MTV Katsomon tavoittavuus on kasvanut syksyllä viikko viikolta – tavoitti syyskuussa 1,9 miljoonaa suomalaista

Viime vuodet MTV on panostanut MTV Katsomon uudistamiseen, kehittämiseen ja kasvattamiseen aina sisältöstrategiasta ohjelmahankintoihin ja ohjelmamarkkinoinnista asiakasviestintään. Kehittämistyöstä hyötyvät sekä MTV:n katsojat että mainostajat. MTV:n kaikki sisällöt yhteen koostava MTV Katsomo -suoratoistopalvelu täytti juuri kaksi vuotta.

Nyt syksyllä MTV Katsomon tavoittavuus on kasvanut viikko viikolta. Syyskuussa MTV Katsomon pariin löysi yli 1,9 miljoonaa suomalaista – lähes puoli miljoonaa enemmän (+33 %) kuin edellisvuonna syyskuussa. Kasvun ja menestyksekkäiden katselulukujen taustalla vaikuttaa MTV:n monipuolinen syksyn ohjelmisto. MTV:n katsotuimpien ohjelmien lista koostuu kestosuosikeista ja uutisista, mutta myös uudet viihdeohjelmat ovat löytäneet yleisönsä.

MTV:n syyskuun katsotuimmat ohjelmat 1.9.–8.10.

keskikatsojamäärän mukaan (koko väestö 3+ vuotiaat) Ohjelma (paras jakso) Keskikatsojamäärä Tavoittavuus Tanssii Tähtien Kanssa 1 086 000 1 619 000 Masked Singer Suomi 987 000 1 563 000 Alone Suomi 849 000 1 398 000 Maajussille morsian 811 000 1 085 000 Pirunpeli 748 000 1 336 000 Kymmenen Uutiset 711 000 842 000 Ensitreffit alttarilla 671 000 967 000 Salatut elämät 664 000 792 000 Suomen kaunein koti 612 000 969 000 Sunnuntailounas 608 000 948 000

Huomionarvoista on, että vuosia suomalaisten suosiota nauttineiden kestosuosikkien (esim. Tanssii Tähtien Kanssa, Maajussille morsian) lisäksi MTV:n katsotuimpien ohjelmien viiden kärkeen ovat ampaisseet ohjelmauutuudet Alone Suomi ja Pirunpeli, joiden katselusta huomattava osa kertyy MTV Katsomon kautta. MTV Katsomosta kulutetaan aktiivisesti myös Salatut elämät- ja Ensitreffit alttarilla -ohjelmia.

“Suomalaiset viettivät syyskuussa MTV:n sisältöjen parissa viisi tuntia viikossa (42,4 min/vrk) – MTV Katsomossa ja tv-kanavillamme sisältömme tavoittivat 86 % väestöstä eli 4,7 miljoonaa suomalaista. Tämä on hieno uutinen mainostajillemme ja meille. Nämä luvut kertovat, että sisältömme kiinnostavat ja että sisältöstrategiamme toimii. Erityisen iloisia olemme MTV Katsomon hienosta kasvusta, sillä tavoitteemme on, että MTV Katsomo on koko Suomen kokoinen katsomo. Ohjelmistostamme löytyy monipuolisesti katsottavaa, ja loppusyksyä kohti mentäessä on vielä uutuuksiakin luvassa”, kiteyttää MTV:n sisältö- ja kanavajohtaja Iina Eloranta.

Lähteet:

Finnpanel TotalTV-mittaus, katselu TV-kanavilta ja MTV Katsomosta kaikilta ruuduilta yhteismitallisesti 1.9.–8.10.2025. Keskikatsojamäärä = kaikki katselu jaettuna ohjelman kestolla. Tavoittavuus = katsonut väh. 1 minuutin yhtäjaksoisesti.