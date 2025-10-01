Solita jatkaa kansainvälisesti arvostettuna Snowflake Elite -kumppanina

Snowflake Elite Partner -tason kumppanina Solita kuuluu Snowflaken korkeimman tason kumppaneihin maailmanlaajuisesti. Tunnustus myönnetään Snowflaken Data Cloud -alustan poikkeuksellisen syvällisen osaamisen, menestyksekkäiden asiakastöiden sekä sertifioitujen osaajien perusteella. Yhteistyö Snowflaken kanssa vahvistaa Solitan kykyä tukea asiakkaitaan data- ja tekoälyratkaisujen muutoshankkeissa eri toimialoilla.



Snowflaken AI Data Cloud -palvelua käyttää jo yli 12 000 asiakasta.

“Snowflake Elite -kumppanitaso on merkittävä tunnustus asiantuntijoidemme korkeatasoisesta osaamisesta sekä kyvystämme tuottaa lisäarvoa asiakkaillemme ympäri maailmaa. Yhdessä Snowflaken kanssa autamme yrityksiä hyödyntämään analytiikan ja tekoälyn mahdollisuuksia, sekä rakentamaan tulevaisuuden innovaatioita ja kasvua vauhdittavia, skaalautuvia ja turvallisia dataympäristöjä”, kertoo Solitan toimitusjohtaja Ossi Lindroos.



Solita palkittiin työstään Suomessa, Baltiassa ja Ruotsissa



Solita vastaanotti eilisiltana Snowflakelta myös kaksi huomattavaa palkintoa, kun yhtiö valittiin Snowflaken Vuoden Data Cloud -palvelukumppaniksi Suomessa ja Baltiassa (Data Cloud Services Partner of the Year 2025) sekä Vuoden Data Cloud -kasvukumppaniksi Ruotsissa (Data Cloud Growth Partner of the Year 2025). Solitalle on aiemmin myönnetty myös Vuoden Data Cloud kasvukumppani Pohjoismaissa -palkinto (Snowflake Nordic Data Cloud Growth Partner of the Year 2024) innovatiivisesta työstään dataohjautuvissa muutoshankkeissa, sekä kyvystään auttaa yrityksiä hyödyntämään dataa ja Snowflaken pilvipohjaisia palveluita tehokkaasti.



Parempaa yhteistyötä, enemmän asiakasarvoa

Solitalla on kokemusta ketteryyttä ja kustannustehokkuutta tuoneista dataratkaisuista useilla toimialoilla, kuten teollisuuden, kaupan sekä julkisen sektorin ja terveydenhuollon aloilta. Solitan laaja moniosaajayhteisö ja kokeneet, sertifioidut Snowflake-asiantuntijat auttavat asiakkaita vauhdittamaan datan hyödyntämistä, vähentämään turhaa monimutkaisuutta, sekä rakentamaan kehittyneitä ratkaisuja tukemaan tekoälyn ja analytiikan hyödyntämistä

“On hienoa myöntää Solitalle jälleen Snowflake Elite Service Partner -tunnustus. Solita on johdonmukaisesti osoittanut vahvaa asiantuntemusta ja sitoutumista auttaessaan asiakkaita uudistamaan tapoja, joilla he hyödyntävät dataa. Jatkamme yhdessä organisaatioiden tukemista, jotta ne voivat nopeuttaa datalähtöisiä innovaatioita sekä saavuttavaa Snowflaken avulla mitattavia liiketoimintahyötyjä”, kommentoi Snowflaken EMEA North -aluetta johtava Maria Wiss.

Solita sai ensimmäisen kansainvälisen Snowflake Elite Partner -tunnustuksen ensimmäisenä yhtiönä Pohjoismaissa, Belgiassa ja Virossa vuonna 2022. Solita ja Snowflake ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2017. Solitan asiakkaisiin kuuluvat muun muassa Ponsse, Readly, Ramirent, Nokian Renkaat, Fintraffic Raide, sekä Business Finland.

Dataratkaisuihin ja -hallintaan liittyvien palveluiden lisäksi Solitan tarjooma kattaa strategisen konsultoinnin, palvelumuotoilun, ohjelmistokehityksen, tekoäly- ja analytiikkaratkaisut sekä hallinnoidut pilvipalvelut. Yli 2 100 ammattilaista työllistävä Solita on jatkanut tasaista kasvuaan Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Virossa, Belgiassa, Puolassa, Sveitsissä, Saksassa ja Isossa-Britanniassa.