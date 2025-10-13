Nais- ja tyttömaajoukkueiden superviikko on alkanut – katso suorana SalibandyTV:stä
On alkanut naisten ja tyttöjen maajoukkueiden superviikko! Tiistaista torstaihin nautitaan U17-tyttöjen Eerikkilän leirin keskinäisistä otteluista, ja viikonloppuna taistelevat Suomen naiset ja U19-naiset EFT-turnauksessa Churissa Sveitsissä.
Niin U17-tyttöjen leiriottelut kuin EFT:kin nähdään SalibandyTV:ssä suorina lähetyksinä, ja EFT-otteluihin on luvassa myös suomenkielinen selostus. U17-tyttöjen lähetykset näkyvät maksuttomina. EFT-turnauksen yhden ottelun lähetyksen hinta on 6,90 euroa, ja kaikki striimattavat viisi Suomen ottelua yhteishintaan 14,90 euroa.
Huom! U19-naisten sunnuntain aamuottelu Ruotsi–Suomi pelataan eri areenalla kuin muu EFT-turnaus, ja siitä järjestäjät eivät tuota lainkaan lähetystä.
EFT-turnauksen tulospalvelu löytyy IFF:n sovelluksesta, joka on nähtävissä myös selaimella osoitteessa https://app.floorball.sport/ U17-leiriotteluiden tapahtumat pyörivät Salibandyliiton tulospalvelussa.
Maajoukkueiden viikon ottelut:
U17-leiriottelut
Ti 14.10. klo 18.30
Ke 15.10. klo 15.30
To 16.10. klo 14.00
EFT-turnaus
Pe 17.10.
klo 11 Suomi–Tshekki (U19)
klo 14 Suomi–Tshekki (naiset)
La 18.10.
klo 13.30 Sveitsi–Suomi (U19)
klo 20 Sveitsi–Suomi (naiset)
Su 19.10.
klo 10.30 Ruotsi–Suomi (U19, ei lähetystä)
klo 11.30 Ruotsi–Suomi (naiset)
Yhteyshenkilöt
Jussi OjalaViestintäjohtajaPuh:040 777 4831jussi.ojala@salibandy.fi
