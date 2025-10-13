Vaasan kaupunki - Vasa stad

Kutsumme seurat keskustelemaan yhteistyöstä sekä lasten ja nuorten liikkumisesta

13.10.2025 14:36:35 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Vaasan kaupunki kutsuu kaikki alueen liikunta- ja urheiluseurat yhteiseen Seurafoorumi-tapaamiseen keskustelemaan muun muassa lasten ja nuorten liikkumisesta sekä kaupungin ja seurojen yhteistyöstä.

Seurafoorumi  

Ohjelma: 

  • Ajankohtaisia asioita / liikuntatoimenjohtaja Mika Lehtonen 
  • Seurojen tilavaraukset / liikuntatoimenjohtaja Mika Lehtonen 
  • Lajikokeilut / vastaava liikunnanohjaaja Henry Söderlund 
  • Liikuntaneuvontaa perheille / vastaava liikunnanohjaaja Henry Söderlund 
    • perhe-, soveltava- ja aikuisten liikunta 
  • Yleistä keskustelua ja verkostoitumista

