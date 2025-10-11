Vain yksi täysosuma - Vakiosta 175 000 euroa Helsinkiin
Lauantain Vakiosta löytyi yksi täysosuma. Nettipelaaja Helsingistä voitti ainoalla 13 oikein -tuloksella 175 000 euroa.
Vakion kierros oli lauantaina sen verran haastava, että täysosumia löytyi vain yksi kappale. Täysosuma löytyi helsinkiläisen nettipelaajan systeemistä, jolla hän voitti alavoittoineen 175 000 euron potin.
- Suuret onnittelut taitavalle ja onnekkaalle veikkaajalle Helsinkiin, Veikkauksen tuoteryhmäpäällikkö Miikka Nurmi iloitsee.
Veikkaus.fi:ssä pelannut voittaja saa voittonsa suoraan pankkitililleen.
Vuoden suurin voitto Vakiosta on 333 457 euroa. Voitto osui syyskuun lopussa Varkauden Neste Warkaudenportissa haravajärjestelmänsä pelanneelle asiakkaalle.
Tulokset
Lauantaivakio 11.10.
|1.
|AFC Wimbledon – Port Vale
|1–1
|X
|25 %
|2.
|Stockport – Blackpool FC
|1–0
|1
|68 %
|3.
|Leyton Orient – Doncaster
|4–0
|1
|44 %
|4.
|Burton Albion – Bolton
|3–0
|1
|16 %
|5.
|Exeter – Reading FC
|1–1
|X
|29 %
|6.
|Wigan – Wycombe
|0–1
|2
|30 %
|7.
|Crawley T – Walsall FC
|1–1
|X
|23 %
|8.
|Chesterfield – Salford C
|2–0
|1
|48 %
|9.
|Grimsby T – Colchester
|1–2
|2
|15 %
|10.
|Tranmere – Barnet
|0–2
|2
|43 %
|11.
|Shrewsbury – Cambridge U
|2–0
|1
|22 %
|12.
|Gillingham FC – Cheltenham T
|1–1
|X
|16 %
|13.
|Fleetwood – Harrogate T
|3–2
|1
|57 %
Voitonjako
|13 oikein
|1 kpl
|175 000 euroa
|12 oikein
|25 kpl
|2 308 euroa
|11 oikein
|298 kpl
|134 euroa
|10 oikein
|2244 kpl
|29 euroa
Vakiossa veikataan 6 – 18 kohteen voittajia varsinaisella peliajalla (1=kotivoitto, X=tasapeli tai 2=vierasvoitto) tai kahden taikka kolmen kilpailijan keskinäisen kilpailun tulosta taikka tulosvaihtoehdon toteutumista. Lauantaina Vakio 1:ssä on aina 13 kohdetta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
www.veikkaus.fi/yritys
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
Loton miljoonan euron päävoitto pelattiin Kauhajoella11.10.2025 22:50:52 EEST | Tiedote
Lotossa löytyi kierroksella 41/2025 täysosuma. Onnekas voittaja kuittaa seitsemän oikein -rivillään miljoona euroa.
Eurojackpotin potti kohoaa 56 miljoonaan euroon10.10.2025 22:31:11 EEST | Tiedote
Eurojackpotin perjantai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Tiistain arvonnassa pelin potti kohoaa noin 56 miljoonaan euroon.
Vakion vuoden suurimman voiton saanut veikkaaja: ”Tapaan tehdä näitä haravajärjestelmiä”8.10.2025 13:44:26 EEST | Tiedote
Vuoden suurin Vakio-voitto osui syyskuun lopussa Varkauteen. Onnekas ja taitava vakioveikkaaja voitti kahdeksan euron lapullaan 333 457 euroa. Veikkaus pääsi onnittelemaan haravajärjestelmällä potin napannutta voittajaa puhelimitse.
Suomen kahdeksanneksi suurin Vikingloton päävoitto paljastui voittajalle huoltoasemalla8.10.2025 07:37:30 EEST | Tiedote
Kierroksella 39/2025 osui Vikingloton yli neljän miljoonan euron päävoitto Suomeen. Kyseessä oli pelin historian kahdeksanneksi suurin Suomeen osunut voitto. Onnekkaalle voittajalle miljoonavoitto paljastui paikan päällä voittopelin myyntipaikassa
Eurojackpotin potti kohoaa 46 miljoonaan euroon7.10.2025 22:30:01 EEST | Tiedote
Eurojackpotin tiistai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Perjantaina potissa on tarjolla noin 46 miljoonaa euroa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme