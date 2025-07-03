Ahola Group ja Donut Lab mullistavat kestävän ja älykkään tavaraliikenteen – Cova Power tuo markkinoille maailman ensimmäisen sähköistetyn älyperävaunun muunnossarjan

Suomalaiset sähköisen liikenteen edelläkävijät Ahola Group ja Donut Lab ovat yhdistäneet osaamisensa ja perustaneet Cova Powerin, joka on uuden ajan sähköisen tavaraliikenteen yritys. Cova Power mullistaa kestävän tavaraliikenteen tuomalla markkinoille maailman ensimmäisen sarjatuotantoon tarkoitetun sähköistetyn älyperävaunun muunnossarjan.

Cova Power hyödyntää Donut Labin innovatiivista ja kokonaisvaltaista teknologia-alustaa raskaan tavaraliikenteen älyperävaunujen muuntamiseen. Yksi Donut-alustan pääkomponenteista on maailmalla suurta kiinnostusta herättänyt, renkaaseen integroitu donitsimoottori. Teknologia otetaan aluksi käyttöön Aholan omassa laajassa verkostossa, joka toimii Suomessa, Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Tämän jälkeen älyperävaunuteknologia tulee maailmanlaajuisesti saataville. Muunnossarjan tuotantolaitos sijaitsee Virossa.

Cova Powerin perävaunuissa hyödynnetään Donut Labin uusinta C-moottoriperhettä, joka on erittäin kompakti, kevyt ja tehokas. Tämä vähentää vetoauton tarvitsemaa vetovoimaa, pienentää päästöjä ja alentaa raskaiden perävaunukuormien kuljetuskustannuksia. Yhtiöt kertovat Cova Power -perävaunujen tuottavan asiakkaalle jopa 54 prosentin polttoainesäästöt, mikä tarkoittaa vuositasolla miljoonien eurojen säästöjä kustannuksiin*.

“Yksi Cova Powerin teknologian eduista on sen tekninen yksinkertaisuus. Järjestelmä on helppo jälkiasentaa mihin tahansa sopivan kokoiseen perävaunuun, ja kohtuullinen investointi yksikköä kohden tuo nopeasti merkittäviä kustannussäästöjä”, Donut Labin perustaja ja toimitusjohtaja Marko Lehtimäki sanoo.

Merkittäviä säästöjä kustannuksiin ja päästöihin

Cova Power tarjoaa ratkaisun tavaraliikenteen kahteen suureen haasteeseen: polttoainekustannuksiin ja päästöihin. Oulun yliopiston kanssa toteutettujen simulaatiokokeiden mukaan yhtiön teknologiaa hyödyntämällä dieselin kulutusta on mahdollista vähentää jopa 54 prosenttia ja kokonaisenergiankulutusta jopa 30 prosenttia.

“Cova Powerin avulla kuka tahansa alan toimija voi muuttaa olemassa olevan kaluston vähäpäästöiseksi – yksinkertaisesti ja edullisesti. Uuden teknologiamme mahdollistamat kestävän kehityksen, päästöjen, turvallisuuden ja yleisen tehokkuuden parannukset ovat ennennäkemättömiä tavaraliikenteen toimialalla”, Lehtimäki jatkaa.

“Kuljetusalalla on pitkään kamppailtu kannattavuuden, kustannusten, tehokkuuden ja ympäristötekijöiden tasapainon kanssa. Ahola on vastannut tähän haasteeseen tutkimalla, investoimalla ja pilotoimalla aktiivisesti uusia teknologioita ja ratkaisuja vuosikymmenten ajan. Tehdyt toimenpiteet johtivat siihen, että saavutimme tieliikenteen päästövähennysten EU2030-tavoitteen jo vuonna 2019. Jatkamme työtämme kestävän kehityksen edelläkävijänä uusien vaihtoehtoisten polttoaineratkaisujen, sähköistettyjen kuorma-autojen ja ensimmäisen sähköisen perävaunun parissa. Tuomme vuosikymmenten mittaisen kehitystyön lopputuloksen markkinoille nyt Cova Powerin kautta”, Oy Ahola Invest Ab:n hallituksen puheenjohtaja Hans Ahola summaa.

Cova Powerin teknologisten ratkaisujen mahdollistamat edut on todistettu Oulun yliopiston laatimissa testiolosuhteissa. Etuihin lukeutuvat huomattavan polttoainetehokkuuden ja pienemmän energiankulutuksen lisäksi muun muassa:

Parempi ajoneuvon hallinta ja turvallisuus: vetävät akselit parantavat ajoneuvon hallittavuutta ja turvallisuutta erityisesti haastavissa olosuhteissa, kuten jäällä, kovassa tuulessa tai jyrkissä mäissä

Merkittävät säästöt energiankulutuksessa hyödyttävät sekä ympäristöä että liiketoimintaa

Käytössä olevat perävaunut on helppo muuntaa sähköiseksi Cova Powerin ratkaisujen avulla

Suhteellisen alhaiset kustannukset ja välittömästi realisoituvat säästöt takaavat nopean investoinnin takaisinmaksun.

“Oulun yliopistossa tehdyt simulaatiot vahvistavat Cova Powerin teknologian potentiaalin. Erityisesti polttoainesäästöt yhdistettynä alhaisiin investointikustannuksiin sekä parantunut ajoneuvon hallinta ja ajoturvallisuus haastavissa olosuhteissa ovat merkittäviä edistysaskeleita alalle. Tämä vie logistiikkaa kohti tehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää tulevaisuutta”, toteaa Oulun Yliopiston Auto- ja työkonetekniikan professori Juho Könnö.

Cova Powerin ensimmäinen toimiva yksikkö esitellään Las Vegasin CES-messuilla (Consumer Electronics Show) tammikuussa 2026.

*Perustuu yli tuhannen yksikön perävaunukalustoon.