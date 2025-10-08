SDP

SDP:n Nasima Razmyar: Laadukas opetus myös ammatillisessa koulutuksessa on jokaisen nuoren oikeus

13.10.2025 13:59:17 EEST | SDP | Tiedote

Jaa

Jokaiselle nuorelle on turvattava laadukas opetus ja riittävä määrä lähiopetusta myös ammatillisessa koulutuksessa, vaatii SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Nasima Razmyar.

Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander

  - MOT:n selvitys ammatillisen koulutuksen lähiopetuksen määrän romahduksesta on huolestuttava. Kyse on oppivelvollisuuttaan suorittavista nuorista, joilla on oikeus saada laadukasta koulutusta, riittävä yleissivistys ja paras mahdollinen alku työelämään. Nyt näin ei ole. Sen sijaan yhteiskunta on sysännyt yhä enemmän vastuuta yrityksille sekä usein vielä teini-ikäisille nuorille, jotka tarvitsisivat vielä opettajan ohjausta, Razmyar toteaa.

Razmyarin mukaan näyttää siltä, että Sipilän hallituksen aikana tehty ammatillisen koulutuksen reformi ei ole onnistunut tavoitteessaan parantaa ammatillisen koulutuksen laatua.

  - Olen kiertänyt ammatillisia oppilaitoksia tänä syksynä ja saanut myös paljon viestejä koulutuksen järjestäjiltä. Ammatillisen koulutuksen reformi on johtanut usein yhteisöllisyyden vähentymiseen sekä siihen, että perustaitoihin ja yleissivistävään opetukseen pystytään panostamaan aiempaa vähemmän.

  - Kun tähän päälle lisää vielä Orpon hallituksen ammatilliseen koulutukseen tekemät merkittävät leikkaukset, monessa oppilaitoksessa ollaan todella tiukalla. Meillä ei ole varaa siihen, että ammatillista tutkintoa opiskelevat nuoret eivät saa tarvitsemaansa opetusta, Razmyar painottaa.

Mikään määrä rahoitusta ei kuitenkaan auta, jos rakenteet eivät ole kunnossa, muistuttaa Razmyar.

  - Viimeistään ensi vaalikaudella on arvioitava kriittisesti ammatillisen koulutuksen reformin onnistumista ja tehtävä tarvittavat korjausliikkeet. Tarvitsemme myös laajempaa keskustelua siitä, mikä on ammatillisen koulutuksen rooli yhteiskunnassa.

  - Ammatillinen koulutus on toki työelämälähtöistä, mutta kyse ei ole voi olla vain työnantajien tarpeista. On nuorten itsensä ja koko yhteiskunnan etu, että jokainen nuori saa riittävän yleissivistyksen sekä valmiudet pärjätä nopeasti muuttuvassa työelämässä. Jos ammatillisen koulutuksen rakenteet eivät ole kunnossa, siitä ei hyödy kunnolla kukaan – ei oppivelvollinen, ei työnantaja eikä yhteiskunta, Razmyar päättää.

Yhteyshenkilöt

Nasima RazmyarSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja

Eduskunta-avustaja Merja Pulliainen p. +358 50 306 1120

nasima.razmyar@eduskunta.fi

Kuvat

Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander
Lataa
Kuva: Jukka-Pekka Flander
Kuva: Jukka-Pekka Flander
Lataa

SDP

Siltasaarenkatu 18-20 C

00530 HELSINKI

09 478 988 (vaihde)

https://www.sdp.fi/

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta SDP

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: Kokoomus seuraa toimettomana vierestä, kun vilpilliset firmat vievät urakat rehellisten nenän edestä3.10.2025 16:55:46 EEST | Tiedote

- Kokoomuksen Jukka Kopran sanoin: teot ovat kauneinta puhetta. Siksi onkin mielenkiintoista, että kokoomus ei edistä alipalkkauksen kriminalisointia tai järjestöjen kanneoikeutta. Sen sijaan kokoomuksen johtama hallitus seuraa toimettomana vierestä, kun epärehelliset yritykset voittavat urakat niiltä yrityksiltä, jotka toimivat sääntöjen mukaan ja pitävät huolta työntekijöistään, SDP:n Matias Mäkynen huomauttaa.

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen: Orpon ohjelma rikkoo ennätyksen toisensa perään30.9.2025 16:40:07 EEST | Tiedote

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen pitää Orpon hallituksen talouspolitiikan epäonnistumista osoitettuna. Jo aiemmin on nähty, että konkurssit, työttömyys ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyys ovat nousseet 2000-luvun ennätystasolle. Tiistaina Tilastokeskus julkisti tiedon myös valtion velkaantumistahdin nousemisesta uuteen ennätykseen. Julkisyhteisöjen EDP-velka kasvoi 12,6 miljardia euroa edellisestä neljänneksestä vuoden toisella neljänneksellä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye