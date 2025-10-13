Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry kuuluu kokonaisuuteen
Erikoiskaupan liitto Etu ry
Frantsila lanseeraa uuden Herbalist-uutteiden sarjan – kasvien viisaus pipetissä
Frantsila tuo markkinoille uuden Herbalist-uutteiden sarjan, joka tekee luonnon kasvien hyvinvointivaikutuksista helposti saavutettavia ja arkikäyttöön soveltuvia. Sarjan neljä uutuutta – Puhdistu, Rentoudu, Sulattele ja Vahvista – ovat tiivistyksiä Frantsilan yli neljän vuosikymmenen yrttiosaamisesta ja kestävän herbalistisen ajattelun ytimestä.
“Halusimme tehdä herbalismista jotain, johon kuka tahansa voi tarttua helposti – vain muutama tippa vettä tai teekuppiin, ja kasvien luonnollinen elinvoima on mukana arjessa,” kertoo Frantsilan toimitusjohtaja Kimmo Tupala.
Kasvien viisaus nykypäivän muotoon
Uudet Herbalist-uutteet tarjoavat helpon tavan hyödyntää kasvien hoitavaa voimaa – muutama pipetillinen veteen, teehen, smoothieen tai mehuun.
Sarjan jokainen uute on suunniteltu tukemaan tiettyä hyvinvointialuetta:
-Puhdistu – nokkosen, siankärsämön, takiaisenjuuren ja voikukan yhdistelmä tukee aineenvaihduntaa ja elimistön puhdistumista.
-Rentoudu – kanerva, kauranverso, sitruunamelissa, humala ja valeriaana auttavat laskemaan kierroksia ja tukevat levollista unta.
-Sulattele – väinönputki, voikukanjuuri ja karhunputki edistävät ruoansulatusta ja helpottavat oloa runsaan aterian jälkeen.
-Vahvista – timjami, inkivääri, kaunopunahattu ja siankärsämö tukevat vastustuskykyä ja hengitysteiden hyvinvointia.
“Herbalismi on meille elämäntapa – tapa olla yhteydessä luontoon ja sen rytmiin. Haluamme, että kasvien viisaus on kaikkien ulottuvilla,” kuvailee Virpi Raipala-Cormier, Frantsilan perustaja.
Luonnonmukaisesti Frantsilan pelloilta
Frantsilan uutteet valmistetaan Hämeenkyrössä tilalla, jonka pellot ovat olleet luomuviljelyssä jo vuodesta 1977. Yrttien viljelyssä ja keruussa korostuvat vastuullisuus, monimuotoisuus ja kasvien luontaisen voiman säilyttäminen. Uuttamisprosessi on hellävarainen ja tehokas – se säilyttää kasvien värit, tuoksut ja vaikuttavat aineet luonnollisessa muodossaan.
“Frantsilan toiminnassa elää vahva suomalaisen fytoterapian ja kasvituntemuksen perinne, jota yritys on kehittänyt ja jakanut jo vuosikymmenten ajan. Herbalist-uutteet heijastavat hienosti koko terveystuotealan kehitystä – suuntaa, jossa perinteinen yrttiviisaus yhdistyy nykyaikaiseen tuotekehitykseen ja vastuullisiin arvoihin. Yhä useampi kuluttaja etsii hyvinvointia, joka perustuu luontoon, puhtauteen ja aitouteen – ja juuri näitä arvoja Frantsilan kaltaiset toimijat tuovat alalle esimerkillisesti,” sanoo Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.
Yhteyshenkilöt
Milja HeinonenmyyntipäällikköFrantsila OyPuh:0405351447milja.heinonen@frantsila.comfrantsila.com
Mika RönkköToiminnanjohtajaSuomen Terveystuotekauppiaiden LiittoPuh:+358 500 430 818mika.ronkko@terveystuotekauppa.fiwww.terveystuotekauppa.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry on valtakunnallinen luontaistuote- ja terveyskauppojen yhteistoimintajärjestö, jonka tavoitteena on parantaa luontaistuotealan erikoiskaupan toimintaedellytyksiä ja kannustaa kuluttajia terveellisiin elämäntapoihin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry
Ole Hyvä Luonnontuote – 20 vuotta ekologista edelläkävijyyttä13.10.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Kotimainen Ole Hyvä Luonnontuote Oy juhlii tänä vuonna 20-vuotista taivaltaan biohajoavien ekopesuaineiden ja -hygieniatuotteiden valmistajana.
Tutkimus: Lähes kaikki yli 55-vuotiaat ovat ostaneet ravintolisiä – vain puolet keskustelee niistä lääkärin kanssa10.10.2025 17:48:39 EEST | Tiedote
Yli 55-vuotiaiden ostopolkututkimus antoi mielenkiintoista tietoa suomalaisten terveystuotteiden käytöstä ja asenteista. Erikoiskaupan Liitto ETU ry:n ja Verianin laajan tutkimuksen mukaan lähes kaikki (89 %) yli 55-vuotiaista ovat joskus ostaneet ravintolisiä, mutta vain noin puolet on keskustellut niiden käytöstä lääkärin kanssa.
Uusi BioPro-terveyskauppa avasi ovensa Keravan Karuselliin – Annamari Peltonen toteutti pitkäaikaisen haaveensa9.10.2025 08:10:03 EEST | Tiedote
Keravalle avattiin syyskuun alussa uusi terveyskauppa, kun BioPro-ketju laajensi toimintaansa Kauppakeskus Karuselliin. Uuden myymälän kauppiaana toimii pitkän linjan luontaistuotealan ammattilainen, keravalainen Annamari Peltonen.
Frantsilan Tila astui uuteen aikakauteen – omistajanvaihdos toi mukanaan laajennetun hyvinvoinnin palveluvalikoiman3.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Hämeenkyrön Kyröspohjassa sijaitseva Frantsilan Hyvän Olon Keskus on aloittanut uuden luvun historiassaan. Tämän vuoden alussa se sai uuden nimen, Frantsilan Tila, sekä uuden vetäjän, Anna Karhu-Cormierin. Muutos näkyi kesän ja syksyn aikana konkreettisesti uudistuneiden verkkosivujen ja laajentuneen palveluvalikoiman kautta.
Suomi juhli Euroopan luonnonkosmetiikkagaalassa – kahmi ennätyksellisesti puolet pääpalkinnoista2.10.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Suomalainen luonnonkosmetiikka ja luontaistuotealan yritykset tekivät näyttävän läpimurron Pariisissa järjestetyssä European Natural Beauty Awards 2025 -gaalassa. Suomi sai puolet kaikista kilpailun pääpalkinnoista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme