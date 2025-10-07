OAJ:n kysely kertoo kestämättömästä tilanteesta amiksissa: lähiopetus on vähentynyt, opiskelijoiden tuen tarve lisääntynyt
Leikkaukset ammatillisesta toisen asteen koulutuksesta näkyvät opetuksen määrän vähenemisenä. Samalla opiskelijoiden tuen tarve on lisääntynyt. OAJ pitää tilannetta kestämättömänä ja ehdottaa konkreettista ratkaisua, joka auttaisi varmistamaan, että jokainen opiskelija saa riittävästi opetusta.
”Oppivelvolliset saavat tosi vähän opetusta, ja kun ryhmässä on 25 opiskelijaa, opettajan kaikki aika menee kurinpidollisiin asioihin. Myöhästymiset tunnilta aiheuttavat aina katkoksia, ja aamuisin tunti saattaa keskeytyä jopa kahdeksan kertaa, kun avaan oven uudelle tulijalle ja annan hänelle ohjeistuksen siitä, mitä tehdään.”
Näin lähiopetuksen vähentymisen vaikutuksia arkeen kuvaa eräs OAJ:n kyselyyn vastannut ammatillinen opettaja. Hän ei ole yksin.
Vastaajista 63 prosenttia kertoi opetuksen vähentyneen. Lisäksi liki kolmasosa ammatillisten aineiden opettajista kertoi opetuksen vähentyneen useita tunteja osaamispistettä kohti.
– Tulos on hurja mutta ei valitettavasti yllättävä. Olemme jo vuosia varoittaneet leikkausten vaikutuksista ja esittäneet ratkaisuja koulutuksen laadun turvaamiseksi. Tilanne on kestämätön. Riittävän lähiopetuksen varmistaminen on paljon halvempaa kuin se, että Suomi hukkaa ammatillisten opiskelijoiden potentiaalia, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto sanoo.
OAJ ehdottaa lähiopetuksen lisäämistä
OAJ:n koulutuspolitiikan päällikkö Eira Bani kertoo kyselyn tulosten osoittavan, ettei maan hallituksen yritys jättää oppivelvollisia rahoitusleikkausten ulkopuolelle ole toteutunut. Opetusta järjestetään pitkälti samoissa ryhmissä, joten oppivelvolliset ja ei-oppivelvolliset saavat usein saman määrän opetusta.
– Opetuksen määrä on liian usein liian pieni opiskelijoiden tarpeisiin nähden. Vastaajat kertoivat monia esimerkkejä, joissa opetusta on ammatillisissa aineissa vain muutama tunti osaamispistettä kohti. Opetushallituksen määrittämästä minimistä on monin paikoin tullut maksimi, Bani sanoo.
OAJ ehdotti kesäkuussa, että lähiopetuksen määrä nostettaisiin 18 tuntiin osaamispistettä kohti nykyisestä 12:sta. Oppilaitoksissa arvioitaisiin siis opiskelijan tietojen ja taitojen pohjalta, tarvitseeko hän lähiopetusta juuri 18 tuntia, enemmän vai vähemmän.
– Muutos auttaisi turvaamaan perusasioiden oppimisen turvallisessa ympäristössä ja opettajan ohjauksessa. Se saattaisi aiheuttaa lisäkustannuksiakin, mutta jos vaihtoehtona on jääminen ilman tarvittavaa osaamista tai jopa opintojen keskeyttäminen, niin lisäeurot eivät tosiaankaan menisi hukkaan. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen mukaan vain noin puolet opintonsa 2021 aloittaneista kone- ja tuotantotekniikan opiskelijoista valmistui kolmessa vuodessa. Ratkaisuja siis tarvitaan, OAJ:n erityisasiantuntija Lauri Kurvonen sanoo.
Oppimisen tuen uudistukseen valmistautuminen on pahasti vaiheessa
Kyselyssä selvitettiin myös opettajien näkemyksiä oppimisen tuesta. Yhdeksän kymmenestä vastaajasta kertoi opiskelijoiden tuen tarpeen lisääntyneen.
”Yleisen oppilaitoksen opiskelijoissa on vaativan erityisen tuen tarvitsijoita yhä enemmän. Resursseja heidän tukemiseensa ei ole riittävästi”, eräs vastaaja kertoo. "Peruskoulusta tulee opiskelijoita yhä heikoimmilla perustaidoilla", sanoo toinen.
