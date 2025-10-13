Teemalähetys: Mistä saa apua, kun mieli ei voi hyvin? Entä jos läheinen käyttää päihteitä – mistä tukea?
Tervetuloa etälähetykseen maanantaina 27.10. klo 17–18, jossa kerromme Pirkanmaan hyvinvointialueen mielenterveys- ja päihdepalveluista lapsille, nuorille ja aikuisille.
Lähetyksessä kerrotaan mistä saa apua ja miten hoitoon hakeudutaan sekä millaisia palveluita on tarjolla eri elämäntilanteisiin. Lisäksi keskustellaan siitä, miten hoito etenee ja mitä se käytännössä tarkoittaa.
Etälähetyksessä asiantuntijat avaavat mielenterveys- ja päihdepalvelujen sisältöä selkeästi ja ymmärrettävästi. Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille – tervetuloa mukaan.
Etälähetys järjestetään Teamsin kautta. Liity etätilaisuuteen
Voit lähettää kysymyksiä etukäteen. Vastaamme niihin lähetyksessä tai verkkosivuillamme. Jos haluat varmistaa, että kysymykseesi ehditään vastata lähetyksessä, lähetä se viimeistään 23.10. mennessä. Kyselylomake
Tilaisuuden tallenne tekstitetään ja se on katsottavissa verkkosivuiltamme muutaman päivän päästä lähetyksestä. Samalla vastaamme verkkosivuillamme ennakkokysymyksiin.
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan hyvinvointialue
Aluehallitus käynnisti sairaalapalvelujen yhteistoimintaneuvottelut13.10.2025 10:26:58 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti maanantaina käynnistää sairaalapalveluissa tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin perustuvat yhteistoimintaneuvottelut 20.10. Hallitus linjasi yksimielisesti, että kokonaissäästötarve tarkentuu vasta talousarvion käsittelyn jälkeen ja aluehallitus ottaa sen huomioon yhteistoimintaneuvotteluiden tuloksesta päättäessään.
Vesilahden lähiaseman asiakaspalvelupisteen aukioloajat muuttuvat13.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Vesilahden lähiaseman asiakaspalvelupiste palvelee maanantaista 20.10.2025 alkaen maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin kello 10–12.
Hyvinvointialueen oma kalustekierrätys pyörii tehokkaasti9.10.2025 14:27:53 EEST | Tiedote
Pirkanmaan hyvinvointialueella keväällä 2025 käynnistynyt kalustekierrätys osoitti tehokkuutensa heti alkumetreillä. Kierrätysvaraston kautta on kulkenut ensimmäisen puolen vuoden aikana jo lähes 600 kalustetta.
Aluehallitukselle esitetään sairaalapalveluja koskevia yhteistoimintaneuvotteluja8.10.2025 15:04:59 EEST | Tiedote
Työnantaja esittää, että sairaalapalvelujen palvelulinjalla aloitettaisiin tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin perustuvat yhteistoimintaneuvottelut 20.10.2025. Yhteistoiminnan tarkoituksena on kuulla henkilöstöä ja etsiä yhdessä keinoja kustannusten alentamiseksi. Esitystä neuvottelujen käynnistämisestä käsitellään ylimääräisessä aluehallituksen kokouksessa 13.10.2025.
Kroonisen munuaistaudin seulontapilotti Pirkanmaan hyvinvointialueella saavutti tavoitteensa8.10.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Seulontapilotti on merkittävä askel kroonisen munuaistaudin varhaisessa tunnistamisessa. Pilotin taustalla on vaikuttava yhteistyö perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä yksityisen ja julkisen sektorin välillä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme