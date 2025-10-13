Nais- ja tyttömaajoukkueiden superviikko on alkanut – katso suorana SalibandyTV:stä

On alkanut naisten ja tyttöjen maajoukkueiden superviikko! Tiistaista torstaihin nautitaan U17-tyttöjen Eerikkilän leirin keskinäisistä otteluista, ja viikonloppuna taistelevat Suomen naiset ja U19-naiset EFT-turnauksessa Churissa Sveitsissä.