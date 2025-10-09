Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Kutsu toimittajatilaisuuteen: Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 17.10. klo 9–10

14.10.2025 09:38:35 EEST | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Kutsu

Tervetuloa etäyhteyksin järjestettävään toimittajatilaisuuteen perjantaina 17.10. klo 9–10 Suomen aikaa.

Kahvikuppi Euroopan parlamentin logolla, taustalla epätarkka kuva kahdesta henkilöstä.
Pressikahvit suomalaismeppien kanssa 17.10. © European Union 2012 - EP

Tilaisuudessa suomalaismepit kommentoivat Euroopan parlamentin lokakuun toisen täysistunnon aiheita ja vastaavat toimittajien ajankohtaisiin EU-kysymyksiin.

Tällä kertaa toimittajatilaisuuteen osallistuvat mepit Pekka Toveri (EPP, kok.), Maria Guzenina (S&D, sd.), Sebastian Tynkkynen (ECR, ps.), Katri Kulmuni (Renew, kesk.), Ville Niinistö (Greens/EFA, vihr.) ja Li Andersson (The Left, vas).

Lokakuun toisessa täysistunnossa mepit keskustelevat muuan muassa venäläisen energian tuonnin lopettamisesta, kellojen siirtämisestä, komission päätöksestä sakottaa Googlea sekä komission vuoden 2026 työohjelmasta. Mepit myös äänestävät uusista ajokorttisäädöksistä ja uusista säädöksistä mikromuovisaasteen vähentämiseksi. Lisäksi parlamentti keskustelee myös Euroopan ensimmäisestä vuotuisesta turvapaikka- ja maahanmuuttoraportista ja odotuksista lokakuun EU-huippukokoukselle.

Pyydämme toimittajia ilmoittautumaan tilaisuuteen viimeistään torstaina 16.10. klo 14 osoitteeseen ephelsinki@europarl.europa.eu. Lähetämme ilmoittautuneille linkin tilaisuuteen ja ohjeet kysymysten esittämistä varten.

