Teemalähetys: Mistä saa apua, kun mieli ei voi hyvin? Entä jos läheinen käyttää päihteitä – mistä tukea?​

13.10.2025 16:23:07 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Tervetuloa etälähetykseen maanantaina 27.10. klo 17–18, jossa kerromme Pirkanmaan hyvinvointialueen mielenterveys- ja päihdepalveluista lapsille, nuorille ja aikuisille.​

Lähetyksessä kerrotaan mistä saa apua ja miten hoitoon hakeudutaan sekä millaisia palveluita on tarjolla eri elämäntilanteisiin. Lisäksi keskustellaan siitä, miten hoito etenee ja mitä se käytännössä tarkoittaa. ​

Etälähetyksessä asiantuntijat avaavat mielenterveys- ja päihdepalvelujen sisältöä selkeästi ja ymmärrettävästi. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille – tervetuloa mukaan.​

Etälähetys järjestetään Teamsin kautta. Liity etätilaisuuteen

Voit lähettää kysymyksiä etukäteen. Vastaamme niihin lähetyksessä tai verkkosivuillamme. Jos haluat varmistaa, että kysymykseesi ehditään vastata lähetyksessä, lähetä se viimeistään 23.10. mennessä. Kyselylomake

Tilaisuuden tallenne tekstitetään ja se on katsottavissa verkkosivuiltamme muutaman päivän päästä lähetyksestä. Samalla vastaamme verkkosivuillamme ennakkokysymyksiin.​

Teemalähetykset pirha.fi-sivustolla

