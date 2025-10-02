Tervetuloa Paraisten budjettikatsaukseen!
Paraisten kaupunki järjestää medialle tiedotustilaisuuden ensi vuoden budjetista tiistaina 21.10. klo 13 kaupungintalon kokoushuone Ohjaamossa.
Tilaisuudessa ovat paikalla kaupunginjohtaja Tom Simola, talous- ja hallintojohtaja Petra Palmroos, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Gunilla Granberg sekä viestintäasiantuntija Aleksi Näsänen. Medialla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ensi vuoden taloudellisiin näkymiin liittyen sekä haastatella osallistujia.
Tarjolla on kahvia ja pientä purtavaa.
Aleksi Näsänen
Viestintäasiantuntija
Puh:0406639204
aleksi.nasanen@pargas.fi
