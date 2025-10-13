Susi repi ajokoiran Nurmeksessa

Beagle ennätti ajaa jänistä perjantaiaamuna reilun puolen tunnin ajan.

– Olin noin 200 metrin päässä, kun kuulin koiran hädän. Huusin kovasti ja silloin susi ilmeisesti päästi koirasta irti. Koira pakeni, mutta susi iski uudelleen, Tanen isäntä kertoo.

Susi hyökkäsi hyvin peitteisessä maastossa, alueella, jossa niitä ei ole tämän syksyn aikana aiemmin nähty.

– Olin käynyt tuolla alueella koko syksyn ajan, eikä sieltä ollut havaintoja susista.

Tane ei menehtynyt heti saamiinsa puremiin. Sillä oli niin pahoja haavoja päässä, selässä ja takaosassa, että isäntä kiirehti sen heti eläinlääkärille. Eläinlääkäri totesi beaglen vammat niin vakaviksi, että koira päätettiin lopettaa. Tapahtumapaikalla käyneet petoyhdyshenkilö ja maaseutusihteeri arvioivat koiran kimpussa olleen kaksi sutta.

Lemmenlaakson Tane oli beagle parhaassa iässään. Haku ja ajo alkoivat sujua jo siihen malliin, että sen omistaja suunnitteli aloittavansa koekäynnit tänä syksynä.

– Tane oli sitkeä ajuri ja hyvä kotikoira. Se oli kaikkien kaveri ja lastenlasten lemmikki. Näyttelyissä ennätimme käydä kahdesti ihan hyvällä menestyksellä.

Koirattomaksi jäänyt isäntä pohtii uuden beaglen hankkimista. Pennun löytäminen tähän aikaan vuodesta ei vain ole helppo homma. Toki Nurmeksen susitilannekin arveluttaa.

– Ilmeisesti suurin osa Pohjois-Karjalan susista on täällä Nurmeksessa. Tietääkseni susia on yli 20 Nurmeksen alueella, useampi laumakin.

Kyseessä on 15. koiriin kohdistunut susihyökkäys, josta Metsästäjäliitto uutisoi tällä jahtikaudella. Uutiset on koottu oheiselle kartalle.

Metsästäjäliitto: susien esitetty viitearvo kohtuuton



Maa- ja metsätalousministeriö linjasi 10.10.2025 susikannan suojelun viitearvoksi, että susia tulee olla Suomessa vähintään 273. Metsästäjäliiton mielestä se on liian paljon, sillä Ruotsissa viitearvo on 170.

Tieteilijöiden mukaan Ruotsin kannan geneettisen elinvoimaisuuden varmistamiseen riittää, että maahan tulee vähintään yksi susi joka kolmas vuosi. Suomeen susia tulee Venäjältä kymmenittäin joka vuosi, mitä ilmentää mm. poronhoitoalueella poistettujen susien alkuperä.

– Ei ole mitenkään perusteltavissa, että Suomen viitearvo on 103 sutta eli 60 prosenttia suurempi kuin Ruotsissa, kritisoi Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola.