Mediakutsu: Onko ajoterveyden arviointi ratkaisu vakaviin liikenneonnettomuuksiin? – tilaisuus Kokkolassa 30.10.

14.10.2025 09:40:00 EEST | Onnettomuustietoinstituutti | Kutsu

Ajoterveyden puutteet korostuvat vakavimmissa liikenneonnettomuuksissa. OTIn mediatilaisuudessa tarkastellaan, miltä ajoterveyden arvioinnin kokonaiskuva näyttää onnettomuustutkinnan näkökulmasta. Mitä terveydenhuollon ammattilaiset voivat tehdä ja mitä jää muiden vastuulle?

Iäkäs nainen ajaa autoa niskaa pidellen.
Ajoterveyden arvioinnin roolia liikennekuolemissa tarkastellaan mediatilaisuudessa Kokkolassa 30.10. And-one/ Mostphotos

Pitkäjänteisen liikenneturvallisuustyön ansiosta tieliikenneonnettomuudet ovat vähentyneet, mutta vakavimmissa tapauksissa ajoterveyden puutteet korostuvat. Ajoterveyden arviointi on yksi keino vähentää näitä onnettomuuksia.

Aika: torstai 30.10.2025 klo 11.00–11.30
Paikka: Hotel Seurahuone, Torikatu 24, Kokkola
Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus lounastaa klo 11.30 alkaen.

Tilaisuuden avaa Keski-Pohjanmaan tutkijalautakunnan puheenjohtaja Vesa-Matti Viirre.
Esityksen pitää teknologiapäällikkö Tapio Koisaari Onnettomuustietoinstituutista (OTI).

Tervetuloa tilaisuuteen paikan päälle!
Ei etäosallistumismahdollisuutta.

Pyydämme ilmoittautumaan viimeistään maanantaina 27.10.2025.
Kerrothan myös, jäätkö lounaalle.
leena.piirto@vakuutuskeskus.fi



Onnettomuustietoinstituutissa (OTI) teemme työtä ehkäistäksemme liikenneonnettomuuksia Suomessa. Koordinoimme liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoimme tutkinnasta kerättyä tietoa. Lisäksi kokoamme tilastot liikennevakuutuksesta korvatuista vahingoista. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. Tarjoamme tietoa liikenneturvallisuuden kehittämiseen, tutkimukseen ja tietoon perustuvan päätöksenteon tueksi. Onnettomuustietoinstituutti toimii itsenäisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa.  www.oti.fi

