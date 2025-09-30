Kemianteollisuuden kasvu puolittuu – Eurooppa jää jälkeen

Atradiuksen tuore raportti paljastaa, että globaalin kemianteollisuuden tuotannon kasvu hidastuu merkittävästi vuosina 2025–2026. Vuoden 2024 vahvan 4,7 % kasvun jälkeen tuotannon odotetaan kasvavan vain 2,1 % vuonna 2025 ja 1,5 % vuonna 2026. Hidastumisen taustalla vaikuttavat erityisesti Yhdysvaltojen tullipolitiikka, energian hintavaihtelut ja geopoliittiset jännitteet.