Kutsumme seurat keskustelemaan yhteistyöstä sekä lasten ja nuorten liikkumisesta
Vaasan kaupunki kutsuu kaikki alueen liikunta- ja urheiluseurat yhteiseen Seurafoorumi-tapaamiseen keskustelemaan muun muassa lasten ja nuorten liikkumisesta sekä kaupungin ja seurojen yhteistyöstä.
Seurafoorumi
- ke 22.10. klo 18.00–19.30
- Lemonsoft stadion, Mediatila (katutaso)
- Ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 20.10.
- Ilmoittautuminen: https://link.webropol.com/s/seurafoorumi-foreningsforum
Ohjelma:
- Ajankohtaisia asioita / liikuntatoimenjohtaja Mika Lehtonen
- Seurojen tilavaraukset / liikuntatoimenjohtaja Mika Lehtonen
- Lajikokeilut / vastaava liikunnanohjaaja Henry Söderlund
- Liikuntaneuvontaa perheille / vastaava liikunnanohjaaja Henry Söderlund
- perhe-, soveltava- ja aikuisten liikunta
- Yleistä keskustelua ja verkostoitumista
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika LehtonenLiikuntatoimenjohtajaPuh:040 718 7034mika.lehtonen@vaasa.fi
Linkit
