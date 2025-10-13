Espoossa Kehä II:n Hiidenkallion tunneli suljetaan liikenteeltä yhdeksi yöksi 15.– 16.10.2025
Kehä II:lla sijaitseva Hiidenkallion tunneli suljetaan keskiviikon ja torstain väliseksi yöksi 15.–16.10. klo 22.00–05.00.
Tunneli suljetaan kunnossapito- ja huoltotöitä varten ja se avataan liikenteelle heti töiden päätyttyä.
Oheisessa kartassa tunnelin varareitti vihreällä ja suljetut reitit punaisella.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Liikenteen asiakaspalvelu, puh 0295 020 600 (klo 9–15)
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Uudenmaan ELY-keskus
Jättebergs tunnel (Hiidenkallion tunneli) på Ring II i Esbo stängs för trafik den 29.10 på grund av en räddningsövning13.10.2025 08:59:00 EEST | Pressmeddelande
Jättebergs tunnel på Ring II stängs för en räddningsövning den 29.10.2025 kl. 10.00–15.00.
Espoossa Kehä II:n Hiidenkallion tunneli suljetaan liikenteeltä 29.10. pelastusharjoituksen vuoksi13.10.2025 08:59:00 EEST | Tiedote
Kehä II:lla sijaitseva Hiidenkallion tunneli suljetaan pelastusharjoitusta varten 29.10.2025 klo 10.00–15.00.
Ylänteen myllysilta i Tavastehus repareras, trafiken omdirigeras fredagen den 10.10.2025 kl. 18.006.10.2025 16:03:00 EEST | Pressmeddelande
Ylänteentie (väg 14111) i Tavastehus stängs för trafik medan Ylänteen myllysilta repareras. Under arbetet dirigeras trafiken till en omväg.
Ylänteen myllysiltaa Hämeenlinnassa korjataan, liikenne kiertotielle perjantaina 10.10.2025 klo 18.006.10.2025 16:03:00 EEST | Tiedote
Ylänteentie (tie 14111) Hämeenlinnassa katkaistaan liikenteeltä Ylänteen myllysillan korjauksen ajaksi. Työn ajaksi liikenne ohjataan kiertotielle.
I Helsingfors stängs Nordsjö vägtunnel för trafik 6.–9.10. på grund av testing av reservrutt30.9.2025 09:54:00 EEST | Pressmeddelande
Nordsjö tunnel vid Nordsjö Hamnväg (lv 103) i Helsingfors stängs för trafik från 6 till 9 oktober kl. 22.00–22.00. Stängningen sker för att testa tunnelns reservrutt.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme