Ahola Group ja Donut Lab mullistavat kestävän ja älykkään tavaraliikenteen – Cova Power tuo markkinoille maailman ensimmäisen sähköistetyn älyperävaunun muunnossarjan
Cova Powerin älyperävaunut tuovat todistetusti ennennäkemättömiä kustannussäästöjä sekä merkittäviä etuja ympäristölle, liikenneturvallisuudelle ja suorituskyvylle. Teknologia on mahdollista asentaa myös nykyiseen kalustoon, mikä minimoi lisäinvestointien ja ajoneuvovaraston tarpeen. Ensimmäiset perävaunukaluston muunnokset otetaan käyttöön aluksi Aholan omassa verkostossa, ja niissä hyödynnetään Donut Labin teknologia-alustaa sekä innovatiivisia donitsimoottoreita.
Suomalaiset sähköisen liikenteen edelläkävijät Ahola Group ja Donut Lab ovat yhdistäneet osaamisensa ja perustaneet Cova Powerin, joka on uuden ajan sähköisen tavaraliikenteen yritys. Cova Power mullistaa kestävän tavaraliikenteen tuomalla markkinoille maailman ensimmäisen sarjatuotantoon tarkoitetun sähköistetyn älyperävaunun muunnossarjan.
Cova Power hyödyntää Donut Labin innovatiivista ja kokonaisvaltaista teknologia-alustaa raskaan tavaraliikenteen älyperävaunujen muuntamiseen. Yksi Donut-alustan pääkomponenteista on maailmalla suurta kiinnostusta herättänyt, renkaaseen integroitu donitsimoottori. Teknologia otetaan aluksi käyttöön Aholan omassa laajassa verkostossa, joka toimii Suomessa, Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Tämän jälkeen älyperävaunuteknologia tulee maailmanlaajuisesti saataville. Muunnossarjan tuotantolaitos sijaitsee Virossa.
Cova Powerin perävaunuissa hyödynnetään Donut Labin uusinta C-moottoriperhettä, joka on erittäin kompakti, kevyt ja tehokas. Tämä vähentää vetoauton tarvitsemaa vetovoimaa, pienentää päästöjä ja alentaa raskaiden perävaunukuormien kuljetuskustannuksia. Yhtiöt kertovat Cova Power -perävaunujen tuottavan asiakkaalle jopa 54 prosentin polttoainesäästöt, mikä tarkoittaa vuositasolla miljoonien eurojen säästöjä kustannuksiin*.
“Yksi Cova Powerin teknologian eduista on sen tekninen yksinkertaisuus. Järjestelmä on helppo jälkiasentaa mihin tahansa sopivan kokoiseen perävaunuun, ja kohtuullinen investointi yksikköä kohden tuo nopeasti merkittäviä kustannussäästöjä”, Donut Labin perustaja ja toimitusjohtaja Marko Lehtimäki sanoo.
Merkittäviä säästöjä kustannuksiin ja päästöihin
Cova Power tarjoaa ratkaisun tavaraliikenteen kahteen suureen haasteeseen: polttoainekustannuksiin ja päästöihin. Oulun yliopiston kanssa toteutettujen simulaatiokokeiden mukaan yhtiön teknologiaa hyödyntämällä dieselin kulutusta on mahdollista vähentää jopa 54 prosenttia ja kokonaisenergiankulutusta jopa 30 prosenttia.
“Cova Powerin avulla kuka tahansa alan toimija voi muuttaa olemassa olevan kaluston vähäpäästöiseksi – yksinkertaisesti ja edullisesti. Uuden teknologiamme mahdollistamat kestävän kehityksen, päästöjen, turvallisuuden ja yleisen tehokkuuden parannukset ovat ennennäkemättömiä tavaraliikenteen toimialalla”, Lehtimäki jatkaa.
“Kuljetusalalla on pitkään kamppailtu kannattavuuden, kustannusten, tehokkuuden ja ympäristötekijöiden tasapainon kanssa. Ahola on vastannut tähän haasteeseen tutkimalla, investoimalla ja pilotoimalla aktiivisesti uusia teknologioita ja ratkaisuja vuosikymmenten ajan. Tehdyt toimenpiteet johtivat siihen, että saavutimme tieliikenteen päästövähennysten EU2030-tavoitteen jo vuonna 2019. Jatkamme työtämme kestävän kehityksen edelläkävijänä uusien vaihtoehtoisten polttoaineratkaisujen, sähköistettyjen kuorma-autojen ja ensimmäisen sähköisen perävaunun parissa. Tuomme vuosikymmenten mittaisen kehitystyön lopputuloksen markkinoille nyt Cova Powerin kautta”, Oy Ahola Invest Ab:n hallituksen puheenjohtaja Hans Ahola summaa.
Cova Powerin teknologisten ratkaisujen mahdollistamat edut on todistettu Oulun yliopiston laatimissa testiolosuhteissa. Etuihin lukeutuvat huomattavan polttoainetehokkuuden ja pienemmän energiankulutuksen lisäksi muun muassa:
-
Parempi ajoneuvon hallinta ja turvallisuus: vetävät akselit parantavat ajoneuvon hallittavuutta ja turvallisuutta erityisesti haastavissa olosuhteissa, kuten jäällä, kovassa tuulessa tai jyrkissä mäissä
-
Merkittävät säästöt energiankulutuksessa hyödyttävät sekä ympäristöä että liiketoimintaa
-
Käytössä olevat perävaunut on helppo muuntaa sähköiseksi Cova Powerin ratkaisujen avulla
-
Suhteellisen alhaiset kustannukset ja välittömästi realisoituvat säästöt takaavat nopean investoinnin takaisinmaksun.
