MTV Katsomon tavoittavuus on kasvanut syksyllä viikko viikolta – tavoitti syyskuussa 1,9 miljoonaa suomalaista
Suomen johtava kaupallinen tv- ja suoratoistopalveluyhtiö MTV Oy panostaa entisestään MTV Katsomo -suoratoistopalveluun sekä MTV:n aseman ylläpitoon Suomen johtavana kaupallisena Total TV -talona. MTV Katsomon kasvua vauhditti syyskuussa monipuolinen ohjelmisto – MTV:n rakastetuista ohjelmasuosikeista uusiin viihdeohjelmalanseerauksiin.
Viime vuodet MTV on panostanut MTV Katsomon uudistamiseen, kehittämiseen ja kasvattamiseen aina sisältöstrategiasta ohjelmahankintoihin ja ohjelmamarkkinoinnista asiakasviestintään. Kehittämistyöstä hyötyvät sekä MTV:n katsojat että mainostajat. MTV:n kaikki sisällöt yhteen koostava MTV Katsomo -suoratoistopalvelu täytti juuri kaksi vuotta.
Nyt syksyllä MTV Katsomon tavoittavuus on kasvanut viikko viikolta. Syyskuussa MTV Katsomon pariin löysi yli 1,9 miljoonaa suomalaista – lähes puoli miljoonaa enemmän (+33 %) kuin edellisvuonna syyskuussa. Kasvun ja menestyksekkäiden katselulukujen taustalla vaikuttaa MTV:n monipuolinen syksyn ohjelmisto. MTV:n katsotuimpien ohjelmien lista koostuu kestosuosikeista ja uutisista, mutta myös uudet viihdeohjelmat ovat löytäneet yleisönsä.
|
MTV:n syyskuun katsotuimmat ohjelmat 1.9.–8.10.
|
Ohjelma (paras jakso)
|
Keskikatsojamäärä
|
Tavoittavuus
|
Tanssii Tähtien Kanssa
|
1 086 000
|
1 619 000
|
Masked Singer Suomi
|
987 000
|
1 563 000
|
Alone Suomi
|
849 000
|
1 398 000
|
Maajussille morsian
|
811 000
|
1 085 000
|
Pirunpeli
|
748 000
|
1 336 000
|
Kymmenen Uutiset
|
711 000
|
842 000
|
Ensitreffit alttarilla
|
671 000
|
967 000
|
Salatut elämät
|
664 000
|
792 000
|
Suomen kaunein koti
|
612 000
|
969 000
|
Sunnuntailounas
|
608 000
|
948 000
Huomionarvoista on, että vuosia suomalaisten suosiota nauttineiden kestosuosikkien (esim. Tanssii Tähtien Kanssa, Maajussille morsian) lisäksi MTV:n katsotuimpien ohjelmien viiden kärkeen ovat ampaisseet ohjelmauutuudet Alone Suomi ja Pirunpeli, joiden katselusta huomattava osa kertyy MTV Katsomon kautta. MTV Katsomosta kulutetaan aktiivisesti myös Salatut elämät- ja Ensitreffit alttarilla -ohjelmia.
“Suomalaiset viettivät syyskuussa MTV:n sisältöjen parissa viisi tuntia viikossa (42,4 min/vrk) – MTV Katsomossa ja tv-kanavillamme sisältömme tavoittivat 86 % väestöstä eli 4,7 miljoonaa suomalaista. Tämä on hieno uutinen mainostajillemme ja meille. Nämä luvut kertovat, että sisältömme kiinnostavat ja että sisältöstrategiamme toimii. Erityisen iloisia olemme MTV Katsomon hienosta kasvusta, sillä tavoitteemme on, että MTV Katsomo on koko Suomen kokoinen katsomo. Ohjelmistostamme löytyy monipuolisesti katsottavaa, ja loppusyksyä kohti mentäessä on vielä uutuuksiakin luvassa”, kiteyttää MTV:n sisältö- ja kanavajohtaja Iina Eloranta.
