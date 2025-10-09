Kaupunki vastaa Naantalin Tupavuoressa tehtävistä puuhakkuista osana ammoniakki- ja vetylaitoksen rakentamista

Osana esisopimuksen mukaisia velvoitteita kaupunki vastaa alueen tarpeellisista puunhakkuista sekä puunrunkojen ja hakkujätteiden poisviennistä, jotta esisopimuksen mukaiset projektia valmistelevat muut työt, kuten esirakentaminen voidaan toteuttaa.

Naantalin kaupunki on tehnyt sopimuksen kahden ulkopuolisen urakoitsijan, Luvian Saha Oy:n sekä Naantalin energia- ja kierrätysparkki Oy:n kanssa puuston poistosta kiinteistöllä sekä tulevan tien alueella. Luonnontilaiseksi jääviltä alueilta ei tulla poistamaan puustoa.

Puiden kaatamiseen on myönnetty lainvoimainen maisematyölupa 24.6.2025. Hakkuut on ajoitettu lintujen pesimäajan ulkopuoliseen aikaan. Työt alkavat viimeistään viikolla 43. Työt on määrä saattaa päätökseen vuoden 2025 loppuun mennessä.

Naantalin kaupunki osti alkuvuodesta 2024 Neste Oil Oyj:ltä runsaan 20 hehtaarin kokoisen maa-alueen Naantalin Tupavuoresta. Kauppoihin päädyttiin, sillä kaupungilla on ollut intressinä saada Tupavuoren alueelle uutta teollista toimintaa.

Alueelle vety- ja ammoniakkilaitosta vuodesta 2022 alkaen suunnitelleen Green North Energy Oy:n (GNE) kanssa laadittiin aiesopimus syksyllä 2023. Sittemmin muodostetun, vajaan 17 hehtaarin kokoisen teollisuustontin vuokraamista koskeva esisopimus GNE:n kanssa laadittiin keväällä 2025.