Tervetuloa Paraisten budjettikatsaukseen!

15.10.2025 10:18:10 EEST | Paraisten kaupunki | Kutsu

Paraisten kaupunki järjestää medialle tiedotustilaisuuden ensi vuoden budjetista tiistaina 21.10. klo 13 kaupungintalon kokoushuone Ohjaamossa.

Tilaisuudessa ovat paikalla kaupunginjohtaja Tom Simola, talous- ja hallintojohtaja Petra Palmroos, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Gunilla Granberg sekä viestintäasiantuntija Aleksi Näsänen. Medialla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ensi vuoden taloudellisiin näkymiin liittyen sekä haastatella osallistujia.

Tarjolla on kahvia ja pientä purtavaa.

Yhteyshenkilöt

Muut kielet

