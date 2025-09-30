Kemianteollisuuden kasvu puolittuu – Eurooppa jää jälkeen
Atradiuksen tuore raportti paljastaa, että globaalin kemianteollisuuden tuotannon kasvu hidastuu merkittävästi vuosina 2025–2026. Vuoden 2024 vahvan 4,7 % kasvun jälkeen tuotannon odotetaan kasvavan vain 2,1 % vuonna 2025 ja 1,5 % vuonna 2026. Hidastumisen taustalla vaikuttavat erityisesti Yhdysvaltojen tullipolitiikka, energian hintavaihtelut ja geopoliittiset jännitteet.
Kauppapolitiikan vaikutukset tuntuvat koko arvoketjussa
Kemianteollisuuden riippuvuus öljy- ja kaasupohjaisista raaka-aineista tekee siitä erityisen haavoittuvan kauppapoliittisille muutoksille. Samalla kiinalaisten tuotteiden mahdollinen ohjautuminen Euroopan markkinoille voi heikentää paikallisten kemianvalmistajien kilpailuasemaa.
Alueelliset erot korostuvat
- Aasia ja Tyynenmeren alue jatkaa globaalin kasvun veturina. Vaikka Kiinan tuotanto hidastuu, Intian kemianteollisuus hyötyy vahvasta kotimaisesta kysynnästä ja hallituksen investointituesta.
- Yhdysvalloissa tuotanto kasvaa maltillisesti vuonna 2025 (0,6 %) mutta supistuu vuonna 2026. Pitkällä aikavälillä kasvua tukevat liuskekaasuhankkeet ja puhtaan teknologian kysyntä.
- Euroopassa tuotanto pysyy lähes muuttumattomana vuosina 2025–2026. Korkeat energiahinnat ja kilpailu kiinalaisten ja amerikkalaisten valmistajien kanssa heikentävät näkymiä. EU:n uusi kemianteollisuuden toimintasuunnitelma pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin.
Tulevaisuuden mahdollisuudet ja riskit
Kemianteollisuuden kasvua tukevat kehittyvien markkinoiden keskiluokan kasvu, kestävien ratkaisujen kysyntä ja erikoismateriaalien tarve elektroniikassa ja liikenteessä. Toisaalta energian hinnan volatiliteetti, tiukentuvat sääntelyvaatimukset ja geopoliittiset jännitteet muodostavat merkittäviä riskejä.
"Raportti osoittaa, kuinka keskeisessä roolissa kemianteollisuus on globaalissa tuotantoketjussa – ja kuinka haavoittuva se on geopoliittisille muutoksille. Erityisesti Yhdysvaltojen tullipolitiikan vaikutukset heijastuvat Euroopan valmistajiin, jotka jo ennestään kamppailevat korkeiden energiahintojen kanssa. Suomessa kemianteollisuus on vahvasti sidoksissa vientiin, joten kansainvälisen kaupan sujuvuus on meille elintärkeää”, kommentoi Atradius Suomen maajohtaja Juhani Laitala.
Atradiuksen raportti tarjoaa syvällisen katsauksen kemianteollisuuden globaaleihin ja alueellisiin näkymiin sekä auttaa yrityksiä varautumaan tuleviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.
Koko raportti on saatavilla osoitteessa: Industry trends chemicals October 2025
