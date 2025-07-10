Tutkimus: Suomalaisia huolestuttaa varkauden uhriksi joutuminen
Vakuutusedustaja Mysafetyn teettämän tuoreen tutkimuksen mukaan kaksi kolmesta suomalaisista (64 %) on joskus joutunut varkauden uhriksi. Selvityksen mukaan varkauden uhriksi joutuminen on todennäköisempää kaupungeissa kuin maalla. Lähes kolme varkaustapausta neljästä (72 %) tapahtuu kodin ulkopuolella.
Noin joka kolmas suomalainen on huolissaan tai erittäin huolissaan varkauden uhriksi joutumisesta. Naiset (33 %) ovat miehiä (27 %) hieman huolestuneempia. Pelko korostuu myös jokseenkin 55–64-vuotiaiden vastaajaryhmässä, jossa 37 prosenttia kertoo olevansa huolissaan.
– Pääkaupunkiseudulla eletään kuitenkin huolettomammin, sillä pääkaupunkiseutulaisista vain joka neljäs (25 %) pelkää varkauden uhriksi joutumista siitä huolimatta, että varkaus on todennäköisempää tällä alueella, Mysafetyn Suomen maajohtaja Johanna Abgottspon kertoo tutkimustuloksista.
Maksuvälineiden varkaus huolestuttaa eniten
Tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat eniten huolissaan maksuvälineiden varkaudesta. Joka toista vastaajaa (51 %) huolettaa maksukorttien tai käteisen varkaus ja kaksi viidestä (41 %) pelkää, että lompakko anastetaan. Seuraavaksi eniten huolestuttavat puhelimen (41 %), ajoneuvon (34 %) ja passin tai henkilökortin (28 %) menettäminen varkaalle.
– Puhelin toimii monelle käden jatkeena ja puhelimeen tallennetaan paljon tärkeitä asioita valokuvista ja viesteistä maksukorttien tietoihin. Se, että puhelin varastettaisiin, huolettaa erityisesti naisia (49 %) ja nuoria 18–24-vuotiaita (57 %). Puhelinta ei missään nimessä pidä jättää valvomatta ja puhelin on hyvä suojata salasanalla, biometrisellä sormitunnisteella tai kasvojen tunnistustoiminnolla, Abgottspon neuvoo.
Abgottspon pitää mielenkiintoista sitä, että suomalaiset eivät ole niinkään huolissaan polkupyörän joutumisesta varastetuksi, vaikka se on tilastollisesti kaikista eniten varastettu esine.
– Suomessa ilmoitetaan* vuosittain noin 20 000 polkupyörää ja polkupyörätarviketta varastetuksi. Vuonna 2024 tästä luvusta noin 14 000 oli polkupyöriä, noin 2 000 sähköpolkupyöriä ja noin 1 700 sähköpotkulautoja. Erityisesti sähköpolkupyörien varkaudet ovat kasvaneet räjähdysmäisesti. Myös pyöräkellarivarkaudet ovat lisääntyneet. Kuitenkin vain 14 prosenttia kyselyymme vastanneista on huolissaan polkupyöränsä varkaudesta, hän sanoo.
|Näitä esineitä suomalaiset pelkäävät eniten, että varastetaan:
|
Varkauksilta suojautuminen on A ja O
Ennakoivien toimenpiteiden kuten esineiden suojaamisen lisäksi suomalaiset vakuuttavat omaisuutensa varkauden varalta suhteellisen hyvin. Tutkimukseen vastanneista 59 prosentilla on kotivakuutus, joka kattaa myös varkaudet. Kuitenkin joka kymmenellä (10 %) ei ole varkautta kattavaa vakuutusta ja peräti joka viides (20 %) ei tiedä kattavatko heidän nykyiset vakuutuksensa myös varkaudet.
– Pääsääntöisesti kotivakuutukset kattavat myös varkaudet. Vakuutuksen ottajalle jää kuitenkin maksettavaksi omavastuu, jonka lisäksi vakuutusyhtiö vähentää maksettavasta korvauksesta esineen mahdollisen ikävähennyksen, Abgottspon kertoo.
Mysafetyn Varkausvakuutus korvaa varastetun omaisuuden ilman omavastuuta. Mikäli varastettu omaisuus kuuluu toisen vakuutuksen piiriin, vakuutus korvaa omaisuuden ikävähennyksen. Vakuutus on voimassa maailmanlaajuisesti ja korvaa myös esimerkiksi matkoilla varastetun omaisuuden.
Tietoa tutkimuksesta
Mysafetyn tilaaman tutkimuksen toteutti IRO Research Oy syyskuussa 2025. Kyselytutkimukseen osallistui 1 000 suomalaista, ja otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on maksimissaan n. + 3,2 %-yksikköä.
*Tilastokeskuksen tilasto ”Varkausrikoksissa varastetuksi ilmoitettu omaisuus, 2000–2024”.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johanna AbgottsponMaajohtajaMysafetyPuh:040 664 7410johanna.abgottspon@mysafety.fi
Mysafetyn missiona on tuoda turvaa ja mielenrauhaa niin yksityishenkilöiden kuin yritysten jokaiseen päivään. Yritys tarjoaa vakuutuspalveluita, jotka täydentävät tavallisia vakuutuksia ja antavat lisäturvaa tilanteisiin, joita tavallinen vakuutus ei kata. Mysafety on toiminut Suomessa vuodesta 2008 lähtien ja sen pääkonttori on Helsingin Vallilassa. Mysafety AB Suomen sivuliike on osa pohjoismaista Mysafety-konsernia, joka työllistää 80 henkilöä. Lisätietoja osoitteesta www.mysafety.fi.
