By Raililta valikoimaan upea Perfect Eye Primer -pohjustusvoide
Toiminnallinen ja laadukas silmämeikinpohjustusvoide helpottaa jokaisen meikkaamista, ja täydentää päivittäisessä meikissä onnistumista tarjoamalla luotettavaa pitkäkestoisuutta. By Raili Perfect Eye Primer vastaa aikuisen naisen erityistarpeisiin luomen sävyä tasoittavalla voidekoostumuksella, joka pitää silmämeikin huoliteltuna ja käyttäjänsä säteilevän itsevarmana aamusta iltaan.
Silmämeikin pitkäkestoisuus ja pysyminen huoliteltuna päivän ajan on yksi yleisimmistä meikkihaasteista. Aikuisen naisen luottouutuustuote By Raili Perfect Eye Primer on kehitetty taklaamaan silmämeikin päivittäisiä haasteita: haalistumista, kasaantumista juonteisiin ja varisemista luomille.
Silmämeikin pitkäkestoisuuteen ja näyttävyyteen kehitetyllä tuotteella By Raili haluaa tarjota käyttäjälleen sädehtivän itsevarman olon koko päiväksi. Uutuustuote hyödyntää ikonisen meikkaajalegenda Raili Hulkkosen näkemystä täydellisestä silmämeikinpohjustusvoiteesta, joka panostaa suomalaisen meikkaajan erityistarpeisiin ja arvomaailmaan.
Voidemainen pohjustus luo täydellisen kanvaasin silmämeikille
Raili Hulkkoselle silmämeikinpohjustusvoide on meikin kulmakivi ja tärkein tuote. Kauneuslegenda edellyttää, että silmämeikki pysyy pitkäkestoisena ja kauniina koko päivän.
”Kaikki kauneus, millä saamme luomivärin pysymään alkaa ehdottomasti silmämeikinpohjustusvoiteesta. Luomivärin pysyvyys on aina ollut universaali haaste, sillä luomi kerää kosteutta ja luomiväreille on tyypillistä paakkuuntua luomivakoihin. Mikäli pohjustajaa ei käytetä, luomiväri pysyy paikoillaan korkeintaan tunnin ajan”, kertoo Raili Hulkkonen.
Raili muistuttaa, että monilla luomi saattaa olla luontaisesti tumma tai punertava, jolloin luomiväri kaipaa alleen tasaisen pohjasävyn, jotta silmämeikin sävyt pääsevät tavoiteltuun, kauniiseen loistoonsa. Perfect Eye Primerin voidemainen koostumus on kehitetty tähän tarpeeseen tasoittamaan luomen kirjavahkoa sävyä ja epätasaisuutta. Levittäessä luomille se jättää kauniin vaaleahkon pinnan, johon silmämeikki asettuu kauniisti.
By Raili Perfect Eye Primer on luottovalinta jokaiselle meikkaajalle, joka arvostaa laatua ja helppokäyttöistä toiminnallisuutta – oli kyseessä arki tai juhla. Uutuustuote on olennainen osa meikin pitkäkestoisuutta ja tavoiteltua sävyä sekä luomiväriä, että silmänrajauskyniä käytettäessä.
Raili suosittelee käyttämään tuotetta puhtaalle ja kuivalle luomelle oman mielen mukaan joko sormin tai siveltimellä. Silmämeikinpohjustaja taputellaan kevyesti tasaiseksi kerrokseksi kohti kulmia, ja annetaan asettua hetken.
Luxury Lift Mascara
By Raili Luxury Lift Mascara on kehitetty naisille, jotka toivovat ripsiväriltä kaunista pituutta ja tuuheutta ilman huolta paakkuuntumisesta. Optimaalista vaikutusta täydentää muotoiltu harja, joka kietoo jokaisen ripsen ripsivärimassaan ja tehostaa kohotettua vaikutusta.
Uutuusripsiväristä on saatavilla tehokas musta ja pehmeä ruskea, joka sopii luonnollisempaa vaihtoehtoa suosivalle ja erityisesti vihreiden ja sinisten silmien sävyn korostamiseen.
Raili suosittelee levittämään ripsivärin aivan ripsien tyvestä kohti kärkeä. Tuuheuttavaa vaikutusta edistää ripsivärin työstäminen siksak-liikkeellä, jolloin massa tarttuu ripsiin leveämmin.
Suositushinta
By Raili Perfect Eye Primer, 5 ml, 34,00 EUR
By Raili Luxury Lift Mascara, 8 ml, 34,00 EUR
Saatavilla
Uutuustuotteet ovat saatavilla Sokos-tavarataloista, Emotion-myymälöistä, sokos.fi- ja bernershop.fi-verkkokaupoista lokakuussa 2025.
Kuvat
https://www.bernerbrandbank.fi/l/jWm2mCXCSmp2
Lisätiedot ja tuotenäytteet
Anne Tuomikoski, Category Manager, e-mail: anne.tuomikoski@berner.fi
Avainsanat
Kuvat
*By Raili – lahja aikuiselle naiselle
*By Raili – lahja aikuiselle naiselle
Meikkitaiteilija ja kosmetologi Raili Hulkkonen on omistanut yli 60-vuotisen uransa suomalaisten naisten kauneudelle. Työssään hän korostaa erityisesti ihon tervettä hehkua. Kannustaakseen naisia nauttimaan kauneudesta – ei vain juhlissa, vaan vuoden jokaisena päivänä – hän on kehittänyt aikuiselle iholle räätälöidyn ihonhoitosarjan.
By Raili on lahja naisille, jotka kaipaavat laadukkaita tuotteita ja kauniin huolitellun lopputuloksen. Tuotevalikoimaan kuuluvat hoitomeikkien lisäksi Suomessa valmistetut ihonhoitotuotteet, joiden upeat sävyt ja hoitavat koostumukset saavat ihosi hehkumaan.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Berner Oy
XZ on mukana Roosa nauha -keräyksessä18.9.2025 14:08:30 EEST | Tiedote
Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräys käynnistyy 18.9.2025. XZ lahjoittaa jokaisesta kampanja-aikana myydystä normaalikokoisesta XZ-shampoosta ja Roosa nauha -tuotteista varoja syöpätutkimukseen.
Kiinteyttä, hehkua ja elinvoimaa tarjoava LV uutuussarja koko elämän iholle25.8.2025 13:38:02 EEST | Tiedote
Kotimainen herkän ihon asiantuntija LV lanseeraa uuden ihoa kiinteyttävän ja kirkastavan hoitolinjan, joka on Allergia-, iho- ja astmaliiton hyväksymä. Kiinteyttävä-linjan tuotteet ovat kehitetty aikuisen ihon tarpeisiin tukemaan ihon uudistumista ja häivyttämään ensimmäisiä ikääntymisen merkkejä sekä palauttamaan ihon luontaista hehkua.
Suomalainen luonnonkosmetiikka ottaa rohkean askeleen – Murumuru lanseeraa uuden meikkisarjan 1.9.202521.8.2025 09:08:24 EEST | Tiedote
Tätä hetkeä on odotettu: Karkintuoksuisista ihonhoitotuotteistaan tunnettu Berner Oy:n Murumuru tuo markkinoille täysin uuden luonnonkosmetiikkameikkisarjan, jossa yhdistyvät tinkimätön laatu, ihanat sävyt ja iloisen energinen brändi-ilme. Meikkisarjan lanseeraus tuo markkinoille uudenlaisen näkökulman luonnonkosmetiikan mahdollisuuksiin – ja näyttää, että meikki voi olla yhtä aikaa laadukas, helppokäyttöinen ja hyvää mieltä tuottava.
SENSAI TOTAL FORM EXPERT CREAM muotoilee kauneuden uuteen aikaan7.8.2025 13:07:20 EEST | Tiedote
Legandaarisen Koishimaru Silkin inspiroima hoitovoide on korkealaatuinen taidonnäyte uuden ajan anti-ageing-hoitovoiteesta, joka on kehitetty kohottamaan ja muotoilemaan kauneutta jokaisesta kulmasta. Huippuun hiottu koostumus vaikuttaa ihon rakenteelliseen kokonaisuuteen, ja auttaa palauttamaan kasvojen luonnolliset mittasuhteet ja kauneuden.
Berner Oy on ostanut Voda Nordic Oy:n ja vahvistaa tarjontaansa kuntien ja teollisuuden vedenkäsittelyssä30.6.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Berner Oy on ostanut vesihuollon kemikaaleihin keskittyvän Voda Nordic Oy:n. Osto vahvistaa Bernerin asemaa teollisuuden, kuntien ja cleantech-sektorin vahvana kumppanina yhtiön kasvustrategian mukaisesti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme