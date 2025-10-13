Suomen Salibandyliitto ry

Nais- ja tyttömaajoukkueiden superviikko on alkanut – katso suorana SalibandyTV:stä

13.10.2025 16:16:50 EEST | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote

On alkanut naisten ja tyttöjen maajoukkueiden superviikko! Tiistaista torstaihin nautitaan U17-tyttöjen Eerikkilän leirin keskinäisistä otteluista, ja viikonloppuna taistelevat Suomen naiset ja U19-naiset EFT-turnauksessa Churissa Sveitsissä.

Niin U17-tyttöjen leiriottelut kuin EFT:kin nähdään SalibandyTV:ssä suorina lähetyksinä, ja EFT-otteluihin on luvassa myös suomenkielinen selostus. U17-tyttöjen lähetykset näkyvät maksuttomina. EFT-turnauksen yhden ottelun lähetyksen hinta on 6,90 euroa, ja kaikki striimattavat viisi Suomen ottelua yhteishintaan 14,90 euroa.

Huom! U19-naisten sunnuntain aamuottelu Ruotsi–Suomi pelataan eri areenalla kuin muu EFT-turnaus, ja siitä järjestäjät eivät tuota lainkaan lähetystä.

EFT-turnauksen tulospalvelu löytyy IFF:n sovelluksesta, joka on nähtävissä myös selaimella osoitteessa https://app.floorball.sport/ U17-leiriotteluiden tapahtumat pyörivät Salibandyliiton tulospalvelussa.

Katso Suomen joukkueiden kokoonpanot ja ennakkotunnelmat oheisista uutisista:

Suomen naiset Sveitsin EFT-turnaukseen valittu ja

Suomen U19-naisten joukkue nimetty EFT-turnaukseen – ottelut SalibandyTV:ssä ja

U17-tytöt kokoontuvat maajoukkueleirille Eerikkilään

Maajoukkueiden viikon ottelut:

U17-leiriottelut

Ti 14.10. klo 18.30
Ke 15.10. klo 15.30
To 16.10. klo 14.00

EFT-turnaus

Pe 17.10.
klo 11 Suomi–Tshekki (U19)
klo 14 Suomi–Tshekki (naiset)

La 18.10.
klo 13.30 Sveitsi–Suomi (U19)
klo 20 Sveitsi–Suomi (naiset)

Su 19.10.
klo 10.30 Ruotsi–Suomi (U19, ei lähetystä)
klo 11.30 Ruotsi–Suomi (naiset)