Lähteet:
Finnpanel TotalTV-mittaus, katselu TV-kanavilta ja MTV Katsomosta kaikilta ruuduilta yhteismitallisesti 1.9.–8.10.2025. Keskikatsojamäärä = kaikki katselu jaettuna ohjelman kestolla. Tavoittavuus = katsonut väh. 1 minuutin yhtäjaksoisesti.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Iina Eloranta, VP, Content, Channels & Digital Consumption
050 408 4188
iina.eloranta@mtv.fi
Taina Mecklin, Research Director
040 504 0814
taina.mecklin@mtv.fi
Kuvat
Linkit
Lisätietoa julkaisijasta
MTV Oy on Suomen johtava kaupallinen tv-yhtiö ja videosisältöjen talo: ilmiöiden, puheenaiheiden ja tähtien koti. MTV:n mediaperheeseen kuuluvat MTV Katsomo -suoratoistopalvelu, maksuttomat tv-kanavat MTV3, MTV Sub ja MTV Ava, ajankohtaiset uutiset monikanavaisesti välittävä MTV Uutiset, MTV Urheilu sekä MTV:n maksu-tv-kanavat. MTV on osa Schibstediä – yhtä Pohjoismaiden johtavista mediayhtiöistä. MTVyritys.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta MTV Oy
Tervetuloa Poutaniemeen! Onnelan uusi kausi MTV:llä ke 12.11. alkaen13.10.2025 12:00:00 EEST | Tiedote
Porvoon Poutaniemessä teeskennellään hampaat irvessä, että kaikki on hyvin, vaikka idyllisen perhe-elämän taakse kätkeytyy mehukas ihmissuhdevääntö. MTV:n rakastettu draamakomedia Onnela jatkuu uusilla kuudennen kauden jaksoilla MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.
Yhden lomailijan paratiisi on toisen lomapainajainen – MTV:n Lomalle lompsis vie tavalliset suomalaiset testaamaan matkoja la 15.11. alkaen10.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Neljä erilaista porukkaa – lukematon määrä mielipiteitä! MTV:n Lomalle lompsis -matkailusarjassa lompsautetaan kahdeksaan erilaiseen lomakohteeseen. Matkailua, naurua ja silmienpyörittelyä on luvassa joka jaksossa!
MTV:n muutosneuvottelut ovat päättyneet8.10.2025 09:45:00 EEST | Tiedote
MTV Oy tiedotti muutosneuvotteluista 8.9.2025. Muutosneuvottelut käynnistettiin taloudellisista, tuotannollisista sekä toimintojen uudelleenorganisoimistarpeesta johtuvista syistä. Muutosneuvottelujen keskeinen tavoite oli edistää MTV:n strategian toteutumisen vauhdittamista, uudistumista, digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen keskittymistä ja kustannustehokkuuden parantamista. Tavoitteena on tehdä MTV:stä pitkäjänteisesti kestävä ja kannattava mediatalo. Alun perin MTV:n neuvotteluesityksessä henkilöstön vähennystarve oli 45. Alkuperäistä vähennystarvetta saatiin neuvotteluiden myötä pienennettyä löytämällä henkilöstön kanssa hyviä vaihtoehtoisia ratkaisuehdotuksia. Muutosneuvotteluiden jälkeen henkilöstön lopullinen vähennystarve on 35, joka voi muuttua vielä, ellei tarjottuja uusia työtehtäviä oteta vastaan. Muutokset MTV:n liiketoiminnassa MTV panostaa entisestään MTV Katsomo -suoratoistopalveluun sekä MTV:n aseman ylläpitoon Suomen johtavana kaupallisena Total TV -talona. Yhti
MTV:n lokakuun kärkitärpit: Kämppikset, Solsidan, menestyselokuva Ei koskaan yksin, La Ligassa El Clasico, Keski-Euroopan MM-ralli15.9.2025 15:20:00 EEST | Tiedote
MTV:n hulvaton sukupolvikomedia Kämppikset jatkuu toisen kauden jaksoilla. Lisää hersyvää komediaa tarjoilee ruotsalaisen Solsidanin odotettu uusi kausi. Syksyn elokuvailloissa katsotaan Klaus Härön menestyselokuvaa Ei koskaan yksin, musadokkaria Becoming Led Zeppelin ja tuoretta ranskalaisleffaa Kaikki alkoi äidistäni. Täydessä vauhdissa oleva urheilusyksy tarjoilee mm. Liigassa Tampereen paikalliskamppailun, jalkapallossa El Clasicon ja Mestarien liigaa, kauden kolmanneksi viimeisen MM-rallin sekä MTV:n NHL-kauden avauksen. MTV:n kärkitärpit kokoaa yhteen pakettiin kuukauden kiinnostavimmat julkaisut sekä MTV Katsomosta että MTV:n kanavilta. Syyskuun tärppeihin pääset tästä.
MTV3-kanava seuraa Mestarien liigan avausviikkoa – suora lähetys to 18.9.15.9.2025 10:45:00 EEST | Tiedote
Euroopan kovimmat jalkapalloseurat ja suurimmat supertähdet kohtaavat jälleen, kun Mestarien liigan uusi kausi käynnistyy tiistaina 16.9. MTV Katsomo esittää suorana kaikki ottelut aina mestaruusjuhliin saakka. Kauteen virittäydytään myös MTV3-kanavalla, jossa nähdään suora kierrosseurantastudio torstaina 18.9.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme