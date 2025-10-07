STTK:n hallitus: Kustannusten hillintä hyvinvointialueilla ohittanut kansalaisten palveluiden tarpeet

STTK:n hallituksen mielestä tärkeimmäksi tehtäväksi alueilla näyttää nousseen vain kustannusten hillitseminen.

– Useilla hyvinvointialueilla ympäri Suomen käydään parhaillaan yt-neuvotteluita, joista on jo seurannut ja seuraa satojen työntekijöiden irtisanomisia, toimintojen supistamisia ja yksiköiden alasajoja. Palveluiden saatavuus ja laatu ovat sivuosassa, puheenjohtaja Antti Palola pahoittelee.

STTK:n hallitus muistuttaa, että hyvinvointialueiden tärkein tehtävä on huolehtia suomalaisten terveydestä, hyvinvoinnista ja pelastuspalveluista – ei säästää ja tehostaa.

– Lähes koko uudistuksen ajan aikaa ja energiaa on käytetty erilaisiin tehostamistoimiin, jotka eivät silti ole antaneet varmuutta siitä, että sen jälkeen saataisiin alueille työrauha. Yt-menettelyt seuraavat toisiaan. On selvää, että nykyinen rahoitusmalli ei toimi, ja se on mietittävä kokonaan uusiksi. Vain siten voidaan edes jollain aikavälillä saada tasapaino toiminnan ja talouden välille ja sen myötä työrauha, Palola esittää.

Jatkuvan säästö-, leikkaus- ja tehostamisvimman keskellä kaikkien henkilöstöryhmien jaksaminen on koetuksella.

– Hyvän ja tarkoituksenmukaisen palvelun takaa eri tehtävissä toimivien ammattilaisten aukoton ketju. Nyt he eivät voi keskittyä työhönsä, sillä huomio pyörii vain rahan ympärillä. Henkilöstö uupuu, Palola toteaa.

Jatkuva rahasta ja säästötarpeista puhuminen on johtanut myös palvelua tarvitsevien luottamuksen hapertumiseen.

– Suomalaiset eivät enää luota siihen, että apua ja tukea saa, kun sitä tarvitsee. Ja kun jonot pitenevät, sen myötä kasvavat myös terveyserot väestöryhmien välillä.

Rahoitusmalli uudistettava

STTK esittää, että hyvinvointialueiden rahoitusmalli uudistetaan. Uudistamisella on kiire, sillä Suomi ikääntyy ja erilaisen hoidon ja tuen tarve kasvaa – myös muilla kuin vanhuksilla.

– Tällä hetkellä valtion rahoitus alueille on täysin riittämätön. Resurssit on mitoitettava hoidon ja hoivan tarpeen, ei säästötavoitteen perusteella, Palola vaatii.

Ahdinkoa lisäävät maan hallituksen tekemät leikkaukset sote-järjestöjen rahoitukseen.

– On vaikea ymmärtää, että hallitus ei leikkausvimmassaan näe yhteyttä kolmannen sektorin toimijoiden ja julkisten palvelutuottajien välillä. Järjestöihin kohdistuvat leikkaukset pahentavat sote-sektorin ahdinkoa entisestään, Palola sanoo.



