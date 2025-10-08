VAS Andersson: Yritysvastuu on lentämässä europarlamentissa romukoppaan
Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson on hyvin pettynyt Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunnan (JURI) tuoreeseen kantaan, joka romuttaa sekä yritysvastuudirektiivin (CSDDD) ja että kestävyysraportointidirektiivin (CSRD).
Andersson painottaa, miten JURI-valiokunta EPP-ryhmän johdolla käytännössä tekee tyhjäksi vuonna 2024 hyväksytyn yritysvastuudirektiivin, jonka ydinajatuksena on edellyttää yrityksiä estämään kielteisiä ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksia niiden koko toimitus-, tuotanto- ja jakeluketjuissa.
– Yritysvastuun rajaaminen vain yli 5000 työntekijän tai yli miljardin liikevaihdon yrityksiin rajoittaa vaikeuttaa merkittävästi vastuullisuuden vaatimista. Tiedämme myös, että pahimmat väärinkäytökset tapahtuvat alihankintaketjun loppupäässä – siksi huolellisuusvelvoitteen kaventaminen vain esimerkiksi omiin tytäryhtiöihin vesittää direktiivin ydinajatuksen täysin, Andersson sanoo.
Andersson tuo myös esille, miten siviilioikeudellisen vahingonkorvauskanteen poistaminen vaikeuttaa merkittävästi ihmisoikeusloukkausten uhreiksi joutuneiden mahdollisuutta hakea ja saada oikeutta, kun he eivät voi enää valtuuttaa kansalaisjärjestöä tai ammattiliittoa käymään oikeutta heidän puolestaan yritysten juristiarmeijoita vastaan.
Sosiaalisen vastuullisuuden lisäksi myös ilmastovaikutusten valvominen on ottamassa uusien heikennysten myötä takapakkia komission jo valmiiksi heikkoon esitykseen nähden.
– JURI:n esityksessä ajetaan myös heikennyksiä yritysvastuudirektiiviin kuuluviin ilmastosiirtymäsuunnitelmiin. Tämä on näköalatonta tilanteessa, jossa monet yritykset ovat jo ryhtyneet investoimaan ja toimimaan toiminnan ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Kun sääntely muuttuu narulla työntämiseksi, putoaa ilmastopolitiikalta pohja pois, Andersson sanoo.
Anderssonin puheenjohtama työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) on jo aiemmin Euroopan parlamentissa esittänyt koko Omnibus-esityksen hylkäämistä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Li AnderssonEuroparlamentaarikkoPuh:+358 40 508 8697li.andersson@ep.europa.euliandersson.fi
Aleksi KarppinenViestinnän erityisavustaja
MEP Li Anderssonin kabinetti
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissa
VAS Kyllönen: Suomi säästi miljoonia, kun EU-byrokratia ei rantautunut Saimaalle8.10.2025 11:29:48 EEST | Tiedote
Euroopan parlamentti hyväksyi eilen päivityksen sisävesiliikenteen tiedonhallintaa koskevaan RIS-direktiiviin. Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Merja Kyllönen vaikutti neuvotteluissa siihen, että direktiivin soveltamisalaa ei laajennettu Suomeen. Päätös säästää Suomelta miljoonien eurojen kustannukset tarpeettoman järjestelmän rakentamisesta.
VAS Andersson & Saramo Ukrainassa: Vahvan aseellisen tuen lisäksi myös ukrainalaista kansalaisyhteiskunta tulee nostaa.5.10.2025 14:58:58 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton europarlamentaarikot Li Andersson ja Jussi Saramo ovat palanneet Länsi-Ukrainasta Lvivin kaupungista osallistuttuaan pohjoismaalaisista ja saksalaisista europarlamentaarikoista ja kansanedustajista koostuvan delegaation kolme päivää kestäneelle matkalle.
VAS Mepit: Freedom Flotillan pysäytys on laiton – EU:n puututtava1.10.2025 21:47:05 EEST | Tiedote
Israelin sotilaat ovat juuri pysäyttäneet Gazaan matkanneen Freedom Flotilla -avustuslaivueen. Vasemmistoliiton europarlamentaarikot tuomitsevat tämän laittoman pysäytyksen ja vaativat EU:lta nopeita reaktioita.
Pohjoismaiset vasemmistomepit kirjeessään komissaareille ja pääministereille: kansalaistemme turvallisuus Freedom Flotillalla turvattava25.9.2025 15:38:26 EEST | Tiedote
Suomen, Ruotsin ja Tanskan vasemmistolaiset europarlamentaarikot lähettivät tänään 25. syyskuuta tiukkasanaisen kirjeen maittensa komissaareille ja pääministereille, jossa he vaativat vastuunkantoa pohjoismaalaisista kansalaisista, joiden turvallisuus on uhattuna Freedom Flotilla -laivoilla. He ehdottavat Frontexin hyödyntämistä laivueen suojelemiseksi.
Vasemmisto jätti epäluottamuslauseen Ursula von der Leyenille11.9.2025 12:24:23 EEST | Tiedote
Euroopan parlamentin vasemmistoryhmä The Left on juuri jättänyt epäluottamuslauseen Euroopan komissiolle ja sen puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille liittyen muun muassa komission kyvyttömyyteen toimia Gazan kansanmurhan pysäyttämiseksi. Kyseessä on ensimmäinen kerta koskaan, kun ryhmä jättää epäluottamuslauseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme