Teos-kustantamo

Monika Fagerholmin Eristystila / Kapinoivia naisia on väkevä kuvaus nuoruuden etsikkoajasta

14.10.2025 11:06:51 EEST | Teos-kustantamo | Tiedote

Jaa

Palkitun kirjailijan odotetussa uutuudessa nuori nainen etsii tietään omannäköiseen elämään ja kirjailijuuteen 1970-luvun kiihkeissä, poliittisesti kuohuvissa vuosissa. Kirja on heti arvosteluvapaa. 

Monika Fagerholmin romaani Eristystila / Kapinoivia naisia kertoo nuoruudesta ja taiteilijaksi kasvamisesta.
Monika Fagerholmin romaani Eristystila / Kapinoivia naisia kertoo nuoruudesta ja taiteilijaksi kasvamisesta. Kuva: Niklas Sandström

18-vuotias Alice muuttaa maalta isänsä luo esikaupunkiin tämän taiteellisesti virittyneeseen uusperheeseen, jossa äitipuoli on valovoimainen naisasianainen. Alkaa Alicen etsikkoa: hän käy iltaoppilaitosta, tutustuu uusiin jännittäviin ihmisiin ja on paikalla siellä, missä parhaat juhlat pidetään. Hän löytää kirjallisuuden ja tapaa karismaattisen Veronican, mentorin, joka kehottaa häntä kirjoittamaan kuin pieni eläin.

On 1970-luvun loppupuoli. Vanhemmat ihmiset muistelevat tuota aikaa rauhan tyyssijana, mutta Alicen sukupolvi näkee toisin: kuuluu uutisia Saksan levottomuuksista, huhuja taisteluista, jotka lannistetaan säälittä, ja kapinallisesta naisesta, joka kuolee selliinsä. Alicen turvallisen nukkekodin seinät romahtavat maailmanpalon paineesta.

Monika Fagerholmin odotettu romaani Eristystila / Kapinoivia naisia (Döda trakten / Kvinnor i revolt, Förlaget, suom. Hannimari Heino) kertoo ajasta, jolloin ihminen on niin nuori, että maailma avautuu mahdollisuuksien ja vastarinnan horisonttina. Se on myös kertomus siitä, mitä taiteilijaksi kasvaminen vaatii. Millaisia tarinoita kertoa silloin, kun mitään ei ole vielä ehtinyt tapahtua?

Monika Fagerholm kertoo romaanista Helsingin Kirjamessujen Senaatintori-lavalla lauantaina 25.10. klo 15.30–16.00 ja signeeraa tämän jälkeen kirjoja Teos-kustantamon messuosastolla 6b60.

Kirja ilmestyy 25.10. myös äänikirjana Mirjami Heikkisen lukemana.

Kirjailijasta
Monika Fagerholm (s. 1961) on Suomen tunnetuimpia ja menestyneimpiä kirjailijoita. Fagerholmin läpimurto suomeksi oli Runeberg-palkinnon saanut Ihanat naiset rannalla (1994). Hänen teoksilleen on myönnetty myös mm. August-palkinto (Amerikkalainen tyttö, 2004) ja Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinto (Kuka tappoi bambin?, 2019). Uusin romaani on Fagerholmin kahdeksas suomennettu teos. Fagerholm on kasvanut Helsingissä ja elää nykyään Tenholassa.

Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: silja.massa@teos.fi, +358 40 708 1323

Avainsanat

romaaninuoruuskapinataiteilijuusfagerholmmonika fagerholmeristystila / kapinoivia naisiakäännöskirjakäännöskirjallisuuskäännössuomennoskirjauutuuskirjauutuudetteoskustantamoteos

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Monika Fagerholm
Monika Fagerholm
Niklas Sandström
Lataa
Monika Fagerholm
Monika Fagerholm
Niklas Sandström
Lataa
Eristystila / Kapinoivia naisia
Eristystila / Kapinoivia naisia
Kirjan ulkoasu: Sanna Mander
Lataa

Linkit

Vuonna 2003 perustettu Teos julkaisee laadukasta suomenkielistä kirjallisuutta romaaneista tietokirjoihin ja runoista lastenkirjoihin.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Teos-kustantamo

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye