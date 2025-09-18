By Raililta valikoimaan upea Perfect Eye Primer -pohjustusvoide

Silmämeikin pitkäkestoisuus ja pysyminen huoliteltuna päivän ajan on yksi yleisimmistä meikkihaasteista. Aikuisen naisen luottouutuustuote By Raili Perfect Eye Primer on kehitetty taklaamaan silmämeikin päivittäisiä haasteita: haalistumista, kasaantumista juonteisiin ja varisemista luomille.

Silmämeikin pitkäkestoisuuteen ja näyttävyyteen kehitetyllä tuotteella By Raili haluaa tarjota käyttäjälleen sädehtivän itsevarman olon koko päiväksi. Uutuustuote hyödyntää ikonisen meikkaajalegenda Raili Hulkkosen näkemystä täydellisestä silmämeikinpohjustusvoiteesta, joka panostaa suomalaisen meikkaajan erityistarpeisiin ja arvomaailmaan.

Voidemainen pohjustus luo täydellisen kanvaasin silmämeikille

Raili Hulkkoselle silmämeikinpohjustusvoide on meikin kulmakivi ja tärkein tuote. Kauneuslegenda edellyttää, että silmämeikki pysyy pitkäkestoisena ja kauniina koko päivän.

”Kaikki kauneus, millä saamme luomivärin pysymään alkaa ehdottomasti silmämeikinpohjustusvoiteesta. Luomivärin pysyvyys on aina ollut universaali haaste, sillä luomi kerää kosteutta ja luomiväreille on tyypillistä paakkuuntua luomivakoihin. Mikäli pohjustajaa ei käytetä, luomiväri pysyy paikoillaan korkeintaan tunnin ajan”, kertoo Raili Hulkkonen.

Raili muistuttaa, että monilla luomi saattaa olla luontaisesti tumma tai punertava, jolloin luomiväri kaipaa alleen tasaisen pohjasävyn, jotta silmämeikin sävyt pääsevät tavoiteltuun, kauniiseen loistoonsa. Perfect Eye Primerin voidemainen koostumus on kehitetty tähän tarpeeseen tasoittamaan luomen kirjavahkoa sävyä ja epätasaisuutta. Levittäessä luomille se jättää kauniin vaaleahkon pinnan, johon silmämeikki asettuu kauniisti.

By Raili Perfect Eye Primer on luottovalinta jokaiselle meikkaajalle, joka arvostaa laatua ja helppokäyttöistä toiminnallisuutta – oli kyseessä arki tai juhla. Uutuustuote on olennainen osa meikin pitkäkestoisuutta ja tavoiteltua sävyä sekä luomiväriä, että silmänrajauskyniä käytettäessä.

Raili suosittelee käyttämään tuotetta puhtaalle ja kuivalle luomelle oman mielen mukaan joko sormin tai siveltimellä. Silmämeikinpohjustaja taputellaan kevyesti tasaiseksi kerrokseksi kohti kulmia, ja annetaan asettua hetken.

Luxury Lift Mascara

By Raili Luxury Lift Mascara on kehitetty naisille, jotka toivovat ripsiväriltä kaunista pituutta ja tuuheutta ilman huolta paakkuuntumisesta. Optimaalista vaikutusta täydentää muotoiltu harja, joka kietoo jokaisen ripsen ripsivärimassaan ja tehostaa kohotettua vaikutusta.

Uutuusripsiväristä on saatavilla tehokas musta ja pehmeä ruskea, joka sopii luonnollisempaa vaihtoehtoa suosivalle ja erityisesti vihreiden ja sinisten silmien sävyn korostamiseen.

Raili suosittelee levittämään ripsivärin aivan ripsien tyvestä kohti kärkeä. Tuuheuttavaa vaikutusta edistää ripsivärin työstäminen siksak-liikkeellä, jolloin massa tarttuu ripsiin leveämmin.

Suositushinta

By Raili Perfect Eye Primer, 5 ml, 34,00 EUR

By Raili Luxury Lift Mascara, 8 ml, 34,00 EUR

Saatavilla

Uutuustuotteet ovat saatavilla Sokos-tavarataloista, Emotion-myymälöistä, sokos.fi- ja bernershop.fi-verkkokaupoista lokakuussa 2025.

Kuvat

https://www.bernerbrandbank.fi/l/jWm2mCXCSmp2

Lisätiedot ja tuotenäytteet

Anne Tuomikoski, Category Manager, e-mail: anne.tuomikoski@berner.fi