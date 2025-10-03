HVK ja MSB syventävät Suomen ja Ruotsin välistä huoltovarmuusyhteistyötä
Huoltovarmuuskeskus (HVK) ja Ruotsin MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) syventävät huoltovarmuusyhteistyötä maiden välillä. Uusi strateginen puitesopimus organisaatioiden välisestä yhteistyöstä vuosille 2026–2028 allekirjoitettiin 14.10. Göteborgissa.
"Ruotsilla ja Suomella on pitkä perinne tiiviistä yhteistyöstä huoltovarmuuden ja siviilipuolustuksen alalla. Uuden puitesopimuksen myötä otamme jälleen uuden askeleen kohti yhteistä suunnittelua ja toimintaa," toteavat puitesopimuksen allekirjoittaneet HVK:n toimitusjohtaja Janne Känkänen ja MSB:n pääjohtaja Mikael Frisell.
HVK ja MSB ovat tehneet yhteistyötä jo vuosien ajan Suomen ja Ruotsin välisen huoltovarmuusyhteistyön vahvistamiseksi. Uusi strateginen puitesopimus on seuraava askel yhteisen kriisinkestävyyden vahvistamisessa.
HVK huolehtii Suomessa yhdessä yrityselämän, kolmannen sektorin ja viranomaistahojen kanssa siitä, että myös kriisitilanteissa yhteiskunta toimii ja elämä jatkuu mahdollisimman häiriöttä. Ruotsissa huoltovarmuustyötä kehitetään parhaillaan voimakkaasti, ja MSB:llä on uusi rooli huoltovarmuuden kansallista koordinointia hoitavana viranomaisena.
Osana yhteistyötään HVK ja MSB ovat jo toteuttaneet mm. henkilöstövaihtoja.
"Yhdessä Ruotsin kanssa olemme vahvempia myös huoltovarmuuden osalta, ja uuden puitesopimuksen myötä pääsemme viemään yhteistyötä vielä konkreettisemmalle tasolle. Hyvä esimerkki tästä on jo käynnissä oleva henkilövaihto-ohjelma organisaatioidemme välillä," sanoo Janne Känkänen.
HVK:n ja MSB:n strateginen puitesopimus 2026–2028
HVK:n ja MSB:n välinen strateginen puitesopimus määrittelee yhteisen vision, tavoitteet ja painopistealueet vuosille 2026–2028.
Puitesopimuksessa sovitaan mm. seuraavaa:
- Kehitetään yhteistä huoltovarmuuden suunnittelua
- Luodaan mm. pilottiprojektien kautta edellytyksiä yhteisten huoltovarmuustoimenpiteiden toteutukseen
- Vahvistetaan yhdessä siviili- ja sotilaspuolen huoltovarmuusyhteistyötä ottaen huomioon EU:n ja Naton suunnitteluprosessit
- Kehitetään toimialakohtaista yhteistyötä, jossa HVK ja MSB toimivat kansallisina koordinoivina tahoina
