov.: Okke Komulainen
Julkaisupäivä 31.10.2025
Heikki Hela, Laulu, kitara
Anssi Nykänen, rummut
Okke Komulainen, koskettimet, Moog-basso
Jarmo Nikku, kitara
Speedy Saarinen, äänitys ja mixaus – Mediagents
Jorma Hämäläinen, masterointi – Mediagents
Kuva: Harri Hinkka, Studio Harri Hinkka
Graafinen suunnittelu: Kari Lahtinen, Karin workshop
Julkaisu: Mediagets Oy
Jakelija: Playground Music
ISRC: FI-M6A-25-00001
Levykoodi: MEGD-007
Kesto: 3:59
