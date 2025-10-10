Calidris Kustannus

Muisti katoaa, rakkaus kantaa: Kaarina Peuraniemen koskettava teos sukupolvien tuesta

15.10.2025 09:43:49 EEST | Calidris Kustannus | Tiedote

Mitä tapahtuu, kun läheisen muisti rapistuu? Kaarina Peuraniemen uutuuskirja ”Muistisairaan mummun muistissa” on koskettava teos sukupolvien välisestä tuesta ja rakkaudesta, joka kantaa läpi sairauden tuomien muutosten.

Kirja pureutuu kolmen sukupolven kokemuksiin muistisairauden keskellä.
Teoksesta

Muistisairaan mummun muistissa seuraa Kerttua, Alzheimerin tautiin sairastuvaa mummua, ja hänen perhettään. Tarinaa keritään auki nuoren Artun näkökulmasta, joka aloittaa geronomian opinnot samalla kun kohtaa alan haasteet yllättäen omassa kodissaan.  

Peuraniemi lähti kirjoittamaan kirjaa, koska koki, että hänellä oli sanottavaa toivon näkökulmasta vaikeidenkin elämäntilanteiden keskelle. Tarinan innoittajana oli kirjailijan oivallus siitä, miten muistisairaus koskettaa koko läheisten verkostoa, ja miten eri-ikäisillä on annettavaa toisilleen.

Kirjailijasta

Kaarina Peuraniemi on ammatiltaan opinto-ohjaaja ja kasvatustieteiden maisteri. Hänen intohimonsa on ihmisten välisen vuorovaikutuksen, ymmärryksen ja toisista välittämisen rakentaminen tekstiensä kautta.

Kirjan tiedot:

Nimi: Muistisairaan mummun muistissa
Kirjailija: Kaarina Peuraniemi
Kustantaja: Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
Julkaisuvuosi: 2025
Sivumäärä: 165
ISBN: 9789527603178
Saatavilla: kirjakaupoista ja verkkokaupoista kautta maan 15.10.2025

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Kaarina Peuraniemi, tekijä
+358407470829
peuraniemik@gmail.com

Calidris Kustannus / Bookea Finland Oy
+35825122172
info@calidriskustannus.fi
https://www.calidriskustannus.fi/

Yhteyshenkilöt