“Oulun yliopistossa tehdyt simulaatiot vahvistavat Cova Powerin teknologian potentiaalin. Erityisesti polttoainesäästöt yhdistettynä alhaisiin investointikustannuksiin sekä parantunut ajoneuvon hallinta ja ajoturvallisuus haastavissa olosuhteissa ovat merkittäviä edistysaskeleita alalle. Tämä vie logistiikkaa kohti tehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää tulevaisuutta”, toteaa Oulun Yliopiston Auto- ja työkonetekniikan professori Juho Könnö.
Cova Powerin ensimmäinen toimiva yksikkö esitellään Las Vegasin CES-messuilla (Consumer Electronics Show) tammikuussa 2026.
*Perustuu yli tuhannen yksikön perävaunukalustoon.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
press@covapower.com
Linkit
Donut Lab
Donut Lab tarjoaa kaikki tarvittavat komponentit sähköajoneuvojen rakentamiseen ja mahdollistaa niiden käytön eri toimialoilla. Donut Platform -teknologia-alusta sisältää korkealaatuisen valikoiman yhteensopivia komponentteja, jotka tekevät sähköajoneuvojen valmistuksesta nopeaa ja kustannustehokasta. Yhtiön kehittämä donitsimoottori (Donut Motor) on maailman ensimmäinen renkaaseen integroitu moottori, joka yhdistää maksimaalisen väännön ja tehotiheyden kevytrakenteiseen muotoiluun, poistaen tarpeen perinteisille voimalinjaratkaisuille. Donut Labin järjestelmät soveltuvat ajoneuvoihin maalla, merellä ja ilmassa. Ne palvelevat erinomaisesti auto-, ilmailu-, robotiikka-, meri- ja puolustusteollisuutta.
Ahola Group
Ahola Group on yksi Pohjoismaiden johtavista kuljetusyrityksistä, jolla on yli 70 vuoden kokemus kaupasta ja logistiikasta. Yhtiön dynaaminen logistiikkakonsepti yhdistettynä pitkään toimialakokemukseen muodostavat vahvan perustan kasvulle myös Keski- ja Itä-Euroopan markkinoilla. Ahola Group tunnetaan joustavista ja asiakaslähtöisistä kuljetusratkaisuistaan, jotka perustuvat jatkuvaan kehitykseen ja teknologian hyödyntämiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Donut Lab
Donut Lab sijoittaa Nordic Nanoon – tavoitteena vauhdittaa yhtiöiden kansainvälistä kasvua ja vahvistaa teknologista yhteistyötä3.7.2025 07:30:00 EEST | Tiedote
Donut Labin ja Nordic Nanon strateginen yhteistyö vahvistaa suomalaisen innovaatio- ja teknologiaosaamisen asemaa kansainvälisessä ajoneuvoteollisuudessa.
Donut Lab – Developer of the World's Most Efficient Electric Motor – is setting its sights on the next phase of growth while welcoming former Nokia chairman and founder of F-Secure and WithSecure, Risto Siilasmaa, to its board25.2.2025 11:28:19 EET | Press release
Donut Lab, the developer of the world's most powerful electric motor family, achieved a significant milestone by raising a total of 15 million euros in funding last year. The company’s impressive launch and the subsequent influx of requests from hundreds of operators in the automotive industry worldwide are a testament to its potential. With a strong leadership team and a market ripe for disruption, the company is set to scale its business operations in key market areas.
Teknologiayhtiö Donut Lab vahvistaa osaajajoukkoaan: Risto Siilasmaa mukaan hallitukseen25.2.2025 09:15:00 EET | Tiedote
Maailman suorituskykyisimmän sähkömoottorin kehittänyt Donut Lab keräsi viime vuonna yhteensä 15 miljoonan euron rahoituspotin ja on nyt nimittänyt viimeisimmällä kierroksella ankkurisijoittajana toimineen Risto Siilasmaan yhtiön hallitukseen. Donut Lab lähtee valtavan kysynnän ja vahvan osaajajoukon saattelemana hakemaan kasvua kansainvälisiltä ajoneuvomarkkinoilta.
Donut Lab tuo lisää edistyksellistä teknologiaa sähköajoneuvojen kehitykseen yhteistyössä ohjelmistoyhtiö Qt:n kanssa10.1.2025 09:00:00 EET | Tiedote
Sähköisen liikenteen edelläkävijä Donut Lab kertoo CES-messuilla lisäävänsä Donut-alustaansa uusia teknologiaratkaisuja ja tekoäly-toimintoja, jotka yksinkertaistavat ja nopeuttavat ajoneuvojen kehitystyötä entisestään. Samaan aikaan yhtiö julkistaa yhteistyön ohjelmistoyritys Qt:n kanssa, jonka uusi palvelu integroidaan osaksi Donut-alustaa.
Donut Lab esittelee maailman suorituskykyisimmän sähkömoottoriperheen7.1.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Sähköajoneuvojen kehityksessä on saavutettu merkittävä edistysaskel: teknologiayhtiö Donut Lab esittelee uuden sukupolven sähkömoottoriperheen, joka tarjoaa ennennäkemätöntä suorituskykyä, kustannustehokkuutta sekä poistaa täysin voimansiirron tarpeen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme