Monika Fagerholmin Eristystila / Kapinoivia naisia on väkevä kuvaus nuoruuden etsikkoajasta
Palkitun kirjailijan odotetussa uutuudessa nuori nainen etsii tietään omannäköiseen elämään ja kirjailijuuteen 1970-luvun kiihkeissä, poliittisesti kuohuvissa vuosissa. Kirja on heti arvosteluvapaa.
18-vuotias Alice muuttaa maalta isänsä luo esikaupunkiin tämän taiteellisesti virittyneeseen uusperheeseen, jossa äitipuoli on valovoimainen naisasianainen. Alkaa Alicen etsikkoa: hän käy iltaoppilaitosta, tutustuu uusiin jännittäviin ihmisiin ja on paikalla siellä, missä parhaat juhlat pidetään. Hän löytää kirjallisuuden ja tapaa karismaattisen Veronican, mentorin, joka kehottaa häntä kirjoittamaan kuin pieni eläin.
On 1970-luvun loppupuoli. Vanhemmat ihmiset muistelevat tuota aikaa rauhan tyyssijana, mutta Alicen sukupolvi näkee toisin: kuuluu uutisia Saksan levottomuuksista, huhuja taisteluista, jotka lannistetaan säälittä, ja kapinallisesta naisesta, joka kuolee selliinsä. Alicen turvallisen nukkekodin seinät romahtavat maailmanpalon paineesta.
Monika Fagerholmin odotettu romaani Eristystila / Kapinoivia naisia (Döda trakten / Kvinnor i revolt, Förlaget, suom. Hannimari Heino) kertoo ajasta, jolloin ihminen on niin nuori, että maailma avautuu mahdollisuuksien ja vastarinnan horisonttina. Se on myös kertomus siitä, mitä taiteilijaksi kasvaminen vaatii. Millaisia tarinoita kertoa silloin, kun mitään ei ole vielä ehtinyt tapahtua?
Monika Fagerholm kertoo romaanista Helsingin Kirjamessujen Senaatintori-lavalla lauantaina 25.10. klo 15.30–16.00 ja signeeraa tämän jälkeen kirjoja Teos-kustantamon messuosastolla 6b60.
Kirja ilmestyy 25.10. myös äänikirjana Mirjami Heikkisen lukemana.
Kirjailijasta
Monika Fagerholm (s. 1961) on Suomen tunnetuimpia ja menestyneimpiä kirjailijoita. Fagerholmin läpimurto suomeksi oli Runeberg-palkinnon saanut Ihanat naiset rannalla (1994). Hänen teoksilleen on myönnetty myös mm. August-palkinto (Amerikkalainen tyttö, 2004) ja Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinto (Kuka tappoi bambin?, 2019). Uusin romaani on Fagerholmin kahdeksas suomennettu teos. Fagerholm on kasvanut Helsingissä ja elää nykyään Tenholassa.
Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: silja.massa@teos.fi, +358 40 708 1323
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Silja MassaTeos-kustantamoPuh:+358 40 708 1323silja.massa@teos.fiwww.teos.fi
Vuonna 2003 perustettu Teos julkaisee laadukasta suomenkielistä kirjallisuutta romaaneista tietokirjoihin ja runoista lastenkirjoihin.
