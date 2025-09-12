20 vuotta Idols-voitosta – Ilkka Jääskeläisen tekee paluun ja julkaisee tänään uutta musiikkia

Idols-voittaja Ilkka Jääskeläinen julkaisee uutta musiikkia: Puolisukeltaja-albumi julkaistaan tänään. Hänen edellinen albuminsa oli vuonna 2006 Sony BMG:n julkaisema Vuosisadan rakkaustarina -debyyttilevy. Esiinnyttyään pitkään vain pienelle piirille suljettujen ovien takana, Ilkka on nyt valmis astumaan takaisin isomman yleisön eteen – ja ensimmäistä kertaa täysin omasta kynästä syntyneiden laulujen kanssa.



”Kun levyllä on vain yksi biisintekijä, laulut kertovat aidosti yhden ihmisen kokemista asioista. Niitä yksiä ihmisiä on tämä maa pullollaan”, Ilkka pohtii. ”Itselläni uusi maailma avautui myös saadessani esikoispojan. Jokin minussa syttyi. Aloin kuulla lauseita ja säveliä ja kirjoittaa niitä ylös.”

Uuden albumin kappaleiden lyriikoissa on teemoja kaipauksesta ja rakkaudesta. ”Leikkisyys ja kaiho lyövät musiikissani kättä”, hän luonnehtii. Lauluissa hän käsittelee niin arjen pieniä asioita kuin maailmaa mullistavia muutoksia, ja mukana on myös pientä pilkettä silmäkulmassa.



Kuuntele uusi albumi Spotifyssa

Kuluneiden vuosien aikana Ilkka on opiskellut maisteriksi, tehnyt uraa opettajana ja perustanut perheen. Hän on laulanut yksittäisiä lauluja eri gospel-kokoelmalevyille, mutta muilta osin ollut poissa julkisuudesta.



”Nyt uudella musiikillani haluan välittää tunteita, joita uskon monen kokeneen. Toivon, että kuulijani havahtuu, ilahtuu, kokee lämpöä sekä saa vertaistukea ikävään. Toisaalta toivon, että kuulija voi vain kuunnella musiikkia ja unohtua jonnekin mukavaan paikkaan”, Ilkka summaa.



Ilkan lisäksi levyllä vaikuttavat myös muusikot Jani Snellman, Matti Riutamaa ja Jaakko Pöyhönen ja Markus Venehsalo.