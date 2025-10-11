Veikkaus Oy

Vain yksi täysosuma - Vakiosta 175 000 euroa Helsinkiin

13.10.2025 19:05:19 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

Lauantain Vakiosta löytyi yksi täysosuma. Nettipelaaja Helsingistä voitti ainoalla 13 oikein -tuloksella 175 000 euroa.

Vakion kierros oli lauantaina sen verran haastava, että täysosumia löytyi vain yksi kappale. Täysosuma löytyi helsinkiläisen nettipelaajan systeemistä, jolla hän voitti alavoittoineen 175 000 euron potin.

- Suuret onnittelut taitavalle ja onnekkaalle veikkaajalle Helsinkiin, Veikkauksen tuoteryhmäpäällikkö Miikka Nurmi iloitsee.

Veikkaus.fi:ssä pelannut voittaja saa voittonsa suoraan pankkitililleen.

Vuoden suurin voitto Vakiosta on 333 457 euroa. Voitto osui syyskuun lopussa Varkauden Neste Warkaudenportissa haravajärjestelmänsä pelanneelle asiakkaalle.

Tulokset
Lauantaivakio 11.10.

1. AFC Wimbledon – Port Vale 1–1 X 25 %
2. Stockport – Blackpool FC 1–0 1 68 %
3. Leyton Orient – Doncaster 4–0 1 44 %
4. Burton Albion – Bolton 3–0 1 16 %
5. Exeter – Reading FC 1–1 X 29 %
6. Wigan – Wycombe 0–1 2 30 %
7. Crawley T – Walsall FC 1–1 X 23 %
8. Chesterfield – Salford C 2–0 1 48 %
9. Grimsby T – Colchester 1–2 2 15 %
10. Tranmere – Barnet 0–2 2 43 %
11. Shrewsbury – Cambridge U 2–0 1 22 %
12. Gillingham FC – Cheltenham T 1–1 X 16 %
13. Fleetwood – Harrogate T 3–2 1 57 %

Voitonjako

13 oikein 1 kpl 175 000 euroa
12 oikein 25 kpl 2 308 euroa
11 oikein 298 kpl 134 euroa
10 oikein 2244 kpl 29 euroa

Vakiossa veikataan 6 – 18 kohteen voittajia varsinaisella peliajalla (1=kotivoitto, X=tasapeli tai 2=vierasvoitto) tai kahden taikka kolmen kilpailijan keskinäisen kilpailun tulosta taikka tulosvaihtoehdon toteutumista. Lauantaina Vakio 1:ssä on aina 13 kohdetta.

