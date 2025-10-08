SDP:n Nasima Razmyar: Laadukas opetus myös ammatillisessa koulutuksessa on jokaisen nuoren oikeus

- MOT:n selvitys ammatillisen koulutuksen lähiopetuksen määrän romahduksesta on huolestuttava. Kyse on oppivelvollisuuttaan suorittavista nuorista, joilla on oikeus saada laadukasta koulutusta, riittävä yleissivistys ja paras mahdollinen alku työelämään. Nyt näin ei ole. Sen sijaan yhteiskunta on sysännyt yhä enemmän vastuuta yrityksille sekä usein vielä teini-ikäisille nuorille, jotka tarvitsisivat vielä opettajan ohjausta, Razmyar toteaa.

Razmyarin mukaan näyttää siltä, että Sipilän hallituksen aikana tehty ammatillisen koulutuksen reformi ei ole onnistunut tavoitteessaan parantaa ammatillisen koulutuksen laatua.

- Olen kiertänyt ammatillisia oppilaitoksia tänä syksynä ja saanut myös paljon viestejä koulutuksen järjestäjiltä. Ammatillisen koulutuksen reformi on johtanut usein yhteisöllisyyden vähentymiseen sekä siihen, että perustaitoihin ja yleissivistävään opetukseen pystytään panostamaan aiempaa vähemmän.

- Kun tähän päälle lisää vielä Orpon hallituksen ammatilliseen koulutukseen tekemät merkittävät leikkaukset, monessa oppilaitoksessa ollaan todella tiukalla. Meillä ei ole varaa siihen, että ammatillista tutkintoa opiskelevat nuoret eivät saa tarvitsemaansa opetusta, Razmyar painottaa.

Mikään määrä rahoitusta ei kuitenkaan auta, jos rakenteet eivät ole kunnossa, muistuttaa Razmyar.

- Viimeistään ensi vaalikaudella on arvioitava kriittisesti ammatillisen koulutuksen reformin onnistumista ja tehtävä tarvittavat korjausliikkeet. Tarvitsemme myös laajempaa keskustelua siitä, mikä on ammatillisen koulutuksen rooli yhteiskunnassa.

- Ammatillinen koulutus on toki työelämälähtöistä, mutta kyse ei ole voi olla vain työnantajien tarpeista. On nuorten itsensä ja koko yhteiskunnan etu, että jokainen nuori saa riittävän yleissivistyksen sekä valmiudet pärjätä nopeasti muuttuvassa työelämässä. Jos ammatillisen koulutuksen rakenteet eivät ole kunnossa, siitä ei hyödy kunnolla kukaan – ei oppivelvollinen, ei työnantaja eikä yhteiskunta, Razmyar päättää.