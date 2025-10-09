Kutsu toimittajatilaisuuteen: Etäpressikahvit suomalaismeppien kanssa perjantaina 17.10. klo 9–10

Ledamöterna avvisar misstroendeförslag mot EU-kommissionen 9.10.2025 14:46:52 EEST | Pressmeddelande

Vid två separata omröstningar på torsdagen avvisade parlamentet två missförtroendeförslag mot EU-kommissionen. Det första förslaget, som lades fram av gruppen Patrioter för Europa, avvisades med 179 röster för, 378 emot, och 37 nedlagda. Det andra förslaget, som lades fram av Vänstergruppen i Europaparlamentet, avvisades med 133 röster för, 383 emot, och 78 nedlagda. Omröstningarna föregicks av en plenardebatt med kommissionens ordförande Ursula von der Leyen som ägde rum måndagen den 6 oktober. Du kan se den här. Bakgrund Enligt parlamentets arbetsordning kan ett misstroendeförklaringsförslag mot kommissionen lämnas in till talmannen av en tiondel av parlamentets ledamöter, det vill säga för nuvarande 72 ledamöter. Omröstningen måste ske med namnupprop och kräver två tredjedelars majoritet av de avgivna rösterna, vilket motsvarar en majoritet av parlamentets ledamöter, för att antas. Mer information Resultat av omröstningen med namnupprop