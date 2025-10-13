Uudenmaan ELY-keskus

Espoossa Kehä II:n Hiidenkallion tunneli suljetaan liikenteeltä yhdeksi yöksi 15.– 16.10.2025

13.10.2025 15:22:00 EEST | Uudenmaan ELY-keskus | Tiedote

Jaa

Kehä II:lla sijaitseva Hiidenkallion tunneli suljetaan keskiviikon ja torstain väliseksi yöksi 15.–16.10. klo 22.00–05.00.

Kartta Hiidenkallion tunnelin varareitistä. Suljetut tieosuudet merkitty punaisella ja kiertotieosuudet vihreällä.
Hiidenkallion tunnelin varareitti.

Tunneli suljetaan kunnossapito- ja huoltotöitä varten ja se avataan liikenteelle heti töiden päätyttyä. 

Oheisessa kartassa tunnelin varareitti vihreällä ja suljetut reitit punaisella. 

Avainsanat

hiidenkallion tunnelitunnelin sulkuespoo

Yhteyshenkilöt

Liikenteen asiakaspalvelu, puh 0295 020 600 (klo 9–15)

Kuvat

Kartta Hiidenkallion tunnelin varareitistä. Suljetut tieosuudet merkitty punaisella ja kiertotieosuudet vihreällä.
Hiidenkallion tunnelin varareitti.
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Logo.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Uudenmaan ELY-keskus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye