VAS Andersson: Yritysvastuu on lentämässä europarlamentissa romukoppaan

Andersson painottaa, miten JURI-valiokunta EPP-ryhmän johdolla käytännössä tekee tyhjäksi vuonna 2024 hyväksytyn yritysvastuudirektiivin, jonka ydinajatuksena on edellyttää yrityksiä estämään kielteisiä ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksia niiden koko toimitus-, tuotanto- ja jakeluketjuissa.

– Yritysvastuun rajaaminen vain yli 5000 työntekijän tai yli miljardin liikevaihdon yrityksiin rajoittaa vaikeuttaa merkittävästi vastuullisuuden vaatimista. Tiedämme myös, että pahimmat väärinkäytökset tapahtuvat alihankintaketjun loppupäässä – siksi huolellisuusvelvoitteen kaventaminen vain esimerkiksi omiin tytäryhtiöihin vesittää direktiivin ydinajatuksen täysin, Andersson sanoo.

Andersson tuo myös esille, miten siviilioikeudellisen vahingonkorvauskanteen poistaminen vaikeuttaa merkittävästi ihmisoikeusloukkausten uhreiksi joutuneiden mahdollisuutta hakea ja saada oikeutta, kun he eivät voi enää valtuuttaa kansalaisjärjestöä tai ammattiliittoa käymään oikeutta heidän puolestaan yritysten juristiarmeijoita vastaan.

Sosiaalisen vastuullisuuden lisäksi myös ilmastovaikutusten valvominen on ottamassa uusien heikennysten myötä takapakkia komission jo valmiiksi heikkoon esitykseen nähden.

– JURI:n esityksessä ajetaan myös heikennyksiä yritysvastuudirektiiviin kuuluviin ilmastosiirtymäsuunnitelmiin. Tämä on näköalatonta tilanteessa, jossa monet yritykset ovat jo ryhtyneet investoimaan ja toimimaan toiminnan ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Kun sääntely muuttuu narulla työntämiseksi, putoaa ilmastopolitiikalta pohja pois, Andersson sanoo.

Anderssonin puheenjohtama työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) on jo aiemmin Euroopan parlamentissa esittänyt koko Omnibus-esityksen hylkäämistä.