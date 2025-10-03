Mediakutsu: Onko ajoterveyden arviointi ratkaisu vakaviin liikenneonnettomuuksiin? – tilaisuus Kokkolassa 30.10.
Ajoterveyden puutteet korostuvat vakavimmissa liikenneonnettomuuksissa. OTIn mediatilaisuudessa tarkastellaan, miltä ajoterveyden arvioinnin kokonaiskuva näyttää onnettomuustutkinnan näkökulmasta. Mitä terveydenhuollon ammattilaiset voivat tehdä ja mitä jää muiden vastuulle?
Pitkäjänteisen liikenneturvallisuustyön ansiosta tieliikenneonnettomuudet ovat vähentyneet, mutta vakavimmissa tapauksissa ajoterveyden puutteet korostuvat. Ajoterveyden arviointi on yksi keino vähentää näitä onnettomuuksia.
Aika: torstai 30.10.2025 klo 11.00–11.30
Paikka: Hotel Seurahuone, Torikatu 24, Kokkola
Tilaisuuden jälkeen on mahdollisuus lounastaa klo 11.30 alkaen.
Tilaisuuden avaa Keski-Pohjanmaan tutkijalautakunnan puheenjohtaja Vesa-Matti Viirre.
Esityksen pitää teknologiapäällikkö Tapio Koisaari Onnettomuustietoinstituutista (OTI).
Onnettomuustietoinstituutissa (OTI) teemme työtä ehkäistäksemme liikenneonnettomuuksia Suomessa. Koordinoimme liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien toimintaa ja hallinnoimme tutkinnasta kerättyä tietoa. Lisäksi kokoamme tilastot liikennevakuutuksesta korvatuista vahingoista. Tilastotiedon määrä ja laatu ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia. Tarjoamme tietoa liikenneturvallisuuden kehittämiseen, tutkimukseen ja tietoon perustuvan päätöksenteon tueksi. Onnettomuustietoinstituutti toimii itsenäisenä yksikkönä Liikennevakuutuskeskuksessa. www.oti.fi
