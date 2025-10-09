Kaupunki vastaa Naantalin Tupavuoressa tehtävistä puuhakkuista osana ammoniakki- ja vetylaitoksen rakentamista
Naantali solmi esisopimuksen Green North Energy Oy:n kanssa keväällä 2025 Tupavuoren maa-alueen vuokraamisesta. Yritys suunnittelee alueelle ammoniakki- ja vetylaitosta. Rakentamista varten alueella tehdään puuhakkuita.
Osana esisopimuksen mukaisia velvoitteita kaupunki vastaa alueen tarpeellisista puunhakkuista sekä puunrunkojen ja hakkujätteiden poisviennistä, jotta esisopimuksen mukaiset projektia valmistelevat muut työt, kuten esirakentaminen voidaan toteuttaa.
Naantalin kaupunki on tehnyt sopimuksen kahden ulkopuolisen urakoitsijan, Luvian Saha Oy:n sekä Naantalin energia- ja kierrätysparkki Oy:n kanssa puuston poistosta kiinteistöllä sekä tulevan tien alueella. Luonnontilaiseksi jääviltä alueilta ei tulla poistamaan puustoa.
Puiden kaatamiseen on myönnetty lainvoimainen maisematyölupa 24.6.2025. Hakkuut on ajoitettu lintujen pesimäajan ulkopuoliseen aikaan. Työt alkavat viimeistään viikolla 43. Työt on määrä saattaa päätökseen vuoden 2025 loppuun mennessä.
Naantalin kaupunki osti alkuvuodesta 2024 Neste Oil Oyj:ltä runsaan 20 hehtaarin kokoisen maa-alueen Naantalin Tupavuoresta. Kauppoihin päädyttiin, sillä kaupungilla on ollut intressinä saada Tupavuoren alueelle uutta teollista toimintaa.
Alueelle vety- ja ammoniakkilaitosta vuodesta 2022 alkaen suunnitelleen Green North Energy Oy:n (GNE) kanssa laadittiin aiesopimus syksyllä 2023. Sittemmin muodostetun, vajaan 17 hehtaarin kokoisen teollisuustontin vuokraamista koskeva esisopimus GNE:n kanssa laadittiin keväällä 2025.
Yhteyshenkilöt
Reima Ojalatekninen johtajaNaantalin kaupunkiPuh:0500 829 048reima.ojala@naantali.fi
Naantalin kaupunki
Naantali on kasvava yli 20 000:n asukkaan kaupunki vetovoimaisessa Varsinais-Suomessa. Saaristo on vahvasti läsnä: Naantaliin kuuluu jopa tuhat saarta ja tuhat kilometriä rantaviivaa. Asukkaille on tarjolla monipuolisia asumisratkaisuja sekä ainutlaatuisia kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia.
Naantali on yrittäjäystävällinen ja kehittyvä satamakaupunki, josta on toimivat yhteydet niin maa- kuin meriteitse. Tällä hetkellä Naantalissa toimii noin 1600 yritystä.
