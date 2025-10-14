Garden Helsinki uudistuu – Jan Vapaavuori puheenjohtajaksi, uusia nimiä hallitukseen ja johtoon

Uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jan Vapaavuori, joka on toiminut aiemmin mm. Helsingin pormestarina sekä elinkeinoministerinä, ja on tunnettu kaupunkien elinvoimaisuuden vahvana edistäjänä.

Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Patrick Lapveteläinen, Lotta Backlund ja Ilkka Kortesluoma. Mandatumin hallituksen puheenjohtaja Lapveteläinen on kokenut sijoitus- ja rahoitusalan ammattilainen, joka toimi pitkään Sampo-konsernin sijoitusjohtajana. Milttonin brändistä ja yrityskulttuurista vastaavana johtajana työskentelevä Backlund puolestaan tuo hallitukseen vahvaa osaamista viestinnästä, mediasta ja strategisesta johtamisesta. Kortesluoma toimii tällä hetkellä HIFK:n toimitusjohtajana ja hänellä on yli vuosikymmenen kokemus kansainvälisestä areenaliiketoiminnasta toimittuaan mm. Philadelphia Flyersin myyntijohtajana.

Uudistuneessa hallituksessa jatkavat Kari Karvinen ja Gustaf Björnberg.

Operatiivinen organisaatio vahvistuu

Projektiyhtiön johdossa jatkaa Ilkka Kilpimaa, joka on ollut mukana Garden Helsinki -hankkeessa sen alkuvaiheista lähtien. Projektiyhtiön operatiivisena johtajana aloittaa Emilia Ottela, joka vastaa hankkeen päivittäisestä johtamisesta ja sen etenemisestä kohti toteutusta. Ottela on toiminut aiemmin liiketoimintajohtajana kansainvälisessä Golf GameBook -teknologiayhtiössä ja siirtyy hankkeeseen Suomen Olympiakomiteasta, jossa hän on vastannut hallinnosta, digitalisaatiosta ja datasta. Aiemmin tänä vuonna projektiyhtiöön liittyi Risto Seppo, joka vastaa hankkeen rakennuttamisesta. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus rakentamisesta ja rakennuttamisesta, ja hänen aiempiin merkittäviin projekteihinsa kuuluvat muun muassa Lippulaiva ja Iso Omena.

Garden Helsinki -hanke etenee tällä hetkellä määrätietoisesti. Hankkeella on vahva asemakaava, kustannustehokas ja sitova sopimus kiinteistökaupasta Helsingin kaupungin kanssa sekä kehitysvaiheen sopimus rakennusliike SRV:n kanssa. Aiemmin tänän vuonna valtio myönsi hankkeelle 35 miljoonan euron tuen.

Garden Helsinki tulee viemään moderneilla tiloillaan Suomen takaisin suurten tapahtumajärjestäjien joukkoon. Samalla se tulee keskeisellä sijainnillaan lisäämään Helsingin elävyyttä ja vetovoimaa. Garden Helsinki houkuttelee Suomeen kansainvälisiä artisteja ja viihdetuotantoja, sekä luo puitteet urheilun arvokilpailuille. Valmistuessaan Garden Helsinki on sekä kapaseetiltaan että teknologialtaan Pohjoismaiden johtava tapahtuma-areena - uusi koti niin urheilun arvokisoille kuin maailman suurimmille artisteille.

Garden Helsinki valmistautuu hankkeen seuraaviin toteutusvaiheisiin. Useita neuvotteluja on käynnissä, ja lisää uutisia on luvassa syksyn aikana.