Ammatillisen koulutuksen oppimisen tuki uudistuu elokuussa 2026. Valmistautuminen uudistukseen on OAJ:n kyselyn mukaan vielä pahasti vaiheessa. Vastaajista puolet kokee, että muutoksiin on varauduttu huonosti tai erittäin huonosti, viidesosa ei tiedä valmistautumisen tilaa.
– Oppilaitosten tulee nyt huolehtia siitä, että henkilöstö on perehdytetty tuen uudistukseen ja että tuen suunnitteluun ja toteutukseen on varattu aikaa heidän työsuunnitelmissaan, Eira Bani sanoo.
OAJ selvitti asiaa jäsenpaneelissaan
- OAJ:n jäsenpaneeliin on satunnaisotannalla valittu 2 000 eri koulutusasteilla työskentelevää henkilöä. Panelistit saavat vastattavakseen noin viisi kyselyä vuodessa.
- Tämä kysely lähetettiin niille jäsenpanelisteille, jotka työskentelevät ammatillisella toisella asteella.
- Kysely oli avoinna 15.9.–26.9.2025. Vastauksia saatiin 158, ja vastausprosentti oli 45.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katarina MurtoPuheenjohtajaOAJPuh:+358 50 568 9188katarina.murto@oaj.fi
Eira BaniKoulutuspolitiikan päällikköOAJPuh:+358207489635eira.bani@oaj.fi
Lauri KurvonenErityisasiantuntija, koulutuspolitiikkaOAJPuh:+358 20 748 9615lauri.kurvonen@oaj.fi
Heikki PölönenViestintäpäällikköOAJPuh:+358 400 673 837heikki.polonen@oaj.fi
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
OECD:n jättitutkimus paljastaa nuorten opettajien uranvaihtoaikeiden yleistyneen – OAJ lisäisi mentorointia7.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Suomi huolehtii huomattavasti OECD-maiden keskivertoa huonommin uran alussa olevien opettajien mentoroinnista ja opettajien täydennyskoulutuksesta, selviää OECD:n tänään julkaisemasta TALIS-tutkimuksesta. Kehityskohteiden lisäksi TALIS kertoo positiivisiakin viestejä. Esimerkiksi suomalaisopettajien tyytyväisyys omaan ammattiin on pysynyt korkealla.
OAJ: Koulutus säästyi lisäleikkauksilta, mutta vakava rasismikeskustelu varjosti riihtä2.9.2025 22:31:59 EEST | Tiedote
OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto on tyytyväinen siihen, että koulutus säästyi hallituksen budjettiriihessä lisäleikkauksilta, mutta harmittelee samalla jo aiemmin tehtyjä merkittäviä koulutusleikkauksia. Budjettiriihtä varjosti vakava rasismikeskustelu, jolla voi olla kielteisiä vaikutuksia tarvittavaan maahanmuuttoon ja kotoutumiseen.
Hallitus uhkaa jäädä omista tavoitteistaan – OAJ:ltä ratkaisuehdotuksia budjettiriiheen12.8.2025 07:30:00 EEST | Tiedote
Hallituksen aiemmin tekemien päätösten seurauksena koulutuksen rahoitus on jäämässä tällä hallituskaudella noin puoli miljardia euroa miinukselle. Budjettiriihessä ei lisäleikkauksiin ole varaa, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto toteaa. Opettajarekisterin perustaminen olisi hänestä kustannustehokas tapa edistää sitä, että koulutus säilyy Suomessa laadukkaana.
OAJ:n kysely: Opettajia ei kouluteta riittävästi digiosaamiseen4.8.2025 11:59:00 EEST | Tiedote
Opetusalan henkilöstöä koulutetaan työpaikoilla digivälineiden ja -sovellusten käyttöön täysin riittämättömästi, kertoo OAJ:n tuore jäsenkysely. Opetuksen digitalisaation myötä opettajien työhön kulunut aika ja työn kuormittavuus ovat lisääntyneet.
OAJ:s enkät: Lärare får inte tillräcklig fortbildning i digital kompetens4.8.2025 11:59:00 EEST | Pressmeddelande
Undervisningspersonalen får alldeles för lite utbildning i hur man använder digitala verktyg och applikationer i arbetet. Det här visar OAJ:s färska medlemsenkät. Digitaliseringen av undervisningen har dessutom ökat lärarnas arbetsmängd och arbetsbelastning.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme