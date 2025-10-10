Muisti katoaa, rakkaus kantaa: Kaarina Peuraniemen koskettava teos sukupolvien tuesta
Mitä tapahtuu, kun läheisen muisti rapistuu? Kaarina Peuraniemen uutuuskirja ”Muistisairaan mummun muistissa” on koskettava teos sukupolvien välisestä tuesta ja rakkaudesta, joka kantaa läpi sairauden tuomien muutosten.
Teoksesta
Muistisairaan mummun muistissa seuraa Kerttua, Alzheimerin tautiin sairastuvaa mummua, ja hänen perhettään. Tarinaa keritään auki nuoren Artun näkökulmasta, joka aloittaa geronomian opinnot samalla kun kohtaa alan haasteet yllättäen omassa kodissaan.
Peuraniemi lähti kirjoittamaan kirjaa, koska koki, että hänellä oli sanottavaa toivon näkökulmasta vaikeidenkin elämäntilanteiden keskelle. Tarinan innoittajana oli kirjailijan oivallus siitä, miten muistisairaus koskettaa koko läheisten verkostoa, ja miten eri-ikäisillä on annettavaa toisilleen.
Kirjailijasta
Kaarina Peuraniemi on ammatiltaan opinto-ohjaaja ja kasvatustieteiden maisteri. Hänen intohimonsa on ihmisten välisen vuorovaikutuksen, ymmärryksen ja toisista välittämisen rakentaminen tekstiensä kautta.
Kirjan tiedot:
Nimi: Muistisairaan mummun muistissa
Kirjailija: Kaarina Peuraniemi
Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
Julkaisuvuosi: 2025
Sivumäärä: 165
ISBN: 9789527603178
Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan 15.10.2025
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Kaarina Peuraniemi, tekijä
+358407470829
peuraniemik@gmail.com
Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
+35825122172
info@calidriskustannus.fi
https://www.calidriskustannus.fi/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Santeri SandbergKustantajaCalidris Kustannus
Kirjailijalähtöinen kustantaja ja sananvapautta kannattava ammattitaitoinen kirjojen kustantaja
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Calidris Kustannus
Ihmisyyden säröjä tutkiva novellikokoelma: L. Kallosuo leikkii unen ja todellisuuden rajoilla10.10.2025 09:45:00 EEST | Tiedote
Sannaleena Lapinoja julkaisee odotetun novellikokoelmansa "L. Kallosuon kauhukertomukset". Teos on unenomainen, hiuskarvoja nostattava matka, joka sijoittuu todellisuuden ja tunne-elämän syvimpiin rajamaastoihin.
Joakim ja kadonneen lentotaidon arvoitus - lastenkirjauutuus3.10.2025 16:16:19 EEST | Tiedote
Esikoiskirjailija Seija Tauriaisen uusi satukirja ”Joakim ja kadonneen lentotaidon arvoitus” on lumoava seikkailu Kummamaahan. Kirja sopii erinomaisesti niin lapsen ja aikuisen yhteiseen lukuhetkeen ja syvällisten keskustelujen pohjaksi.
Uutuuskirja kokoaa yhteen vuosien Jokisen eväät2.10.2025 14:34:19 EEST | Tiedote
Mitä syntyy, kun paikallislehden sivuilla vuosien ajan julkaistut esseet kootaan yksien kansien väliin? Tuloksena on terävä, humoristinen ja elämänmakuinen kokoelma, joka tuo esiin suomalaisen arjen ja yhteiskunnan ilmiöt tavalla, joka saa lukijan nyökkäämään, hymyilemään ja joskus pysähtymään ajattelemaan.
Peliongelmaisen tiedemiehen tarina tulee kerrotuksi taitavasti hiotussa psykologisessa draamassa.1.10.2025 14:46:46 EEST | Tiedote
Risto Tuomisen uusi kirja "Täyskäsi" on psykologinen draama, joka tutkii peliriippuvuuden ja vallan vaikutuksia tiedemiehen elämään. Kirja tarjoilee oivaltavan ja tunnerikkaan lukukokemuksen, jossa uskottavat hahmot ja ympäristön kuvaukset tekevät tarinasta unohtumattoman. Julkaisija: Calidris Kustannus.
Psykologinen trilleri, Kieltämisen loppu on Suomen myydyimmän tietokirjailijan teos sankarittaren matkasta henkisen ja fyysisen väkivallan ja vallankäytön kahleista vapautumiseen vapaaottelun ja itsensä löytämisen kautta.16.9.2025 08:42:00 EEST | Tiedote
Angelika Bravuksen uusi romaani Kieltämisen loppu vie lukijan intensiiviseen tarinaan naisesta, joka taistelee irti manipuloivan ja väkivaltaisen suhteen varjosta. Psykologisen trillerin pääteemana on sukupolvelta toiselle siirrettyjen tuhoisien tunne- ja käytösmallien kahleista vapautuminen, ja matka kohti omaa voimaa, rohkeuden löytämistä ja itsenäisyyttä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme