Frantsila lanseeraa uuden Herbalist-uutteiden sarjan – kasvien viisaus pipetissä

14.10.2025 09:21:04 EEST | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry | Tiedote

Frantsila tuo markkinoille uuden Herbalist-uutteiden sarjan, joka tekee luonnon kasvien hyvinvointivaikutuksista helposti saavutettavia ja arkikäyttöön soveltuvia. Sarjan neljä uutuutta – Puhdistu, Rentoudu, Sulattele ja Vahvista – ovat tiivistyksiä Frantsilan yli neljän vuosikymmenen yrttiosaamisesta ja kestävän herbalistisen ajattelun ytimestä.

“Halusimme tehdä herbalismista jotain, johon kuka tahansa voi tarttua helposti – vain muutama tippa vettä tai teekuppiin, ja kasvien luonnollinen elinvoima on mukana arjessa,” kertoo Frantsilan toimitusjohtaja Kimmo Tupala.

Kasvien viisaus nykypäivän muotoon

Uudet Herbalist-uutteet tarjoavat helpon tavan hyödyntää kasvien hoitavaa voimaa – muutama pipetillinen veteen, teehen, smoothieen tai mehuun.

Sarjan jokainen uute on suunniteltu tukemaan tiettyä hyvinvointialuetta:

-Puhdistu – nokkosen, siankärsämön, takiaisenjuuren ja voikukan yhdistelmä tukee aineenvaihduntaa ja elimistön puhdistumista.

-Rentoudu – kanerva, kauranverso, sitruunamelissa, humala ja valeriaana auttavat laskemaan kierroksia ja tukevat levollista unta.

-Sulattele – väinönputki, voikukanjuuri ja karhunputki edistävät ruoansulatusta ja helpottavat oloa runsaan aterian jälkeen.

-Vahvista – timjami, inkivääri, kaunopunahattu ja siankärsämö tukevat vastustuskykyä ja hengitysteiden hyvinvointia.

“Herbalismi on meille elämäntapa – tapa olla yhteydessä luontoon ja sen rytmiin. Haluamme, että kasvien viisaus on kaikkien ulottuvilla,” kuvailee Virpi Raipala-Cormier, Frantsilan perustaja.

Luonnonmukaisesti Frantsilan pelloilta

Frantsilan uutteet valmistetaan Hämeenkyrössä tilalla, jonka pellot ovat olleet luomuviljelyssä jo vuodesta 1977. Yrttien viljelyssä ja keruussa korostuvat vastuullisuus, monimuotoisuus ja kasvien luontaisen voiman säilyttäminen. Uuttamisprosessi on hellävarainen ja tehokas – se säilyttää kasvien värit, tuoksut ja vaikuttavat aineet luonnollisessa muodossaan.

“Frantsilan toiminnassa elää vahva suomalaisen fytoterapian ja kasvituntemuksen perinne, jota yritys on kehittänyt ja jakanut jo vuosikymmenten ajan. Herbalist-uutteet heijastavat hienosti koko terveystuotealan kehitystä – suuntaa, jossa perinteinen yrttiviisaus yhdistyy nykyaikaiseen tuotekehitykseen ja vastuullisiin arvoihin. Yhä useampi kuluttaja etsii hyvinvointia, joka perustuu luontoon, puhtauteen ja aitouteen – ja juuri näitä arvoja Frantsilan kaltaiset toimijat tuovat alalle esimerkillisesti,” sanoo Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.

Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry on valtakunnallinen luontaistuote- ja terveyskauppojen yhteistoimintajärjestö, jonka tavoitteena on parantaa luontaistuotealan erikoiskaupan toimintaedellytyksiä ja kannustaa kuluttajia terveellisiin elämäntapoihin.

